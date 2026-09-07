Once beneficiarios reciben asignaciones de entre $12 y $26 millones brutos, con diferencias según el cargo y el vínculo con los exmandatarios.

El Estado nacional destinó en julio $203.835.765,06 al pago de 11 asignaciones vitalicias correspondientes a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Los beneficios son abonados por la Administración Nacional de la Seguridad Socia (ANSES) y presentan diferencias importantes entre un caso y otro.

De acuerdo con un informe publicado por Clarín, los haberes individuales se encuentran en un rango que va desde $12 millones hasta más de $26 millones brutos por mes. La nómina incluye a exmandatarios, exfuncionarios que ocuparon la vicepresidencia y familiares de antiguos presidentes.

Entre los beneficiarios también aparecen viudas de expresidentes y la hija de un exmandatario. En uno de los casos, además, el beneficiario destina parte del haber al cumplimiento de una obligación alimentaria.

Alberto Fernández recibe el haber más alto

El mayor pago mensual corresponde al expresidente Alberto Fernández, cuyo beneficio asciende a $26.092.447. Para dimensionar ese monto, puede compararse con el haber mínimo jubilatorio vigente en septiembre de 2026.

En septiembre, la jubilación mínima es de $498.069,91, a la que se suma un bono extraordinario de $70.000. De esta manera, el ingreso mínimo total alcanza los $568.069,91.

Con ese parámetro, la asignación vitalicia de Alberto Fernández equivale a unas 46 jubilaciones mínimas de septiembre, considerando el haber junto con el bono.

Del haber bruto de Fernández, el 30% se destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco.

En el extremo opuesto de la nómina se encuentra el exvicepresidente Daniel Scioli, quien percibe $12.486.621,66 mensuales. Actualmente, Scioli también se desempeña como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Quiénes reciben las asignaciones vitalicias

El listado de beneficiarios y los montos brutos correspondientes a julio es el siguiente:

Alberto Fernández: $26.092.447

$26.092.447 Mauricio Macri: $25.043.153,46

$25.043.153,46 Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02

$23.999.253,02 Zulema Yoma: $20.618.733,63

$20.618.733,63 Gabriela Michetti: $18.192.138,24

$18.192.138,24 Julio Cobos: $17.999.446,65

$17.999.446,65 Inés Pertiné: $17.561.990,73

$17.561.990,73 Beatriz Nelly Andrés, viuda del expresidente de facto Roberto Levingston: $16.214.248,39

viuda del expresidente de facto Roberto Levingston: $16.214.248,39 María Estela Martínez de Perón : $12.936.493,68

: $12.936.493,68 Amalia Carmen Guido , hija del expresidente José María Guido: $12.691.238,04

, hija del expresidente José María Guido: $12.691.238,04 Daniel Scioli: $12.486.621,66

La nómina contempla así distintas situaciones: desde quienes ejercieron la Presidencia o Vicepresidencia hasta familiares que acceden a una asignación derivada del vínculo con un exmandatario.

Cuánto representan frente a una jubilación mínima

La comparación con los valores previsionales de septiembre permite dimensionar la magnitud de estos beneficios. Tomando como referencia los $568.069,91 que recibe un jubilado con el haber mínimo y el bono extraordinario, las asignaciones de julio equivalen a:

Alberto Fernández: unas 46 jubilaciones mínimas

Mauricio Macri: unas 44 jubilaciones mínimas

Adolfo Rodríguez Saá: unas 42 jubilaciones mínimas

Zulema Yoma: unas 36 jubilaciones mínimas

Gabriela Michetti: unas 32 jubilaciones mínimas

Julio Cobos: unas 32 jubilaciones mínimas

Inés Pertiné: unas 31 jubilaciones mínimas

Beatriz Nelly Andrés: unas 29 jubilaciones mínimas

María Estela Martínez de Perón: unas 23 jubilaciones mínimas

Amalia Carmen Guido: unas 22 jubilaciones mínimas

Daniel Scioli: unas 22 jubilaciones mínimas

La comparación toma los montos brutos de las asignaciones correspondientes a julio y los contrasta con el ingreso de una jubilación mínima vigente en septiembre de 2026, incluido el bono extraordinario de $70.000.

El caso de Cristina Kirchner

El listado de 11 beneficiarios no contempla a Cristina Kirchner. La expresidenta volvió a percibir, a partir de una medida cautelar, la pensión correspondiente a Néstor Kirchner, por un monto de $16 millones mensuales.

De esta manera, ese beneficio no forma parte de los $203,8 millones desembolsados en julio para las 11 asignaciones incluidas en el informe.