Una investigación sobre los propietarios del edificio donde cumple prisión domiciliaria la expresidente reveló la presencia de dos dirigentes claves

El edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, se convirtió en uno de los puntos de atención de la política argentina desde que Cristina Kirchner comenzó allí a cumplir su arresto domiciliario por la causa Vialidad.

Pero la expresidenta no es la única figura vinculada al kirchnerismo que tiene una propiedad en el inmueble. Un relevamiento de informes del Registro de la Propiedad Inmueble permitió identificar a dos integrantes de La Cámpora como propietarios de departamentos en el mismo edificio: el senador nacional Mariano Recalde y la sindicalista María Soledad Calle.

Dos referentes de La Cámpora tienen departamentos en San José 1111

Los dos casos presentan características diferentes. Mientras Calle adquirió su departamento en 2025, cuando ya había comenzado el arresto domiciliario de Cristina, Recalde figura como propietario desde 2016.

Según una investigación publicada por LA NACION, Recalde es dueño del departamento 1° A, ubicado justo al lado de la unidad adquirida posteriormente por Calle. El informe surge de documentos del Registro de la Propiedad Inmueble a los que accedió ese medio.

Mariano Recalde, uno de los fundadores de La Cámpora

El caso más antiguo es el de Mariano Recalde, senador nacional y uno de los fundadores de La Cámpora. La propiedad tiene una superficie total de 168 metros cuadrados, aunque una parte importante corresponde al patio, ya que se trata del único departamento del edificio que cuenta con ese espacio.

De acuerdo con el informe, Recalde adquirió el inmueble en agosto de 2016 junto con su padre, Héctor Recalde, entonces diputado nacional. El informe de dominio indica que la operación se realizó por $4 millones.

En sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción, Mariano Recalde informó una participación del 10% en el inmueble, porcentaje que mantuvo declarado hasta su última presentación disponible, correspondiente a 2024.

Sin embargo, el senador no vive en San José 1111.

En este marco, vecinos señalaron que prácticamente no frecuenta el edificio y que tampoco reside allí ningún integrante de su familia.

Según personas del entorno de Recalde citadas por ese medio, el departamento fue considerado originalmente como una inversión y durante distintos períodos estuvo ofrecido en venta y alquiler. Actualmente, indicaron, la unidad es ocupada desde hace aproximadamente un año y medio por una persona conocida del legislador, que se hace cargo de los gastos.

El inmueble también aparece en los registros de expensas. En la liquidación correspondiente a julio, Recalde figuraba con una deuda de $474.190, luego de haber realizado un pago parcial de $350.000. El mes anterior, el saldo pendiente había llegado a $824.190.

A la derecha y con los dedos en 'V', uno de los fundadores de La Cámpora, Mariano Recalde.

María Soledad Calle, la vecina que compró el departamento de abajo

El segundo nombre que aparece en la investigación es el de María Soledad Calle, una dirigente sindical vinculada a La Cámpora que adquirió el departamento 1° B en agosto de 2025.

La compra se produjo apenas dos meses después del comienzo del arresto domiciliario de Cristina Kirchner y convirtió a Calle en una de las vecinas más cercanas a la expresidenta dentro del edificio.

Su unidad es, además, la más grande de San José 1111, con unos 252 metros cuadrados.

Según la información de expensas difundida por LA NACION, el departamento debía afrontar en julio alrededor de $254.000 entre gastos ordinarios y extraordinarios. El monto que figuraba en la liquidación era, sin embargo, de $514.722 debido a una deuda acumulada del mes anterior.

Calle explicó ante la Justicia que había adquirido el inmueble con la intención de instalar allí una fundación. Sin embargo, al presentarse ante el juez Julián Ercolini no aportó documentación que acreditara la existencia de esa entidad ni precisó siquiera cuál sería su nombre.

La compra quedó además bajo investigación judicial luego de que se activara una causa relacionada con una supuesta defraudación a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Calle había participado en 2022 de la creación de la empresa USEM y, meses después, firmó un contrato con el gremio para administrar aportes de trabajadores metalúrgicos. De acuerdo con la documentación que analiza la Justicia, la firma recibía una comisión equivalente al 0,5%.

Dos años más tarde, Calle adquirió el departamento en San José 1111.

La dirigente de La Cámpora, María Soledad Calle, con Cristina Kirchner en San José 1111.

El edificio donde vive Cristina Kirchner

El vínculo de ambos dirigentes con el inmueble adquirió una relevancia adicional por la presencia de Cristina Kirchner.

El departamento donde cumple su condena figura registralmente a nombre de Los Sauces, una de las sociedades constituidas por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. La propiedad fue adquirida por la sociedad en junio de 2015, sobre el final de la presidencia de Cristina, por u$s370.000, según el informe de dominio.

En julio, de acuerdo con el resumen de expensas al que accedió ese medio, esa unidad debía afrontar $249.603, una cifra prácticamente equivalente a la que correspondía pagar a Calle.

El edificio también quedó bajo atención judicial por las condiciones del arresto domiciliario. La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve) informó que el GPS de la tobillera utilizada por Cristina no permite determinar en qué sector del edificio se encuentra una persona.

El organismo sí registró tres desplazamientos de la expresidenta hacia la terraza. Todos ocurrieron durante marzo y tuvieron una duración máxima de 32 minutos.

La información que surge de la respuesta de la Dapve a un pedido judicial, generó interrogantes porque la defensa de Cristina había reclamado que pudiera utilizar ese espacio con menos restricciones.

Recalde visitó a Cristina durante su arresto

El vínculo entre Recalde y Cristina Kirchner tampoco quedó limitado a la propiedad.

El senador visitó a la expresidenta en distintas oportunidades durante los últimos meses. El 26 de septiembre de 2025, tres meses después del inicio del arresto domiciliario, incluso publicó una fotografía tomada desde el balcón del segundo piso del edificio.

En aquella ocasión, Cristina apareció junto a dirigentes de Fuerza Patria, entre ellos Itaí Hagman, en plena campaña electoral.

Posteriormente, la Justicia estableció límites para las visitas y permitió un máximo de tres personas por turno.

Recalde, además, es actualmente presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y fue uno de los dirigentes que convocaron a una movilización frente al edificio cuando se cumplió el primer aniversario del arresto domiciliario de Cristina.

Dos departamentos y una misma dirección

Así, el relevamiento sobre los propietarios de San José 1111 reveló una particular coincidencia: dos dirigentes vinculados a La Cámpora tienen propiedades en el mismo edificio donde Cristina Kirchner cumple su condena.

En ambos casos, las propiedades no son utilizadas como viviendas permanentes por sus titulares. Mientras el departamento de Recalde es ocupado por una persona de su entorno, Calle sostuvo ante la Justicia que proyectaba instalar una fundación en la unidad que compró.

La coincidencia inmobiliaria se suma así a la particular trama política y judicial que se desarrolló alrededor de San José 1111, convertido desde mediados de 2025 en uno de los lugares más observados del mapa político porteño.