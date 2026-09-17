El Senado consiguió quórum y debate Inocencia Fiscal II y la reforma de biocombustibles

El Senado consiguió quórum con 37 legisladores y comenzó a tratar este jueves el temario que tiene como principales iniciativas a la Ley de Inocencia Fiscal II y la reforma de la legislación sobre biocombustibles. La sesión comenzó a las 11 y también contempla la votación de tres pliegos judiciales y el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.

El oficialismo, junto con sus aliados, busca convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados a fines de agosto, mientras que pretende darle media sanción a los cambios sobre el régimen de cortes de bioetanol y biodiésel.

La agenda de la Cámara alta sufrió una modificación antes de la sesión: La Libertad Avanza resignó el tratamiento de la reforma del Banco Central (BCRA) luego de los pedidos de los bloques dialoguistas. De esta manera, esa iniciativa quedó fuera del debate previsto para este jueves.

Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal II

El proyecto que puede convertirse en ley modifica las condiciones para acceder al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Uno de los principales cambios consiste en eliminar los límites de ingresos anuales y de patrimonio que existían en el esquema anterior.

Hasta ahora, el régimen contemplaba un tope de $1.000 millones de ingresos anuales y un patrimonio inferior a $10.000 millones. La nueva propuesta elimina ambas restricciones.

El texto también establece una reducción del 25% en las multas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas que adhieran al régimen.

Otro punto de la iniciativa modifica el criterio de "discrepancia significativa". La situación se configura cuando ARCA detecta un aumento del impuesto determinado o una disminución de los quebrantos impositivos de al menos 15%, siempre que exista un piso de $5 millones.

El proyecto, además, deja fuera del régimen a los funcionarios públicos, tanto en ejercicio como a quienes hayan ocupado esos cargos durante los cinco años anteriores a su adhesión. La exclusión alcanza a los beneficios y presunciones previstos en el esquema.

La iniciativa había recibido media sanción en Diputados con 139 votos a favor y 110 en contra. El Gobierno sostiene que uno de sus objetivos es facilitar que los dólares que permanecen fuera del sistema puedan incorporarse a la economía formal.

Durante la presentación del proyecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado: "El objetivo es que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin penalidad de ningún tipo".

Biocombustibles: qué porcentaje de corte propone el proyecto

El segundo eje económico de la sesión es la modificación de la normativa vigente sobre biocombustibles, una iniciativa que plantea cambios en los porcentajes obligatorios de mezcla con combustibles fósiles.

El esquema actual establece un corte obligatorio del 12% para la mezcla de biocombustibles. En el caso del biodiésel elaborado a partir de aceite de soja, el porcentaje mencionado es del 7,5% por litro de gasoil, mientras que el bioetanol se incorpora a la nafta en una proporción total del 12%.

Dentro de ese 12% de bioetanol, la distribución vigente contempla 6,5% proveniente de caña de azúcar y 6,5% elaborado a partir de maíz.

La reforma plantea llevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%. Para el biodiésel, propone elevar el porcentaje al 7,5% durante el primer año y posteriormente llevarlo al 10%.

El proyecto también modifica el mecanismo de asignación vigente. La propuesta elimina los cupos discrecionales y plantea reemplazarlos por licitaciones públicas, con el objetivo de establecer un nuevo mecanismo para determinar la participación de los productores.

La Secretaría de Energía quedaría como autoridad de aplicación y tendría la posibilidad de modificar excepcionalmente los porcentajes mediante una resolución fundada. Esa facultad podría utilizarse frente a situaciones comprobadas de escasez que comprometan el abastecimiento del mercado interno o ante cuestiones técnicas y de calidad.

Además de estos dos proyectos, el Senado tiene previsto tratar tres pliegos judiciales y cuestiones vinculadas con el traspaso de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires.