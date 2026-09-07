El último relevamiento muestra un país dividido y refleja cómo las diferencias sociales impactan en la expectativa sobre el futuro político

l escenario político argentino comienza a mostrar algunas de las principales posiciones de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Una encuesta realizada en agosto por Zentrix Consultora señala que el 38,7% de los argentinos quiere que continúe el actual modelo económico, mientras que el 59,8% considera que debería cambiar el rumbo.

Los dos porcentajes concentran la mayor parte de las respuestas, aunque no agotan el total de la muestra: entre ambos suman 98,5%, por lo que el 1,5% restante corresponde a otras respuestas contempladas en el relevamiento.

El estudio también registró una variación en los indicadores vinculados con la gestión del presidente Javier Milei. La aprobación pasó del 31,4% en julio al 32,2% en agosto, mientras que la desaprobación alcanzó el 54,1%. La suma de ambos indicadores llega al 86,3%, por lo que existe un porcentaje restante correspondiente a otras respuestas.

La imagen personal del Presidente también mostró una modificación durante el mismo período. La valoración positiva pasó del 30,9% al 32,7%.

Los resultados forman parte del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, correspondiente a agosto de 2026. El relevamiento incluyó 1.466 casos válidos de todo el país y fue realizado entre el 25 y el 31 de agosto.

4 de cada 10 votarían por mantener el modelo económico en 2027 (Fuente ZENTRIX)

El respaldo al modelo económico cambia según la clase social

Uno de los principales datos del relevamiento surge al observar las respuestas sobre la continuidad del modelo económico según la posición socioeconómica: mientras en la clase alta aproximadamente seis de cada diez se pronunciaron a favor de la continuidad, en la clase baja el respaldo se reduce a aproximadamente uno de cada cuatro encuestados.

El 38,7% del total de los consultados manifestó que quiere mantener el actual modelo, mientras que el 59,8% se inclinó por un cambio de rumbo. Sin embargo, la distribución de las respuestas presenta diferencias entre los distintos niveles sociales.

La relación se invierte al analizar la demanda de cambio. En la clase baja, la proporción de personas que reclama una modificación del rumbo económico supera el 70%.

De esta manera, la encuesta muestra una diferencia vinculada con la posición socioeconómica. Los sectores de mayores ingresos presentan una mayor proporción de respuestas favorables a mantener el modelo, mientras que entre los sectores de menores ingresos aumenta el porcentaje que plantea la necesidad de modificarlo.

La edad presenta diferencias menores. El respaldo a la continuidad se ubica entre 37,7% y 39,4% en los distintos grupos etarios medidos por el estudio.

El respaldo al modelo económico cambia según la clase social (Fuente Zentrix)

Más de la mitad considera que ya terminó el tiempo de espera

El relevamiento también consultó sobre la percepción de los resultados económicos y el tiempo que la población está dispuesta a esperar para observarlos.

El 53,2% de los encuestados afirmó que ya se le terminó la paciencia para esperar resultados económicos, mientras que el 22,9% señaló que ya está viendo resultados.

La percepción presenta registros similares entre los diferentes grupos de edad. Por lo tanto, según los datos difundidos por Zentrix, la evaluación sobre el tiempo de espera no se concentra exclusivamente en una franja etaria.

Los indicadores muestran una diferencia entre el respaldo al modelo y la evaluación sobre los resultados obtenidos. Mientras el 38,7% sostiene que el esquema económico debería continuar, el 53,2% afirma que el período de espera para observar resultados ya se agotó.

La encuesta, de esta manera, presenta ambos indicadores por separado: uno referido a la preferencia sobre la continuidad del modelo y otro relacionado con la percepción sobre sus resultados.

Más de la mitad considera que ya terminó el tiempo de espera (Fuente ZENTRIX)

La aprobación de Milei subió al 32,2% en agosto

La evaluación de la gestión presidencial registró una variación positiva entre julio y agosto. La aprobación de Javier Milei pasó del 31,4% al 32,2%, mientras que la desaprobación se ubicó en 54,1%.

La diferencia entre ambos indicadores es de 21,9 puntos porcentuales.

La imagen personal del Presidente también aumentó. La valoración positiva pasó del 30,9% al 32,7% durante el período analizado.

La distribución de la imagen varía según las características de los encuestados. Milei presenta mejores registros entre los varones, los jóvenes y los integrantes de la clase alta.

Los mayores niveles de valoración negativa aparecen entre las mujeres y en los sectores de menores ingresos. Entre las mujeres, el rechazo a su imagen alcanza el 65,8%, mientras que en la clase baja llega al 69,3%.

En términos de aprobación de gestión, la diferencia según nivel socioeconómico también es significativa. La aprobación se acerca al 60% en la clase alta y se ubica en 22,4% en la clase baja.

La aprobación de Milei subió al 32,2% en agosto (Fuente ZENTRIX)

Villarruel registra un 18,9% de imagen positiva

La encuesta también midió la imagen y el potencial electoral de distintos dirigentes de cara a 2027. Entre ellos se encuentra la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Villarruel registra un 18,9% de imagen positiva y un 55,3% de imagen negativa. En cuanto al rechazo electoral, el 62,8% de los consultados respondió que nunca la votaría.

Su mayor porcentaje de imagen positiva se encuentra entre los integrantes de la clase alta, donde llega al 28,6%.

En ese mismo segmento, el 34,2% manifestó que podría votarla. El dato corresponde al potencial electoral y no debe confundirse con el porcentaje de voto seguro.

