Nueva encuesta: pese a la menor inflación, 60% ve mal la economía y la imagen de Milei cae

Según la consultora que anticipó el fenómeno Milei, las expectativas no mejoran, es más rechazo que Cristina y está detrás de una figura de izquierda

Estos datos de la encuesta Atlas Intel se dan pese a la baja inflación y afectan al gobierno.

Mientras el gobierno de Javier Milei celebra una nueva baja de la inflación, que es su principal activo electoral, la última encuesta de la consultora Atlas Intel arrojó que más del 60% ve mal economía y el persiste el pesismismo, mientras que en el ranking de imagen de dirigentes el libertario quedó quinto y exhibió mayor rechazo que Cristina Kirchner.

La consultora Atlas Intel es brasileña pero realiza mediciones mensuales de opinión pública también en México, Perú, Colombia, Chile y otros países de la región, bajo el título "Latam Pulse". En Argentina empezó a ser muy mirada por haber sido una de las que mejor pronosticó el "fenómeno Milei" en 2023. Su último sondeo, en colaboración con la agencia financiera Bloomberg, se realizó días antes de que se conociera la inflación de agosto, que fue la más baja en 14 meses.

En ese aspecto, cobran relevancia los resultados que cosechó en torno a las opiniones sobre la situación económica actual y las expectativas, un elemento al que siempre prestan mucha atención en el Gobierno y que no exhibió una mejora: la mitad de los consultados cree que la economía general y el mercado de trabajo estarán peor de aquí a seis meses.

Naturalmente, esa mirada afecta la posición política del Gobierno. La desaprobación se redujo para principios de septiembre, pero se mantuvo entre el 52% y el 58%. Pero el dato más notable surgió de la medición de imagen, donde Milei exhibió una negativa que ya supera a la que presenta la líder del kirchnerismo y quedó detrás de Patricia Bullrich e incluso de la referente de Izquierda Myriam Bregman.

Qué números arrojó la encuesta sobre la economía de Milei y las expectativas

El relevamiento de Atlas Intel abarcó 2.193 encuestados entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre. Para medir el escenario económico se centró en la evaluación actual sobre la economía en general, la situación familiar y la del mercado del trabajo, así como en las expectativas sobre esas mismas tres dimensiones y la intención de compra de bienes.

Más del 60% de los encuestados ve mal la economía y peor el mercado laboral

El 63% considera que la economía del país está mal contra apenas un 24% que ven una situación positiva y un 14% que la define como "normal". En tanto, para el 49% la situación de su familia es mala y solo el 20% la calificó positivamente, pero el peor dato es el que se refiere al mercado del trabajo, donde la evaluación negativa llega al 70%.

De allí la encuesta saltó a las expectativas, donde los números no mostraron una mejora real. El 49% considera que la economía del país "va a empeorar" de aquí a seis meses. El 37% se mostró optimista y un 15% respondió que "va a permanecer igual". En este caso, ese segmento es clave porque "igual" remite a la evaluación actual, que es mala para el 60% de los consultados.

En cuanto al mercado de trabajo, el 50% cree que va a estar peor y el 34% espera que mejore dentro de seis meses, con un 16% que considera que va a estar igual, y sobre su situación familiar el 41% considera que será peor y el 32% considera que mejorará.

La mitad de los consultados es pesimista sobre el futuro de la economía y la situación del empleo

Los resultados de la medición en torno a la situación del mercado laboral hicieron juego, además, con otro dato que arrojó la encuesta Atlas Intel: el desempleo se ubicó como el segundo problema más importante para los consultados, con 43,9% de respuestas, detrás de la corrupción (44,4%).

Baja la inflación, ¿sube la intención de compra?: el dato más llamativo del sondeo

El sondeo arrojó un dato llamativo para este contexto al consultar por la intención de compra de bienes duraderos. Si bien la intención de hacer "más compras" se mantiene muy baja, con 23%, mostró un fuerte repunte de 9 puntos en agosto respecto de la medición del mes anterior.

