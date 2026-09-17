Presupuesto 2027 y discapacidad: qué cambia en pensiones y prestaciones

El proyecto modifica las pensiones por invalidez, cambia el esquema de aranceles para las prestaciones y redefine algunas reglas

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso incluye un capítulo específico sobre discapacidad con cambios en el régimen de pensiones y en el sistema de prestaciones. Las modificaciones todavía no están vigentes y forman parte del debate que comenzó en Diputados.

El nuevo esquema propone cambios concretos en tres áreas: cómo se accede a la pensión por invalidez, qué ocurre si el beneficiario tiene un empleo formal y cómo se determinan los valores que cobran los prestadores. También modifica algunas disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Pensión por invalidez y trabajo formal

Uno de los cambios más concretos está relacionado con las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

El proyecto establece que este beneficio será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Ese porcentaje coincide con el previsto actualmente para la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social creada por la Ley 27.793, por lo que el cambio principal no está en el monto, sino en el régimen bajo el cual se otorga.

El cambio más importante aparece en la relación entre la pensión y el trabajo. El proyecto establece que la pensión será incompatible con tener un vínculo laboral formal o estar inscripto en el régimen general o simplificado vigente.

La regla actual es diferente. La Ley 27.793 permite mantener la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social cuando el beneficiario trabaja o está inscripto en un régimen tributario, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos. Si supera ese límite, la prestación se suspende mientras dure esa situación y puede rehabilitarse posteriormente.

Cambia el sistema de valores para las prestaciones

El segundo cambio importante está en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que determina los valores de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad.

Actualmente, la Ley 27.793 establece que los aranceles deben tener el mismo valor para todas las personas jurídicas obligadas. Es decir, existe un esquema común de valores para las prestaciones contempladas por el sistema.

El proyecto modifica esa regla y propone que el Nomenclador deje de tener valores universales. En su lugar, cada entidad obligada determinaría los valores en su relación con los prestadores.

Para las prestaciones cuyo obligado sea el Estado nacional, el proyecto establece un mecanismo en el que los aranceles serían determinados cada tres meses por la Secretaría Nacional de Discapacidad, a propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas.

En el caso de que la actualización no se haga dentro del período previsto, se utilizaría como referencia la variación del IPC del INDEC. A su vez, el proyecto mantiene, al mismo tiempo, la obligación de garantizar un piso mínimo prestacional común, con estándares de calidad, oportunidad y adecuación.

Qué pasa con la emergencia en discapacidad

El Presupuesto también modifica artículos de la Ley 27.793, que estableció la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre otros puntos, la norma vigente contempla una garantía específica de atención y cobertura de salud para los titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

El proyecto propone derogar ese artículo y también elimina el mecanismo mediante el cual las pensiones no contributivas otorgadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.793 fueron convertidas de oficio al nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

Esto ocurre mientras el Congreso analiza, por separado, una iniciativa para extender la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Diputados ya había dispuesto que las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda avanzaran con el tratamiento de esa prórroga.

Cuánto dinero contempla el Presupuesto 2027

Además de los cambios normativos, el proyecto incorpora partidas para las principales políticas vinculadas con discapacidad dentro del Ministerio de Salud.Para 2027 contempla $6,094 billones para Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y $1,165 billones para la atención médica de beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

También asigna $7.414 millones a Acciones de Integración de Personas con Discapacidad y $8.355 millones a Prevención y Control de Discapacidades. En conjunto, esas cuatro partidas representan alrededor de $7,275 billones.

El programa de Acciones de Integración incluye, entre otras iniciativas, capacitación, asistencia técnica y subsidios destinados a personas e instituciones.

El proyecto fue enviado al Congreso el 15 de septiembre y todavía debe atravesar el tratamiento legislativo. Por lo tanto, las modificaciones sobre pensiones, empleo y prestaciones forman parte de una propuesta y pueden ser modificadas antes de convertirse en ley.