El sondeo se realizó después de la cadena nacional. La reacción pública se dividió entre la "defensa de la soberanía" y el "marketing"

Pese a la división, el 60% espera que el proyecto de soberanía en Malvinas sea aprobado en el Congreso con posibles modificaciones.

Mientras en el gobierno de Javier Milei celebran el impacto del anuncio de medidas en torno al reclamo sobre las Islas Malvinas, una encuesta realizada después de la cadena nacional arrojó que la imagen del Presidente no tuvo una mejora y que la opinión pública se dividió en partes casi iguales entre los que piensan que hay un intento de "defender la soberanía" y quienes consideran que es "marketing".

El estudio es de la consultora Management&Fit, que salió a rápidamente a realizar una medición sobre el impacto del discurso que dio Milei el último jueves, en el que anunció mayores recursos para aumentar la presencia militar en el Atlántico Sur y un proyecto de ley que extiende las sanciones ya existentes para las empresas que exploten petróleo en las Islas Malvinas a todas las que sean proveedoras de esos proyectos, deslegitimados por la ocupación británica.

Además de mostrar una división clara en la percepción de los votantes sobre lo anunciado, la encuesta también arrojó que 6 de cada 10 personas estiman que hubo un cambio en el discurso de Milei respecto de Malvinas por "conveniencia política" y que más de la mitad de los consultados no le cree o no confía en el llamado a la unidad que hizo el Presidente en su mensaje.

No obstante, la misma proporción consideró que el proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" anunciado por Milei -que ingresará esta semana a la Cámara de Diputados, según confirmaron fuentes oficiales a iProfesional- se aprobará, aunque tendrá modificaciones.

¿Qué reveló la encuesta sobre el efecto del anuncio sobre Malvinas en la imagen de Milei?

La consultora Management&Fit realizó la encuesta entre el 4 y el 6 de agosto, inmediatamente después de la cadena nacional, con 1.000 casos efectivos y un margen de error de 3 puntos porcentuales. Uno de los aspectos relevados fue el el impacto de los anuncios en la imagen del Presidente, que hace tiempo cosecha mucho más rechazo que aceptación en los distintos sondeos.

Para la mayoría de los encuestados, el anuncio sobre Malvinas no cambió la imagen de Milei

Más del 90% de los consultados dijo conocer el contenido de la cadena nacional, lo que coincide con el largo alcance que tuvo el mensaje presidencial (en rating televisivo y conversación digital), un punto que destacan en Casa Rosada. No obstante, el discurso y los anuncios no modificaron demasiado la imagen de Milei.

Ante la pregunta concreta sobre este punto, el 43,7% señaló que su imagen de Milei se mantuvo igual. En tanto, apenas el 17,9% respondió que su opinión sobre el Presidente "mejoró" tras el discurso mientras que un 36,5% dijo que "empeoró". Es decir que, si hubo un cambio, fue más negativo que positivo, aunque se impone el efecto neutro de los anuncios en este aspecto.

Ese reparto puede explicarse, en parte, por la apreciación de los consultados sobre los anuncios que realizó el mandatario. Un 44,6% de quienes prestaron atención o están al tanto de la cadena nacional percibió se anunciaron "medidas concretas", en tanto que el 44.2% opinó que fueron "declaraciones generales".

La cadena nacional de Milei dividió las opiniones sobre los anuncios en torno a Malvinas

Así se observa una división en partes iguales de la opinión pública respecto del contenido del mensaje presidencial por cadena, muy similar a la que se dio en torno a la percepción sobre el verdadero objetivo de Milei.

La nueva división en torno a la política de Milei sobre Malvinas: ¿defensa de la soberanía o marketing?

"¿Cuál creés que fue principalmente el objetivo del discurso y la cadena nacional?", preguntó la encuesta y, nuevamente, se vio una marcada división: el 35,9% consideró que Milei apunta a "defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas" y el 34,5% opinó que fue "hacer marketing" o mejorar su "posicionamiento electoral".

