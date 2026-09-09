Reforma del BCRA: LLA logró dictamen exprés y quiere aprobar la ley la próxima semana

El proyecto clave para Milei obtuvo dictamen luego de una larga reunión de las comisiones, de la que participó el presidente del BCRA Santiago Bausili

El Senado dio dictamen a la reforma del BCRA para prohibir que emita dinero para financiar al Tesoro.

El proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA), tema central de la agenda del presidente Javier Milei, obtuvo dictamen de comisión este miércoles en el Senado, en un trámite exprés que le permite a la bancada oficialista entusiasmarse con la posibilidad de sancionar de la ley la próxima semana.

Las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda se reunieron durante cinco horas con la presencia del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vice, Vladimir Werning, quienes defendieron la iniciativa de reforma del BCRA que la Cámara de Diputados aprobó el 26 de agosto pasadoy aguarda la sanción definitiva del Senado.

La Libertad Avanza está en un momento delicado en el Congreso. Hace varios meses que no logra aprobar una ley y todo avance de la agenda del Gobierno se produce a medias, como con el proyecto sobre "propiedad privada", que quedó dormido en la Cámara de Diputados tras perder dos capítulos en el debate del Senado.

En efecto, la Cámara alta se ha convertido en la más difícil para el oficialismo. También allí está trabado el proyecto de Súper RIGI para atraer inversiones, la Ley Hojarasca y la reforma electoral, que intentarán reanimar la próxima semana pero sin perspectivas de dictaminar. En ese contexto, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, intenta romper con esa inercia con el proyecto sobre el Banco Central.

La reforma del BCRA tien dictamen: ¿cuándo se aprobará la ley?

"La idea es llevarla al recinto la semana que viene, porque está bastante acordado", anticipó a iProfesional uno de los senadores oficialistas que participó del debate en el plenario de comisiones.

Bullrich pretendía sesionar este jueves con un proyecto sobre biocombustibles y dos designaciones de jueces, pero no logró consenso con los aliados. Ahora, la idea del oficialismo es ir al recinto el jueves 17 de septiembre con un temario ampliado que incluiría esos temas, más la reforma del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.

El dictamen para la reforma del BCRA fue exprés, porque la reunión de este miércoles fue la primera y la única que mantuvieron las comisiones de Economía, presidida por Martín Goerling (PRO) y de Presupuesto, encabezada por Agustí Monteverde (LLA).

La misma celeridad quieren darle ahora a la sanción final de la ley. De hecho, el dictamen no tuvo modificaciones por lo que se votaría el mismo texto que aprobó Diputados a fines de agosto.

Si todo sale de acuerdo al plan de Bullrich y la tropa oficialista, Milei se anotaría un triunfo parlamentario tras varias semanas de frustraciones para su agenda legislativa que obligaron al Gobierno a hacer piruetas para mostrar iniciativa política, como fue el anuncio del proyecto de ley sobre las Islas Malvinas.

El camino del proyecto que más interesa a Milei

Además, el proyecto de reforma de la carta orgánica es para el Presidente un tema de máxima importancia, como lo demostró al presentarlo por cadena nacional. Para Milei, la emisión monetaria para financiar al Tesoro es una herramienta de "la política" y el origen de la inflación crónica. Por eso, el eje central de la iniciativa es la prohibición de que el BCRA asista al Gobierno.

En ese aspecto, la iniciativa es una bandera para Milei. El mandatario considera que es una pata central de su programa económico basado en el equilibrio fiscal como principio inviolable y, además, parte de su legado. Por ello Martín Menem se movió en la Cámara de Diputados para asegurar su aprobación lo más rápido posible y ahora Bullrich intenta hacer lo mismo en el Senado.

La reforma de la carta orgánica que rige a la máxima entidad monetaria desde 2012 -cuando fue modificada por la gestion de la expresidenta Cristina Kirchner- tuvo media sanción de la Cámara baja en la última semana de agosto con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Una mayoría importante.

Para la aprobación, los 95 diputados de La Libertad Avanza (LLA) contaron con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y los bloques que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán); Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Martín Llaryora (Córdoba); Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

El oficialismo espera que ese acuerdo se replique en el Senado para que el proyecto se convierta en ley. No obstante, las alianzas parlamentarias del Gobierno se han vuelto muy oscilantes en el último tiempo.

En algunos de esos bloques dialoguistas que hasta ahora apoyaron casi de forma automática a LLA deslizan que "al Gobierno se le adelantó la campaña". Eso abre un margen de duda para todos los temas que están hoy en discusión en el Congreso. Bullrich confía en que los acuerdos se sostengan para avanzar con la reforma del BCRA que obsesiona a Milei.

Qué dijo Basuli durante el debate en las comisiones

Durante la reunión de las comisiones en el Senado, Bausili destacó que "el proyecto de reforma está disparado por argumentos económicos, no es un proyecto que tiene un origen político".

Al referirse a los objetivos establecidos en la ley actual, el presidente del Central explicó: "Hoy la Carta Orgánica tiene cinco objetivos impuestos sobre el Banco Central con una sola herramienta, qué es la política monetaria".

"Nosotros lo que vemos es que, desde la modificación que se introdujo en 2012 hasta la fecha, los elementos que definen nuestro sistema financiero y la estructura de nuestra economía son tales que los canales de transmisión de la política monetaria son muy angostos", agregó el funcionario.

En ese sentido, Bausili sostuvo que las características del sistema financiero argentino limitan la capacidad de la política monetaria para alcanzar múltiples fines "como para intentar exigirle que cumpla tantos objetivos" y remarcó: "Ni siquiera pudo cumplirse el número uno, que es el de preservar el valor de la moneda".

¿Cuáles son los puntos principales de la reforma del BCRA?

El proyecto deroga los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa al BCRA para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Este es el eje central porque impediría que la máxima autoridad monetaria financie al Ejecutivo mediante emisión, un mecanismo que para Milei es causa principal de la inflación crónica.

Otro de los puntos principales es la modificación del régimen para remover al presidente y los directores de la entidad. Si el proyecto se convierte en ley, las autoridades del BCRA solo podrán ser desplazadas por causas concretas como incapacidad sobreviniente, incompatibilidades o incumplimiento de funciones y, además, se requerirá la aprobación de las dos cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios.

A eso se le suma la imposición de preservar el valor de la moneda como única tarea del Banco Central, con lo que se eliminan los otros objetivos planteados en la actual carta orgánica (aprobada por la gestión kirchnerista) vinculados con la estabilidad financiera, la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

Por otro lado, el proyecto establecce que la entidad no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

También propone la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.