A su vez, quienes tienen la intención de hacer "menos compras" fueron el 47,2% y se redujeron en diez puntos porcentuales en el mismo mes. En tanto, los que se mantienen en el medio porque no piensan hacer "ni más ni menos" fueron el 29,8%, pero el estudio mostró que crecen sostenidamente desde enero.

La intención de más compras de bienes durables es baja, pero tuvo un fuerte repunte

En resumen, esta parte de la encuesta mostró que los consumidores que tienen capacidad de comprar más bienes son una porción minoritaria, pero la tendencia muestra un crecimiento de esa intención o de, al menos, mantenerse en el mismo nivel. Es un dato que contrasta con la evaluación de la actualidad económica y las expectatvias, por ser algo más optimista para Milei y conjugar bien con el 1,7% de inflación registrado en agosto, el índice más bajo en 14 meses.

Cuál es el nivel de aprobación y desaprobación sobre el Gobierno

La coyuntura económica tiene un impacto lógico en los niveles de aprobación del Gobierno. El sondeo de Atlas Intel mostró una leve mejora en este aspecto, pero el resutlado global sigue sin ser el más alentador para el líder libertario.

El desempeño de Milei como presidente cosechó una desaprobación del 58% y cayó cuatro puntos respecto de la medición de julio, en tanto que la aprobación subió de 37% a 38,1%. En la segmentación que realizó la consultora, se advierte una correlación con el nivel de ingresos de los votantes consultados.

El desempeño de Milei tuvo un leve baja pero se mantiene cerca del 60%

Milei cosecha su mayor nivel de desaprobación entre personas con ingresos inferiores a los $2,2 millones. El más alto se da entre quienes ganan menos de $630.000. A la inversa, la aprobación es superior al 50% en el segmento con ingresos mayores a los $2,2 millones.

Respecto de la evaluación de la gestión del Gobierno, la calificación negativa fue del 52,7% mientras que la positiva fue 31,5%. Aquí también la encuesta registró una leve mejoría: la desaprobación cayó poco más de dos puntos y la opinión favorable subió uno y medio entre julio y agosto.

La desaprobación del Gobierno supera por 21 puntos a la aprobación

Se da también algo similar en la segmentación de los consultados por ingresos: la desaprobación es mayor entre quienes ganan $2,2 millones o menos, y la aprobación sube entre los votantes que están por arriba de ese umbral, aunque en ningún caso llega al 50%.

La imagen de Milei cae y tiene más negativa que Cristina Kirchner, según la encuesta

Con este escenario, el ranking que elabora Atlas Intel en base a la medición de imagen positiva y negativa de los dirigentes no sorprende. Milei quedó en el quinto lugar con una positiva de 35% y, al igual que en otros sondeos anteriores de esta misma firma, a la cabeza está la diputada de la izquierda que aventaja a Milei , Myriam Bregman, con 43%.

El segundo lugar del ranking por imagen positiva lo ocupó Cristina Kirchner con 39%, seguida por Patricia Bullrich, con 38%. Y en el cuarto puesto, justo arriba de Milei, apareció el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que se perfila como posible candidato presidencial del peronismo, con 36%.

Milei presentó un nivel de imagen negativa que superó al de Cristina Kirchner

Hace tiempo que la jefa del bloque libertario del Senado supera al Presidente en este aspecto, algo que se repite en sondeos de distintas consultoras, pero la mayor sorpresa en este caso se dio en la imagen negativa de Milei: con 62%, el mandatario presentó mayor rechazo que Cristina Kirchner (55%), emblema de todo aquello que La Libertad Avanza pretende enfrentar.

La imagen negativa de Milei también superó a la de Bregman (51%), a la de Bullrich y a la de Kicillof (55% cada uno). Los únicos que lo superaron en este aspecto fueron Karina Milei (71%); Alberto Fernández (83%); Sergio Massa (66%); la vicepresidenta Victoria Villarruel (63%); Horacio Rodríguez Larreta (67%) y Martín Loustearu (69%).

Para más, el trabajo de Atlas Intel indicó que la imagen negativa de Milei viene en ascenso desde junio, cuando midió 57% y trepó hasta el 62% actual, en tanto que la positiva bajó en el mismo lapso de 40% a 35%.