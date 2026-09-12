El respaldo financiero externo a una funcionaria genera tensión política y disturbios diplomáticos sobre la soberanía en disputa ante la ONU

La agenda del presidente Javier Milei cambió abruptamente desde la semana pasada con su decisión final de no viajar a Londres y ahora, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de fuentes muy cercanas al Gobierno, el foco principal está puesto en el discurso que dará Milei sobre el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas en la próxima Asamblea General de la ONU.

La 81° Asamblea General de la ONU se desarrollará entre el 21 y el 25 de septiembre en Nueva York y, por lo que pudo saber iProfesional, el discurso de Milei, diseñado por el propio presidente y su asesor Santiago Caputo, está previsto para el martes 23 a las 12:45 hora de Nueva York, las 13:45 hora de Argentina, tal como ocurrió en 2024 y en 2025, ya que es la fecha que le toca a Argentina en el Debate General.

Milei, todavía no está confirmado, viajaría el domingo 21 por la noche junto a la secretaria General Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo y, según lo pudo saber iProfesional, el eje de su discurso será la Causa Malvinas y el alineamiento con el Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien advirtió este sábado que un conflicto por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido constituiría un "desastre potencial", aunque manifestó que confía en poder "resolverlo" si le pidieran intervenir.

Tras reunirse en Dublín con Micheál Martin, el primer ministro irlandés, el mandatario estadounidense hizo declaraciones ante la prensa donde afirmó que le parecen "muy interesantes" las Malvinas y remarcó que actualmente Argentina y el Reino Unido son "dos países" que están "enfadados" entre sí.

La Secretaría de Malvinas en el centro de la escena y una funcionaria bajo la lupa

En este escenario se abrió una gran incógnita dentro del Gobierno acerca del futuro de un área clave que es la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur que depende de la Cancillería.

Esta área del Gobierno se encarga de todos los temas vinculados a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur y, en particular, del aspecto de las inversiones.

Tiene a su cargo el diseño de estrategias y coordina acciones en el ámbito bilateral y multilateral para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos, a la vez que propone cursos de acción para la difusión de esos derechos e intereses y, además, en las políticas y acciones que realiza el Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur.

En este aspecto hay que mencionar que el 14 de enero de 2024 la entonces Canciller Diana Mondino presentó en el Palacio San Martín a los funcionarios que la acompañarían en su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto durante el gobierno de Javier Milei y, entre ellos, estaba Paola Di Chiaro, designada a partir de ese momento como secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

La funcionaria, que aún se mantiene en el cargo, es politóloga y docente, con una extensa trayectoria en la función pública. Es egresada de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene un diploma en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Entre 1998 y 2001 se desempeñó como asesora de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el Congreso de la Nación Argentina y un año después comenzó a trabajar como enlace parlamentario de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Cancillería, cargo que ocupó hasta 2003.

Desde ese año hasta 2009 fue asesora de la Presidencia de la Comisión de Defensa Nacional y de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado.

Luego, a partir de 2010 y hasta 2015, ocupó distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: asesora del director general de Relaciones Internacionales y Protocolo; directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación, y jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales. Entre 2015 y 2019 se desempeñó como subsecretaria de Asuntos Globales y luego titular de la Unidad Estrategia de Seguridad Nacional, ambos cargos dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación. Desde marzo hasta diciembre de 2019 trabajó como secretaria de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.

El vínculo con Argentina Global que enciende las alarmas en el Gobierno

Pero lo que encendió las alarmas del Gobierno, en medio de la embestida del Presidente Javier Milei contra Gran Bretaña por la llamada "Causa Malvinas", es que Di Chiaro es miembro fundadora de la Fundación Argentina Global. Se trata de una organización a cargo del dirigente del PRO Fulvio Pompeo, un amigo personal del ex Presidente Mauricio Macri, que trabaja por la integración del país en la agenda regional y global a través del desarrollo sostenible pero, además, impulsa una iniciativa de formación en la que aparecen la Embajada Británica en Buenos Aires y Chevening, el programa internacional de becas del Gobierno del Reino Unido.

Di Chiaro es una de las responsables de representar la posición argentina frente a Londres en los ámbitos internacionales y, según la información difundida, Argentina Global abrió las inscripciones para el Future Leaders Programme Argentina, dirigido a estudiantes universitarios avanzados y graduados recientes y que es financiado por el Gobierno de Gran Bretaña.

En este caso, el cruce entre la actividad de esta fundación y la función pública de Di Chiaro genera un gran interrogante dentro del Gobierno sobre los límites políticos e institucionales de ese vínculo.

Hay que señalar que, de acuerdo a la información a la que pudo acceder iProfesional, la relación entre Di Chiaro y Argentina Global no aparece como circunstancial ya que la información institucional de la fundación la presenta como miembro fundador y tesorera de la organización, mientras que Fulvio Pompeo figura como miembro fundador y presidente. Por lo tanto, se trata de una relación que antecede a su desembarco en la actual administración y que forma parte de su trayectoria profesional. Fulvio Pompeo fue secretario de Asuntos Estratégicos durante la presidencia de Mauricio Macri y comparte con Di Chiaro el manejo de la fundación Argentina Global.

