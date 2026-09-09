Sin libre emisión y autoridades blindadas: cambios históricos que busca Milei para el BCRA

El proyecto de reforma de la carta orgánica obtuvo dictamen de comisión en el Senado y el Gobierno busca convertirla en ley la próxima semana

Javier Milei finalmente tuvo una buena noticia desde el Congreso. El proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA), tema central de la agenda del Presidente, obtuvo dictamen de comisión este miércoles en el Senado, en un trámite exprés que le permite a la bancada oficialista entusiasmarse con la posibilidad de sancionar de la ley la próxima semana.

Las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda se reunieron durante cinco horas con la presencia del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vice, Vladimir Werning, quienes defendieron la iniciativa de reforma del BCRA que la Cámara de Diputados aprobó el 26 de agosto pasadoy aguarda la sanción definitiva del Senado.

"La idea es llevarla al recinto la semana que viene, porque está bastante acordado", anticipó a iProfesional uno de los senadores oficialistas que participó del debate en el plenario de comisiones.

Bullrich pretendía sesionar este jueves con un proyecto sobre biocombustibles y dos designaciones de jueces, pero no logró consenso con los aliados. Ahora, la idea del oficialismo es ir al recinto el jueves 17 de septiembre con un temario ampliado que incluiría esos temas, más la reforma del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.

El dictamen para la reforma del BCRA fue exprés, porque la reunión de este miércoles fue la primera y la única que mantuvieron las comisiones de Economía, presidida por Martín Goerling (PRO) y de Presupuesto, encabezada por Agustí Monteverde (LLA).

La misma celeridad quieren darle ahora a la sanción final de la ley. De hecho, el dictamen no tuvo modificaciones por lo que se votaría el mismo texto que aprobó Diputados a fines de agosto.

Si todo sale de acuerdo al plan de Bullrich y la tropa oficialista, Milei se anotaría un triunfo parlamentario tras varias semanas de frustraciones para su agenda legislativa que obligaron al Gobierno a hacer piruetas para mostrar iniciativa política, como fue el anuncio del proyecto de ley sobre las Islas Malvinas.

Las claves de la reforma del BCRA

El proyecto deroga los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa al BCRA para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Este es el eje central porque impediría que la máxima autoridad monetaria financie al Ejecutivo mediante emisión, un mecanismo que para Milei es causa principal de la inflación crónica.

Otro de los puntos principales es la modificación del régimen para remover al presidente y los directores de la entidad. Si el proyecto se convierte en ley, las autoridades del BCRA solo podrán ser desplazadas por causas concretas como incapacidad sobreviniente, incompatibilidades o incumplimiento de funciones y, además, se requerirá la aprobación de las dos cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios.

A eso se le suma la imposición de preservar el valor de la moneda como única tarea del Banco Central, con lo que se eliminan los otros objetivos planteados en la actual carta orgánica (aprobada por la gestión kirchnerista) vinculados con la estabilidad financiera, la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

Por otro lado, el proyecto establecce que la entidad no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

También propone la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.