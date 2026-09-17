"Muchos elementos de valor" y "una puerta blindada" en la habitación fueron algunos de los detalles que más llamaron la atención de la Justicia en 2018

En el marco de la Causa Cuadernos, la Justicia mostró un video del allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en 2018.

Las imágenes fueron presentadas a pedido de la Fiscalía, en medio del testimonio del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del operativo en el inmueble de la calle Juncal en Recoleta.

Entre los detalles más llamativos de su declaración, el testigo dijo que en el lugar había "muchos elementos de valor", y que en la habitación había una "puerta blindada" que daba a un vestidor.

Mostraron un video del allanamiento en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta

El 23 de agosto de 2018, a las 12:27, comenzó el allanamiento de la vivienda de Cristina Kirchner en Recoleta, en el marco de la causa conocida como Cuadernos. Ocho años después, las imágenes del procedimiento tomaron estado público por primera vez, al ser exhibidas este jueves durante el juicio, a pedido de la fiscal Fabiana León.

El material fue presentado durante la declaración testimonial de Juan Carlos Barrales, jefe de una división de la Policía Federal que participó de los procedimientos. En los videos se observa el recorrido que realizaron los efectivos por el departamento, mientras registraban distintos ambientes de la propiedad.

Las imágenes muestran la cocina, el living y las diferentes habitaciones del departamento. También se observa el ingreso de los agentes a los baños y a los vestidores de la ex presidenta, mientras realizan fotografías y revisan los distintos sectores de la vivienda en busca de elementos vinculados con la investigación.

Los efectivos de la Policía Federal aparecen vestidos de blanco, una medida adoptada para evitar la contaminación de las pruebas durante el procedimiento. En parte del registro audiovisual también aparece el abogado Carlos Beraldi, además de otros agentes y auxiliares de la Justicia que participaron del operativo.

Uno de los puntos que adquirió particular relevancia durante la declaración fue la existencia de dos puertas blindadas dentro del departamento. Según relató Barrales ante el tribunal, los efectivos ingresaron inicialmente a través de una de ellas.

"Entramos por una puerta blindada. Había otra puerta blindada de lo que supusimos era la habitación matrimonial, de la ex Presidenta. Había almohadones con las iniciales de la ex presidenta y de Néstor Kirchner", declaró el efectivo.

Ante una consulta de la fiscal León sobre si efectivamente había más de una puerta blindada, Barrales respondió afirmativamente y explicó dónde se encontraba la segunda.

"Sí, detrás de la cama había un vestidor, un placard con una puerta que era blindada. El señor Cabral, secretario de la ex Presidenta, la volvió a abrir para realizar el registro. Él estaba en el edificio, no en la unidad, nos ayudó", señaló.

El testimonio también permitió conocer detalles sobre cómo se desarrolló el procedimiento dentro del departamento. De acuerdo con el relato del jefe policial, los efectivos procuraron mantener el orden de los ambientes mientras documentaban cada uno de los sectores.

"Dejamos la vivienda como estaba, por eso tardó tanto tiempo, porque se conservó el orden, todo fue registrado. Le entregamos la vivienda al señor Cabral, hubiésemos recibido algún reclamo pero no pasó", sostuvo Barrales al describir el cierre del operativo.

La exhibición de los videos durante el juicio permitió reconstruir por primera vez a través de imágenes el procedimiento realizado en la vivienda de Recoleta en agosto de 2018, uno de los allanamientos ordenad