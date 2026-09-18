El secretario de Finanzas defendió el esquema fiscal, habló de los vencimientos y evitó opinar sobre los cambios en discapacidad y AUH

El Gobierno asegura tener definido cómo afrontar sus compromisos financieros durante 2027 incluso ante un eventual escenario externo adverso. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que el programa diseñado por el equipo económico no depende del acceso a los mercados internacionales y destacó distintas herramientas disponibles para atravesar el próximo año.

Furiase también fue consultado por los cambios en la actualización de la AUH y las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. Sin embargo, evitó profundizar sobre el tema y prefirió no intervenir en la discusión política que generaron esos puntos.

"Si me dejas prefiero excusarme y no meterme en lo que está politizado", contestó durante la entrevista en Radio Rivadavia. Luego, sostuvo: "Tenemos el programa financiero cerrado para este año y el año que viene sin depender de los mercados internacionales".

Entre los elementos que mencionó para respaldar esa estrategia aparecen el swap con China y con Estados Unidos, además de una balanza comercial superavitaria. También explicó que se trabajó sobre el calendario de deuda para postergar parte de los vencimientos en moneda local.

En concreto, señaló que se realizó un "trabajo para que el 50% de los vencimientos en moneda local venzan post octubre 2027".

Furiase anticipó el escenario económico para 2027

La estrategia financiera fue presentada por el funcionario como parte de un esquema más amplio basado en el equilibrio de las cuentas públicas. Furiase consideró que la situación actual de la economía permite afrontar un contexto internacional desfavorable con mayores herramientas.

"Tener una economía estable en este contexto tan adverso habla de la fortaleza del programa macroeconómico", resaltó.

El secretario de Finanzas incluso comparó el escenario actual con una eventual situación en la que la economía hubiera enfrentado el shock externo con desequilibrios fiscales y energéticos: "Si nos hubiese agarrado este shock con déficit fiscal y energético estaríamos patas para arriba. Que la gente no se esté enterando de eso es espectacular".

Respecto de 2027, Furiase sostuvo que el equipo económico no prevé un escenario de volatilidad y vinculó esa expectativa con la posición política y económica que, según afirmó, tendrá el Gobierno.

"No va a haber volatilidad en 2027 porque el presidente va a llegar mucho mejor en lo que refiere a su posicionamiento político y fortaleza económica".

De todos modos, aclaró que el Gobierno trabaja sobre un escenario alternativo. "Las encuestas van a estar muy bien, pero de todas formas nos preparamos para un escenario de volatilidad".

Qué resultado fiscal contempla el Presupuesto 2027

En paralelo, Furiase defendió el contenido fiscal del proyecto de Presupuesto que el Gobierno presentó para 2027. Según explicó, la iniciativa contempla un resultado primario equivalente al 1,3% y un resultado financiero del 0,2%.

"Presupuesto ha dejado de ser un dibujo y reflejó el espíritu del programa que es el ancla fiscal con 1,3% de resultado primario y 0,2% financiero".

Para el funcionario, el resultado fiscal también tiene importancia desde el punto de vista de los mercados y de la gobernabilidad. "Siempre el mercado mira el presupuesto porque es un aspecto de la gobernabilidad y tener el respaldo político es un plus. Pero los mercados saben que el ancla fiscal va más allá de cualquier acuerdo político. El compromiso con el ancla fiscal es inquebrantable y eso el mercado lo da por descontado".

La exposición del secretario se produjo en un contexto diferente al de los anuncios presupuestarios de los dos años anteriores. Javier Milei no concurrió al Congreso ni realizó una cadena nacional para presentar el proyecto, como había ocurrido con las iniciativas correspondientes a 2025 y 2026. Tampoco está prevista una exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, ante el Parlamento.

Economía niega una crisis en la micro

Por último, el secretario de Finanzas rechazó la interpretación de que la evolución de las variables macroeconómicas no se esté trasladando a la economía cotidiana. "No coincido con esto del metro cuadrado y que la macro no llega a la micro porque los números no dicen eso", insistió.

Así, Furiase centró su defensa del Presupuesto 2027 en tres ejes: el resultado fiscal proyectado, la cobertura de los vencimientos y la preparación del programa económico frente a posibles episodios de volatilidad. En cambio, evitó profundizar sobre los cambios que generaron cuestionamientos en materia de discapacidad y AUH.