La diferencia es de virtual empate porque es menor que el margen de error del sondeo. En tanto, el 16,8% de los consultados sostuvo que hay una "combinación de motivos" detrás del mensaje de Milei; el 8,7% señaló que fue para "anunciar el apoyo de (Donald) Trump a la base naval" en Tierra del Fuego con la que quiere avanzar el Gobierno.

Marcada división entre quienes ven una 'defensa de la soberanía' y quienes ven 'marketing'

Apenas el 2,7% opinó que los anuncios de Milei fueron para "reivindicarse por lo ocurrido con el partido del Mundial frente a Inglaterra". Este es un punto importante para el Gobierno, porque el "affaire" de la bandera que mostró la Selección lo había dejado a contrapie del renacido sentimiento nacionalista, pero según el estudio la inmensa mayoría no asoció aquel episodio con los anuncios.

De todas maneras, al preguntar por el giro que mostró Milei en su discurso sobre las Islas Malvinas y el reclamo de soberanía al Reino Unido, el 61,1% de los consultados consideró que fue "por conveniencia política", contra el 24,7% que cree que el el cambio de postura fue "por convicción".

Seis de cada diez consultados cree que Milei cambió su discurso por 'conveniencia política'

En efecto, en ocasiones anteriores Milei había contemplado la opinión de los isleños como un factor válido en la pulseada con el Reino Unido y que la recuperación necesitaba una negociación de largo plazo, mientras que ahora aceptó el argumento histórico -validado por la ONU- de que los isleños son "población implantada" sin derecho a la "autodeterminación" y anunció sanciones.

¿Qué piensan los votantes sobre el proyecto que tratará el Congreso y el rol de la oposición?

La encuesta mostró que el posicionamiento del electorado frente al envío del proyecto de ley al Congreso también está dividido o, de mínima, es intermedio: la mayoría no le cree al llamado a la unidad política que hizo Milei, pero considera que la iniciativa será aprobada por el Congreso aunque oposición será crítica, por motivos electorales.

Respecto del llamado que hizo Milei para dejar de lado las diferencias políticas y aprobar el proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" que endurece sanciones y crea un Consejo de Seguridad con facultades especiales, el 56,4% dijo que no le cree (o le cree "poco"), en tanto que el 41,7% dijo que sí confía mucho o algo en ese tramo del mensaje presidencial.

Más de la mitad de los encuestados no le cree al llamado a la unidad que lanzó Milei a la oposición

No obstante, el 60% de los encuestados consideró que el proyecto será aprobado por el Congreso. Entre ellos, el 33,9% cree que se aprobará porque es "la soberanía es una causa nacional" que está "por encima de los partidos políticos" y el 26,1% opinó que la iniciativa que enviará el Gobierno tendrá "modificaciones en el debate legislativo".

Del otro lado, el 26,1% consideró que el proyecto no se aprobará. El 16,6% cree que será rechazado por su contenido y otro 9,5% piensa que caerá porque la oposición votará en contra para "frenar o debilitar al gobierno de Milei".

El 60% de los encuestados consideró que el proyecto se aprobará en el Congreso

En tanto, al consultar puntualmente sobre el rol de la oposición en este tema, más de la mitad de los encuestados, el 55,1%, opinó que mantendrá una postura crítica frente al proyecto de Milei "para hacer campaña". Solo el 19,8% cree que "actuará con responsabilidad institucional, acompañando la política de Estado", mientras que el 25% respondió que "no sabe".

De cualquier forma, en ese tramo del sondeo asoma un llamado de atención para los bloques más críticos del Gobierno. El anuncio de Milei fue calificado por casi todos ellos como "oportunista", pero lo cierto es que ven poco margen para oponerse en este tema, precisamente por el valor que le da la sociedad y el impacto que puede tener de cara al armado electoral de la oposición.

Así, la encuesta arroja que el anuncio de Javier Milei en torno a las Islas Malvinas no mejoró realmente su imagen y dividió a la opinión pública respecto de las motivaciones, pero aún así cuenta con un apoyo significativo que abre un interrogante también para la oposición de cara al tratamiento del proyecto sobre Defensa de la Soberanía.