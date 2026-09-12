Donald Trump advirtió que una guerra entre Argentina y Reino Unido por las Malvinas sería un "desastre potencial" y dijo que podría intervenir

La tensión crece por la exploración de petróleo, y Trump introduce la posibilidad de una mediación de EE.UU. en el conflicto.

Argentina, bajo Milei, intensifica acciones contra empresas petroleras en el área, con nuevas leyes y denuncias.

Trump ve un "desastre potencial" en la disputa por Malvinas, ofrece mediar si es solicitado y duda de la capacidad británica para defenderlas militarmente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y advirtió que un eventual conflicto entre ambos países sería un "desastre potencial". Durante su gira por Dublín, el mandatario estadounidense afirmó que podría intervenir si alguno de los dos gobiernos solicitara su participación y sostuvo que estaría en condiciones de resolver la disputa.

"Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo", afirmó Trump ante periodistas.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de aumento de las tensiones diplomáticas en torno al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, especialmente a partir de las medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei frente al avance de proyectos hidrocarburíferos en el área.

Trump también sostuvo que Argentina y el Reino Unido son actualmente dos países "enfadados" entre sí. Sus declaraciones se suman a otras expresiones realizadas durante las últimas semanas, en las que el presidente estadounidense había puesto en cuestión el respaldo de Washington a la posición británica sobre las islas.

Qué dijo Trump sobre las Islas Malvinas

Durante su encuentro con periodistas en Dublín, Trump recordó la ocupación británica de las Islas Malvinas y afirmó que, cuando era niño, los británicos "entraron y se apoderaron de ellas".

El mandatario estadounidense, sin embargo, planteó dudas sobre la posibilidad de que el Reino Unido estuviera dispuesto a realizar actualmente una operación militar para defender su posición sobre el archipiélago.

En ese sentido, hizo referencia a las dificultades que enfrenta el gobierno británico en otros asuntos internos y mencionó particularmente la inmigración y la energía.

"Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos", señaló Trump.

El presidente estadounidense también hizo referencia a la distancia existente entre el Reino Unido y las Islas Malvinas y al tiempo que demandaría trasladar fuerzas hasta el Atlántico Sur. "Hablamos de semanas en barcos", indicó.

Las declaraciones fueron realizadas pocos días después de que Trump volviera a referirse a la situación de las Islas y al vínculo entre Argentina y el Reino Unido. A fines de agosto, había sugerido que Estados Unidos podría modificar su posición respecto del respaldo a la soberanía británica sobre el archipiélago.

El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas

La posición del Gobierno argentino sostiene el reclamo histórico por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

En las últimas semanas, la administración de Javier Milei concentró parte de su estrategia en las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las aguas próximas al archipiélago. El foco estuvo puesto particularmente en los proyectos de exploración y explotación de petróleo offshore impulsados por empresas que operan con licencias otorgadas por las autoridades de las Islas.

Uno de los proyectos que motivó las nuevas medidas del Gobierno argentino es Sea Lion, un desarrollo petrolero offshore ubicado en el área de las Islas Malvinas.

Frente al avance de ese proyecto, Milei anunció el envío al Congreso de una reforma legislativa destinada a endurecer las sanciones contra empresas nacionales y extranjeras que participen de actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas.

El Presidente también instruyó a la Cancillería para avanzar con nuevas acciones y denuncias relacionadas con las operaciones desarrolladas en el área.

Durante el anuncio, Milei sostuvo que el país debía actuar antes de que los proyectos alcanzaran una etapa de desarrollo que permitiera avanzar sobre las reservas de petróleo existentes en la zona.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", afirmó el mandatario.

Las medidas del Gobierno contra empresas vinculadas a la actividad petrolera

A partir de la estrategia definida por el Poder Ejecutivo, el Gobierno argentino inició procesos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

Según informó la administración nacional, los procedimientos alcanzaron a 60 sujetos, tanto jurídicos como humanos, a los que se vinculó con actividades consideradas ilegales por la Argentina.

Las medidas se sumaron a las acciones impulsadas desde la Cancillería para cuestionar las licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas para desarrollar tareas de exploración y explotación de hidrocarburos.