La diferencia entre ambos indicadores permite observar que el porcentaje de personas que considera posible votar por Villarruel es superior al de quienes expresan una valoración positiva de su imagen. Sin embargo, el relevamiento también registra un nivel de rechazo electoral mayoritario.

Bullrich tiene un 19,3% de voto seguro

Patricia Bullrich presenta un 37,2% de imagen positiva y un 49,8% de imagen negativa.

La distribución de su imagen presenta diferencias según el nivel socioeconómico. En la clase baja, la valoración positiva se reduce al 25,6%, mientras que la negativa alcanza el 62,4%.

En términos electorales, Bullrich reúne un 19,3% de voto seguro. A ese porcentaje se suma un 27,7% de personas que manifiestan que podrían votarla.

Estos dos indicadores no deben sumarse automáticamente como intención de voto consolidada, ya que representan categorías diferentes dentro de la medición. El primero corresponde a quienes expresan un voto seguro, mientras que el segundo identifica a quienes consideran posible elegirla.

Dentro del conjunto de dirigentes evaluados, el porcentaje de electores que podrían votar a Bullrich representa uno de los mayores márgenes potenciales consignados por el estudio.

Kicillof concentra sus mejores registros en la clase baja

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presenta una distribución diferente de su imagen según la posición socioeconómica: su imagen positiva alcanza el 48,9% en la clase baja, mientras que en la clase alta se ubica en 24,7%, mostrando una diferencia respecto de los resultados obtenidos por Milei, quien alcanza sus mejores registros en los sectores de mayores ingresos.

También registra mejores niveles de valoración entre las mujeres y entre los adultos mayores.

En materia electoral, Kicillof registra un 25,9% de voto seguro. El estudio también señala que aproximadamente la mitad del electorado consultado afirma que nunca lo votaría.

Bregman registra 41,3% de imagen positiva

Myriam Bregman alcanza un 41,3% de imagen positiva y un 44,2% de imagen negativa. La diferencia entre ambos indicadores es de 2,9 puntos porcentuales.

Su mayor nivel de imagen positiva se encuentra entre las mujeres, con 50,4%, y entre los integrantes de la clase baja, donde llega al 53,5%.

En la clase alta, en cambio, la imagen negativa alcanza el 60,2%.

En cuanto a la intención electoral, Bregman registra un 11,9% de voto seguro, mientras que el 51,7% afirma que nunca la votaría.

Los datos muestran una diferencia entre la evaluación de su imagen y el nivel de voto seguro. La dirigente presenta porcentajes de imagen positiva superiores a su voto seguro, mientras que más de la mitad de los consultados expresa que no la elegiría.

Milei y Kicillof encabezan el voto seguro

La proyección electoral incluida en el estudio muestra que ninguno de los principales dirigentes alcanza el 30% de voto seguro.

Milei registra el porcentaje más elevado, con 26,5%, seguido por Kicillof, con 25,9%. La diferencia entre ambos es de 0,6 puntos porcentuales.

Bullrich aparece con 19,3% de voto seguro, mientras que Bregman alcanza el 11,9%. Para Villarruel, el material difundido destaca principalmente su porcentaje de personas que podrían votarla, que llega al 34,2% en la clase alta.

Los niveles de rechazo electoral también presentan diferencias entre los dirigentes. En los casos en los que el estudio informa específicamente el porcentaje de personas que nunca votarían a cada figura, los registros superan la mitad de los consultados.

Por tratarse de indicadores diferentes, la imagen positiva, la imagen negativa, el voto seguro y el porcentaje de personas que nunca votarían a un candidato deben analizarse por separado.

Qué muestra la encuesta sobre las elecciones de 2027

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora presenta un escenario electoral en el que el modelo económico divide las preferencias según la posición socioeconómica, con una diferencia de 21,1 puntos porcentuales entre quienes se inclinan por mantener el actual modelo (38,7%) y quienes plantean un cambio de rumbo (59,8%).

Al mismo tiempo, el 53,2% afirma que ya se terminó su paciencia para esperar resultados económicos, frente al 22,9% que considera que ya está observando resultados.

En relación con la gestión presidencial, Milei registra un 32,2% de aprobación y un 54,1% de desaprobación, mientras que su imagen positiva llega al 32,7%.

En el plano electoral, Milei y Kicillof presentan los mayores porcentajes de voto seguro, con 26,5% y 25,9%, respectivamente. Bullrich alcanza 19,3% y Bregman 11,9%. Villarruel registra un 34,2% de potencial de voto en la clase alta, de acuerdo con el indicador de personas que podrían votarla.

El estudio también muestra diferencias en la distribución social de las preferencias. Milei presenta mejores niveles de valoración y aprobación entre los sectores de mayores ingresos, mientras que Kicillof obtiene sus mejores registros de imagen positiva entre los sectores de menores ingresos.

Ficha técnica del relevamiento

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) desarrollado por Zentrix Consultora. La medición de agosto incluyó 1.466 casos válidos, con cobertura nacional, y fue realizada entre el 25 y el 31 de agosto de 2026.

El diseño muestral fue ponderado por región, edad, sexo y voto declarado en el balotaje presidencial de noviembre de 2023 y en las elecciones legislativas de octubre de 2025, de acuerdo con el último padrón electoral.

La recolección se realizó mediante un cuestionario autoadministrado en línea, con difusión controlada y posterior depuración de registros inválidos.

Según la ficha metodológica difundida por la consultora, el margen de error teórico es de ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%.

Los resultados corresponden al universo nacional relevado y, según la metodología informada, no deben extrapolarse directamente a niveles subnacionales sin considerar las características específicas de cada jurisdicción.