El programa británico Chevening y la pregunta sobre el conflicto de interés

El punto que activó las alarmas dentro del Gobierno es el programa Future Leaders Programme Argentina ya que la convocatoria plantea un esquema de formación y vinculación destinado a jóvenes y exhibe referencias a la representación diplomática británica y a Chevening. La iniciativa se proyecta durante varios meses y combina talleres con actividades vinculadas a la formación de futuros dirigentes.

Hay que destacar que Chevening es el programa internacional de becas financiado por el Gobierno británico y constituye una de las herramientas de vinculación académica y formación de liderazgos que Londres desarrolla en distintos países.

¿Hasta dónde puede llegar la vinculación institucional privada de una funcionaria encargada de defender los intereses soberanos argentinos con organismos dependientes o vinculados al Estado con el que la Argentina mantiene su principal disputa territorial? En la Causa Malvinas, donde la diplomacia, los recursos estratégicos y soberanía forman parte de una misma discusión, esa frontera queda inevitablemente bajo un análisis muy estricto.

El programa Chevening del Foreign Office es una de las más potentes herramientas de soft power con las que cuenta el gobierno británico. En la Argentina opera desde la década desde 1.990 y ofrece becas de formación superior en liderazgo y relaciones internacionales a diplomáticos, intelectuales, empresarios y otros perfiles seleccionados para ir a estudiar a Inglaterra.

Su aparición junto a Argentina Global adquiere otra lectura cuando una de las fundadoras de esa organización ocupa precisamente el área estatal argentina responsable de la cuestión Malvinas.

La convocatoria de Chevening señala, además, que Fulvio Pompeo estará a cargo de la apertura de los talleres que contaron el pasado 7 de septiembre. Según la información difundida, el cierre de la iniciativa está previsto para febrero de 2027 y tendría como escenario la sede de la Embajada británica en la Argentina.

La Constitución y el mandato irrenunciable sobre Malvinas

Lo que queda en evidencia es que en el momento actual el asunto excede una actividad académica. En este punto hay que señalar que la Constitución Nacional establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. En este caso, la Secretaría de Malvinas a cargo de Di Chiaro forma parte central del dispositivo estatal destinado a sostener ese reclamo.

En ese aspecto hay que mencionar que en junio pasado la funcionaria integró la delegación argentina ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas donde el Gobierno volvió a reclamar la reanudación de las negociaciones bilaterales con el Reino Unido y cuestionó las actividades unilaterales vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía.

Esta tensión política aparece justamente entre esa responsabilidad pública y, desde el Gobierno, analizan la continuidad de Di Chiaro por su función en una fundación que está involucrada en una iniciativa donde participan instituciones británicas. Es verdad que ese vínculo no supone por sí solo la existencia de una incompatibilidad legal, pero instaló dentro del Gobierno una discusión centrada en la conveniencia política e institucional de esa relación para quien tiene bajo su órbita uno de los principales conflictos diplomáticos que la Argentina mantiene con el Reino Unido.

Este problema aparece, además, mientras la agenda bilateral acumula discusiones y las últimas denuncias por los recursos naturales del Atlántico Sur ya que en los últimos días la Argentina ha aumentado sus cuestionamientos a las actividades económicas realizadas en las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno nacional y, particularmente, las relacionadas con la pesca y la explotación de hidrocarburos.

Una funcionaria clave en medio de la disputa por los recursos del Atlántico Sur

En este contexto se vuelve cada vez más sensible cualquier relación institucional de la secretaría de Estado responsable de Malvinas con actores vinculados al Reino Unido y la discusión no pasa solo por determinar si existe una prohibición administrativa, sino por establecer cuáles son los estándares políticos que debe mantener una funcionaria cuya tarea consiste en defender la posición argentina frente al Estado que administra las islas Malvinas.

Esta información adquirió relevancia en los últimos días por el peso político y el lugar que ocupa Di Chiaro dentro de la Cancillería ya que la funcionaria conduce el área encargada de uno de los expedientes más sensibles de la política exterior argentina: el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y las acciones que realiza el Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur. Además tiene a su cargo la planificación y dirección de la política antártica y ejecuta la actividad antártica argentina, con la implementación de los compromisos internacionales que correspondan.

En este aspecto hay que recordar que el miércoles pasado la Oficina del Presidente informó que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.° 26.659.

Por lo que trascendió, las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades.

En total, los escritos identifican a 27 personas físicas pero, si se cruzan esos nombres con los otros 60 directivos y profesionales incluidos en las dos tandas de procedimientos administrativos, se observa que 16 de ellos no figuraban en las listas anteriores.