Entre las compañías mencionadas por el Gobierno se encuentran Navitas y Rockhopper, empresas relacionadas con proyectos de exploración y desarrollo petrolero en el área.

La administración de Milei también avanzó con una denuncia penal contra estas compañías y otras firmas vinculadas a operaciones hidrocarburíferas en el archipiélago.

El argumento oficial sostiene que las actividades desarrolladas a partir de licencias otorgadas por las autoridades británicas de las Islas se realizan sobre un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

El proyecto de reforma que analiza el Gobierno

El Poder Ejecutivo anunció además el envío al Congreso de una iniciativa para modificar el marco legal relacionado con las sanciones aplicables a las empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

La propuesta busca ampliar las herramientas disponibles para sancionar a compañías nacionales y extranjeras que intervengan en proyectos de exploración o explotación de recursos naturales en el área.

El proyecto se encuentra relacionado con el avance del desarrollo petrolero offshore y con la decisión del Gobierno argentino de incrementar las acciones destinadas a impedir que las empresas involucradas puedan operar sin consecuencias dentro del territorio que la Argentina considera bajo su soberanía.

La iniciativa deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente para avanzar en el Congreso.

En paralelo, el Gobierno mantiene la estrategia diplomática a través de la Cancillería, con presentaciones y denuncias vinculadas con las actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor de las Islas.

La tensión entre Argentina y el Reino Unido

Las nuevas declaraciones de Trump se conocen luego de que el Gobierno argentino profundizara sus acciones sobre la cuestión Malvinas.

En los últimos días, Milei suspendió una visita prevista al Reino Unido en medio de las diferencias vinculadas con la disputa por la soberanía. La situación se produjo mientras la administración argentina evaluaba nuevas medidas para reforzar su posición frente a las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago.

La discusión también alcanzó al Congreso, donde sectores de la oposición comenzaron a impulsar iniciativas propias relacionadas con la defensa del reclamo argentino.

El eje de las diferencias actuales está vinculado, entre otros aspectos, con la explotación de los recursos naturales existentes en las aguas próximas a las Islas. Para el Gobierno argentino, las actividades hidrocarburíferas desarrolladas mediante licencias británicas no cuentan con autorización de la Argentina.

El Reino Unido, por su parte, mantiene su posición respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas y administra el territorio desde 1833, mientras la Argentina sostiene su reclamo de soberanía y reclama la reanudación de las negociaciones bilaterales.

Qué implica la postura de Trump

Las declaraciones del presidente estadounidense incorporaron a Estados Unidos al escenario diplomático generado por las nuevas medidas argentinas y el avance de los proyectos petroleros en las Islas.

Trump planteó que podría intervenir si Argentina o el Reino Unido le solicitaran ayuda para resolver la disputa. Sin embargo, no anunció una mediación formal ni precisó bajo qué condiciones Estados Unidos podría participar en una eventual negociación.

Su afirmación de que podría "solucionarlo" se produjo en respuesta a preguntas sobre la posibilidad de un conflicto entre ambos países.

Al mismo tiempo, Trump volvió a mencionar la situación histórica de las Islas y cuestionó indirectamente la posibilidad de que el Reino Unido estuviera dispuesto a realizar un despliegue militar de gran escala para defender su posición.

La Casa Blanca no anunció, a partir de estas declaraciones, una modificación formal de la política estadounidense respecto de la soberanía de las Islas Malvinas.

El Gobierno argentino, mientras tanto, mantiene su estrategia centrada en el reclamo diplomático, las acciones judiciales y administrativas contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas y el impulso de cambios legislativos para ampliar las sanciones.

El desarrollo de los proyectos petroleros offshore en el área de las Islas constituye actualmente uno de los principales puntos de conflicto entre Buenos Aires y Londres. En ese contexto, las nuevas declaraciones de Trump volvieron a colocar la disputa por las Malvinas en la agenda internacional y plantearon la posibilidad de una eventual intervención estadounidense si Argentina o el Reino Unido solicitaran su participación.