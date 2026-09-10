Trump ofreció un eventual pago de u$s5.000 por adulto si los republicanos retienen el Congreso, pero aún no definió cómo se financiará ni quiénes cobrarán

A menos de dos meses de las elecciones legislativas, Donald Trump busca convertir el resultado de las urnas en un incentivo económico para los votantes. El presidente de Estados Unidos anunció que, si los republicanos conservan sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, cada adulto estadounidense podría recibir un pago de u$s5.000.

La propuesta fue presentada durante la convención republicana de mitad de mandato realizada en Dallas y forma parte de un mensaje con el que Trump intenta reforzar el respaldo a su partido para los comicios del 3 de noviembre.

El mandatario denominó a la iniciativa "Trump dividend" y la vinculó con la situación económica del país. No obstante, su anuncio no estuvo acompañado por precisiones sobre el mecanismo mediante el cual se distribuiría el dinero ni sobre los recursos que permitirían financiarlo.

Durante su intervención, que se extendió durante casi dos horas en el denominado "Trump-a-palooza", Trump sostuvo: "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben u$s5.000".

Además del incentivo económico, el presidente llamó a sus seguidores a participar de las legislativas como si su propio nombre estuviera en la boleta. Trump no puede competir por un tercer mandato debido a las restricciones constitucionales, pero pretende mantener un papel central en la elección.

El plan de Trump para las elecciones que costaría más de u$s1 billón

El volumen del eventual desembolso constituye uno de los principales interrogantes de la propuesta. Las estimaciones citadas por Reuters y otros medios estadounidenses ubican por encima de u$s1 billón el costo de entregar u$s5.000 a los adultos estadounidenses.

La dimensión de la propuesta aparece al calcular cuántas personas podrían quedar alcanzadas. Si el pago de u$s5.000 se aplicara a unos 240 millones de adultos estadounidenses, el desembolso rondaría los u$s1,2 billones, según estimaciones difundidas tras el anuncio.

Una iniciativa de esa magnitud obligaría a definir una fuente concreta de financiamiento y requeriría la intervención del Congreso. Trump no detalló durante su discurso de dónde saldrían los fondos ni explicó cómo funcionaría el programa.

También resta determinar quiénes quedarían alcanzados por el beneficio. El vicepresidente JD Vance planteó posteriormente que los estadounidenses de mayores ingresos podrían quedar excluidos, por lo que el universo final de beneficiarios podría ser menor al contemplado inicialmente.

Por ahora, la propuesta quedó planteada como una promesa vinculada al resultado electoral y todavía no cuenta con precisiones sobre sus condiciones de acceso, su financiamiento ni el mecanismo para distribuir el dinero.

Los republicanos afrontan una elección clave

El anuncio se produce mientras el oficialismo enfrenta un escenario electoral desafiante. La aprobación de Trump ronda el 40% y los demócratas aspiran a recuperar la Cámara de Representantes, además de competir por el control del Senado.

La reunión partidaria de Dallas buscó precisamente fortalecer la campaña republicana y concentrar la atención sobre Trump antes de la renovación legislativa de noviembre.

El presidente ya había impulsado en otras oportunidades iniciativas que contemplaban entregar dinero directamente a los ciudadanos, aunque aquellas propuestas no llegaron a concretarse. En esta ocasión, eligió presentar el posible pago como una consecuencia de un triunfo republicano y como una expresión de la fortaleza económica que atribuye a su gestión.

Aranceles, Irán y ataques a los demócratas

El posible dividendo fue uno de los anuncios realizados durante una convención en la que Trump también defendió su política comercial y los aranceles impuestos durante su administración.

El mandatario aprovechó además el encuentro para referirse a la guerra con Irán y profundizar sus críticas contra el Partido Demócrata.

Con las elecciones del 3 de noviembre como próximo objetivo político, Trump busca que los votantes asocien una eventual victoria republicana con un beneficio económico concreto. La iniciativa, sin embargo, todavía debe resolver aspectos centrales como su financiamiento, su instrumentación y los criterios para determinar quiénes podrían acceder al pago.