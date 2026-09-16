El juez federal Ariel Lijo autorizó 20 medidas pedidas por el fiscal Gerardo Pollicita para reconstruir la evolución patrimonial del presidente de la AFA

La Justicia federal avanzó con la investigación sobre el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia. El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó una batería de 20 medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ellas, dispuso levantar los secretos fiscal, bancario y financiero del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La pesquisa busca determinar si Tapia registró un incremento patrimonial que pueda ser justificado con sus ingresos y actividades declaradas. El expediente no investiga su desempeño como presidente de la AFA, cargo que ejerce ad honorem, sino su actividad como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. Según su presentación, Tapia habría tenido un incremento patrimonial de alrededor del 1.000% durante el período analizado, entre 2016 y 2025, que —según sostiene el denunciante— no tendría correlación con los ingresos declarados. También planteó presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas y la existencia de bienes que no habrían sido informados.

Chiqui Tapia, complicado: qué busca determinar la Justicia

Con el levantamiento de los secretos, los investigadores podrán acceder a información que permita reconstruir la evolución económica y financiera de Tapia. La medida alcanza datos fiscales, cuentas bancarias, inversiones, operaciones financieras, transferencias, tarjetas, cajas de seguridad y otros activos registrados tanto en el país como eventualmente en el exterior.

El fiscal Pollicita también pidió que se incorporen las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia durante su paso por el CEAMSE, incluidos los anexos reservados. A su vez, se solicitó el legajo personal del dirigente, información sobre sus designaciones, cargos, períodos de trabajo y los ingresos que recibió del organismo.

Otro de los pedidos está dirigido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo deberá aportar información histórica sobre la situación fiscal, patrimonial, económica y financiera de Tapia, además de declaraciones de Ganancias y Bienes Personales y documentación vinculada con salarios, honorarios, rentas, intereses, dividendos, préstamos, donaciones y otras fuentes de ingresos.

El Banco Central, en tanto, deberá aportar información relacionada con sus cuentas y operaciones bancarias. La investigación también contempla requerimientos a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de la reconstrucción de sus movimientos económicos.

También investigarán ingresos en el fútbol del titular de la AFA

Entre las medidas ordenadas figura un pedido de información a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para determinar qué cargos ocupó Tapia, durante qué períodos y qué ingresos percibió por esas funciones. También se busca establecer si tuvo otras actividades vinculadas con organismos internacionales del fútbol.

La investigación incluye además pedidos a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer sus movimientos de entrada y salida del país y medidas destinadas a determinar si realizó operaciones con dinero en el exterior o mediante criptoactivos.

Las inconsistencias que dieron origen al expediente

Uno de los puntos que generó atención en la causa fueron las diferencias detectadas entre distintas declaraciones juradas. Según documentación difundida durante la investigación, en una presentación de 2025, Tapia había declarado no tener efectivo ni depósitos bancarios, aunque consignó ingresos por unos $130 millones provenientes de rendimientos financieros.

Además, el 10 de septiembre presentó una declaración jurada rectificativa ante el Gobierno bonaerense en la que incorporó aproximadamente $984 millones entre dinero en efectivo y fondos depositados en cuentas bancarias que no habían sido incluidos en la presentación original.

La denuncia también puso bajo análisis la evolución de sus bienes, entre ellos inmuebles y vehículos, y las variaciones de liquidez declaradas durante los años investigados. La Fiscalía deberá contrastar ahora esa información con los datos que aporten los distintos organismos.

Por qué Tapia está bajo investigación

Tapia ingresó al CEAMSE en 2015 como vicepresidente y posteriormente asumió la presidencia del organismo en representación de la provincia de Buenos Aires. La investigación judicial toma como punto de partida su desempeño como funcionario público y analiza la evolución de su patrimonio desde 2016.

La denuncia fue presentada por Tofoni, empresario cuya compañía, World Eleven, había trabajado con la AFA en la organización y comercialización de partidos amistosos. El vínculo entre ambas partes se deterioró posteriormente, y Tofoni impulsó distintas presentaciones judiciales contra Tapia y dirigentes de la entidad.

Con las medidas autorizadas por Lijo, la Justicia comenzará ahora a reunir la información necesaria para establecer si existen diferencias entre los ingresos acreditados, los bienes declarados, los movimientos financieros y el patrimonio acumulado por Tapia. El resultado de ese análisis determinará los próximos pasos de la investigación.