Milei cambia la seguridad de Olivos: Casa Militar toma el control y despide a 12 empleados

Con la visita del Papa en la mira, el Gobierno centralizará tareas de seguridad. Se disolverá el área administrativa. Habrá recortes y reubicaciones

El Gobierno de Javier Milei decidió modificar el esquema de seguridad y funcionamiento de la Quinta de Olivos. A partir de ahora, Casa Militar concentrará la responsabilidad integral de las tareas vinculadas con el resguardo del Presidente, su familia y las residencias oficiales.

La decisión fue comunicada este jueves por la Casa Rosada y contempla la transferencia de responsabilidades y bienes de la Residencia Presidencial de Olivos a Casa Militar, un proceso que deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

Según el comunicado oficial, el objetivo es "fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos". La medida alcanza tanto a la Quinta de Olivos como a las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.

Seguridad presidencial: qué cambia en la Quinta de Olivos

La reorganización implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que hasta ahora concentraba distintas funciones vinculadas con el funcionamiento cotidiano de la Quinta.

El Gobierno explicó que la nueva estructura separará las funciones de seguridad, administración y control, con el objetivo de reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece dentro de la residencia.

Casa Militar quedará a cargo del nuevo esquema bajo la conducción del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, quien está al frente del organismo desde abril de 2024. Su designación fue establecida mediante el Decreto 291/2024.

La modificación amplía en los hechos el papel de Casa Militar dentro de Olivos. El organismo ya tenía entre sus funciones oficiales la seguridad del Presidente, de la Casa de Gobierno, de la Residencia Presidencial de Olivos y de otros lugares de residencia transitoria.

La diferencia ahora estará en que la estructura de Casa Militar asumirá de manera integral las funciones de seguridad de la residencia, mientras que las tareas administrativas quedarán diferenciadas.

Javier Milei prepara despidos y reubicación de empleados

El cambio también tendrá consecuencias sobre el personal civil que trabaja actualmente en la Quinta.

Según información publicada este jueves, el Gobierno decidió desvincular a 12 empleados civiles y reubicar a parte del resto de la dotación en otras dependencias oficiales, incluida la Casa Rosada. La información sobre los despidos fue consignada por medios que consultaron fuentes oficiales y de Casa Rosada.

No obstante, el traspaso no implica que desaparezca todo el personal civil de Olivos.

De acuerdo con la explicación oficial difundida, las tareas administrativas, de limpieza y cocina continuarán siendo realizadas por empleados civiles. La reorganización apunta principalmente a modificar quién concentra las funciones de seguridad y control dentro de la residencia.

El Gobierno sostiene que la separación de funciones permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personas que permanecen en el lugar.

El argumento del Gobierno: seguridad y la visita del Papa

La Casa Rosada justificó públicamente la decisión por razones de seguridad.

En el comunicado oficial, el Ejecutivo mencionó una "escalada de la inseguridad a nivel global" y la próxima visita del papa León XIV a la Argentina como parte del contexto en el que se tomó la decisión.

Según el Gobierno, la llegada del pontífice demandará un importante movimiento de personal externo para realizar obras y prestar servicios vinculados con el acondicionamiento de los lugares que serán utilizados durante la visita. Esa circulación de personas, de acuerdo con la explicación oficial, constituye un factor adicional para el dispositivo de seguridad presidencial.

La transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un máximo de 60 días.

Las filtraciones que mencionan en Casa Rosada

Más allá de la explicación oficial, en Casa Rosada señalaron que existe otro elemento detrás de la reorganización: la preocupación por posibles filtraciones de información vinculada con la seguridad y los movimientos del Presidente.

Fuentes consultadas por TN señalaron que hubo "filtraciones que afectan la seguridad presidencial" y que, a partir de la creciente desconfianza sobre parte del personal civil, se decidió avanzar con los despidos y las reubicaciones.

La existencia de esas filtraciones aparece así como una explicación atribuida a fuentes oficiales y no como un hecho detallado públicamente por el comunicado que anunció la reorganización.

El objetivo operativo sería reducir la cantidad de personas con acceso cotidiano a información sobre movimientos, reuniones y actividades que se desarrollan dentro de la residencia.

Qué lugar ocupa Casa Militar en el esquema presidencial

Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia, actualmente a cargo de Karina Milei. El organismo tiene entre sus responsabilidades coordinar los dispositivos de seguridad vinculados con el Presidente y supervisar a efectivos de distintas fuerzas que participan de su custodia.

La normativa vigente establece que Casa Militar debe proveer la seguridad del Presidente, de su familia directa, de la Casa de Gobierno, de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el jefe de Estado.

En ese sentido, la novedad anunciada por el Gobierno no consiste en que Casa Militar pase por primera vez a ocuparse de la seguridad de Olivos, sino en centralizar bajo su estructura las funciones de seguridad de la residencia y avanzar con una nueva distribución de las tareas administrativas y de control.

El cambio se produce además en un momento en el que el organismo ganó mayor protagonismo dentro del esquema de protección presidencial.

Con la transferencia, la Quinta de Olivos tendrá una estructura diferente a la que funcionó hasta ahora: Casa Militar concentrará las funciones de seguridad, mientras que las tareas civiles necesarias para el funcionamiento cotidiano de la residencia permanecerán separadas de ese dispositivo.

El proceso de reorganización deberá quedar formalmente completado durante los próximos 60 días.