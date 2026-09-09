Sin libre emisión y autoridades blindadas: cambios históricos que busca Milei para el BCRA
Javier Milei finalmente tuvo una buena noticia desde el Congreso. El proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA), tema central de la agenda del Presidente, obtuvo dictamen de comisión este miércoles en el Senado, en un trámite exprés que le permite a la bancada oficialista entusiasmarse con la posibilidad de sancionar de la ley la próxima semana.
Las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda se reunieron durante cinco horas con la presencia del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vice, Vladimir Werning, quienes defendieron la iniciativa de reforma del BCRA que la Cámara de Diputados aprobó el 26 de agosto pasadoy aguarda la sanción definitiva del Senado.
"La idea es llevarla al recinto la semana que viene, porque está bastante acordado", anticipó a iProfesional uno de los senadores oficialistas que participó del debate en el plenario de comisiones.
Bullrich pretendía sesionar este jueves con un proyecto sobre biocombustibles y dos designaciones de jueces, pero no logró consenso con los aliados. Ahora, la idea del oficialismo es ir al recinto el jueves 17 de septiembre con un temario ampliado que incluiría esos temas, más la reforma del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.
El dictamen para la reforma del BCRA fue exprés, porque la reunión de este miércoles fue la primera y la única que mantuvieron las comisiones de Economía, presidida por Martín Goerling (PRO) y de Presupuesto, encabezada por Agustí Monteverde (LLA).
La misma celeridad quieren darle ahora a la sanción final de la ley. De hecho, el dictamen no tuvo modificaciones por lo que se votaría el mismo texto que aprobó Diputados a fines de agosto.
Si todo sale de acuerdo al plan de Bullrich y la tropa oficialista, Milei se anotaría un triunfo parlamentario tras varias semanas de frustraciones para su agenda legislativa que obligaron al Gobierno a hacer piruetas para mostrar iniciativa política, como fue el anuncio del proyecto de ley sobre las Islas Malvinas.
Las claves de la reforma del BCRA
El proyecto deroga los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa al BCRA para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Este es el eje central porque impediría que la máxima autoridad monetaria financie al Ejecutivo mediante emisión, un mecanismo que para Milei es causa principal de la inflación crónica.
Otro de los puntos principales es la modificación del régimen para remover al presidente y los directores de la entidad. Si el proyecto se convierte en ley, las autoridades del BCRA solo podrán ser desplazadas por causas concretas como incapacidad sobreviniente, incompatibilidades o incumplimiento de funciones y, además, se requerirá la aprobación de las dos cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios.
A eso se le suma la imposición de preservar el valor de la moneda como única tarea del Banco Central, con lo que se eliminan los otros objetivos planteados en la actual carta orgánica (aprobada por la gestión kirchnerista) vinculados con la estabilidad financiera, la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.
Por otro lado, el proyecto establecce que la entidad no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.
También propone la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.
El límite al financiamiento del Tesoro
Uno de los cambios de mayor impacto económico es la eliminación de los mecanismos que permiten al Banco Central financiar al sector público.
El proyecto deroga los adelantos transitorios y prohíbe al BCRA otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. Además, limita la posibilidad de que la autoridad monetaria compre títulos públicos en el mercado primario.
Bausili fue especialmente crítico con este mecanismo. "Es clave poner límite al financiamiento del Tesoro por parte del BCRA. Se abusó del instrumento y hay que volver a un sendero normal", sostuvo.
Según explicó, la posibilidad de recurrir a este tipo de asistencia puede tener sentido en circunstancias excepcionales, pero no debería convertirse en una herramienta permanente. "No hay una crisis y no tiene por qué estar esa facultad", señaló.
El diagnóstico oficial es que los adelantos transitorios terminaron funcionando como una fuente recurrente de financiamiento fiscal y contribuyeron a trasladar los desequilibrios de las cuentas públicas hacia la emisión monetaria.
Utilidades del BCRA bajo la lupa
Otro de los puntos que Bausili considera centrales es el mecanismo para determinar qué utilidades puede transferir el Banco Central al Tesoro.
"Se encontraron distintos caminos para generar utilidades contables que generaron dinero de la nada", cuestionó Bausili
El proyecto establece que sólo podrán distribuirse utilidades realizadas y líquidas y excluye aquellas originadas en variaciones del tipo de cambio o en el precio del oro. También exige niveles mínimos de reservas de resultados antes de habilitar transferencias y establece que los recursos que finalmente lleguen al Gobierno deberán utilizarse para cancelar deuda pública.
Bausili explicó el objetivo de la modificación: "Lo que pusimos es que esa utilidad se use para pagar deuda del Tesoro y, de esa manera, queremos quitarle uso político".
Reservas y letras intransferibles
La reforma también busca modificar otro de los mecanismos que durante las últimas décadas marcaron la relación entre el Tesoro y el Banco Central: la utilización de reservas internacionales a cambio de letras intransferibles.
"Al BCRA se le sacaron los dólares para pagar deudas del Tesoro y se le dieron letras intransferibles", cuestionó Bausili.
Según los fundamentos del proyecto, este mecanismo dejó en el activo del Central letras intransferibles por unos u$s69.400 millones a abril de 2025. La iniciativa busca cerrar esta vía y establece un régimen transitorio para avanzar en el saneamiento del balance de la entidad.
"Eliminamos la posibilidad de sacar las reservas del BCRA por medio de las letras intransferibles", afirmó el presidente de la autoridad monetaria.
Bausili vinculó esta modificación con reglas que regían durante la convertibilidad. "Retomamos los preceptos de la convertibilidad para que no se puedan introducir letras intransferibles sin el respaldo correcto", explicó.
Buscan blindar al presidente y a los directores del BCRA
El proyecto también modifica las condiciones para remover a los integrantes del Directorio del Banco Central. La propuesta establece causales específicas de remoción y exige que una decisión de ese tipo sea aprobada por ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios de los presentes.
"Queremos hacer más difícil la remoción de las autoridades del BCRA", había anticipado Bausili.
El objetivo declarado es reducir la capacidad del Poder Ejecutivo para alterar la conducción de la autoridad monetaria y otorgarle mayor autonomía frente a los ciclos políticos.