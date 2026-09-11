Kicillof apuntó contra Milei: "Le importa muy poco lo que pasa en las provincias"

El gobernador bonaerense visitó Misiones, firmó acuerdos con Passalacqua y recorrió una cooperativa yerbatera en medio de críticas al Gobierno nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles Misiones, donde mantuvo una agenda junto a su par provincial, Hugo Passalacqua, que combinó acuerdos de cooperación, recorridas por sectores productivos y actividades vinculadas con educación, ciencia y tecnología.

Durante la jornada, Kicillof cuestionó al Gobierno de Javier Milei por su relación con las provincias y aseguró que a la administración nacional "le importa muy poco lo que pasa en las provincias". También sostuvo que el modelo económico actual "castiga a las economías regionales" y planteó el fortalecimiento del federalismo como respuesta.

Las declaraciones se produjeron durante una jornada que combinó actividades institucionales con una agenda política del gobernador bonaerense.

Qué dijo Axel Kicillof sobre Javier Milei y las provincias

La crítica del gobernador bonaerense se produjo después de la firma de un acuerdo marco y tres convenios específicos entre Buenos Aires y Misiones. Según Kicillof, ambas provincias comparten problemáticas vinculadas con el trabajo, el turismo, la industria y la producción.

En ese contexto, sostuvo que "la crisis económica que generaron las políticas de Javier Milei nos golpean de la misma manera" y cuestionó el esquema nacional para las jurisdicciones.

"Tenemos un Gobierno nacional al que le importa muy poco lo que pasa en las provincias y que propone un modelo que castiga a las economías regionales", aseguró.El mandatario bonaerense agregó que, frente a ese escenario, la respuesta de las provincias debía ser "seguir fortaleciendo el federalismo". También cuestionó la política fiscal nacional y afirmó que las provincias reciben menos recursos mientras aumentan sus demandas.

Qué acordaron Kicillof y Passalacqua

Más allá de las críticas políticas, la visita tuvo como resultado la firma de tres convenios de colaboración entre organismos de ambas provincias. Uno de los acuerdos apunta al desarrollo industrial y tecnológico, con especial atención sobre la cadena foresto-industrial, e incluye intercambio de experiencias, asistencia técnica, capacitación, rondas de negocios y vinculación entre los sistemas científicos y tecnológicos de Buenos Aires y Misiones.

Otro convenio está orientado a la producción agropecuaria, comercialización y abastecimiento de alimentos. Dentro de ese esquema se prevé incorporar a pequeñas marcas, PyMEs y cooperativas yerbateras misioneras al programa Mercados Bonaerenses, con el objetivo de abrir nuevos canales de comercialización para esos productos.

La recorrida por una escuela y una empresa de biotecnología

Antes del encuentro con Passalacqua, Kicillof recorrió junto al gobernador misionero la Escuela Secundaria de Innovación de Posadas. La institución cuenta con orientaciones relacionadas con informática, robótica, agro y ambiente.

La agenda continuó en Biofábrica Misiones S.A., donde los gobernadores conocieron proyectos relacionados con micropropagación vegetal y producción de bioinsumos.

Según informó el Gobierno de Misiones, durante la visita también se repasaron experiencias de cooperación tecnológica entre ambas provincias. La administración bonaerense incorporó en 2021 un laboratorio Phytolab desarrollado por Biofábrica Misiones y en 2025 sumó un laboratorio móvil destinado a la producción in vitro de kiwi en Miramar.

El encuentro con productores de yerba mate

La agenda continuó en Apóstoles, donde Kicillof visitó la Cooperativa Las Tunas y mantuvo un encuentro con productores y trabajadores vinculados con la actividad yerbatera.

Durante la reunión, los representantes del sector plantearon la situación de la cadena y reclamaron cambios en el esquema regulatorio de la actividad. Uno de los puntos mencionados fue la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

El reclamo forma parte de una discusión que atraviesa al sector yerbatero desde la modificación del esquema regulatorio. El gobernador de la provincia de Buenos Aires escuchó los planteos y posteriormente volvió a referirse a la situación de las economías regionales durante su actividad en Misiones.

Qué muestran los datos sobre las economías regionales

La discusión sobre las economías regionales se produjo pocos días después de la publicación del Semáforo de Economías Regionales de Coninagro, correspondiente a julio de 2026.

El relevamiento ubicó a nueve de las 19 actividades analizadas en rojo, seis en amarillo y cuatro en verde. En comparación con la medición anterior, la actividad forestal y los cítricos dulces pasaron de amarillo a rojo.

Entre las producciones que quedaron en la zona roja figuran yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche, mandioca, forestación y cítricos dulces. En el otro extremo, bovinos, ovinos, granos y miel quedaron en verde.

El informe de Coninagro analiza tres componentes: negocio, producción y mercado. En una gran cantidad de las actividades ubicadas en rojo, la entidad señaló que los precios recibidos por los productores permanecieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación, mientras los costos operativos presionaron sobre los márgenes.

El mismo relevamiento muestra, al mismo tiempo, que el escenario no es uniforme entre las distintas cadenas. Durante los primeros siete meses de 2026, las 19 actividades relevadas acumularon exportaciones por u$s37.725 millones, un 17% más que en igual período de 2025.