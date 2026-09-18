El Gobierno aseguró que no habrá problemas de dólares en 2027 y negó atraso cambiario

El secretario de Finanzas defendió la estrategia oficial y explicó por qué el dólar de $1.847,60 del Presupuesto no es una proyección

Se proyecta que Vaca Muerta y la minería generarán un flujo significativo de dólares para el país hacia 2027.

Niegan un atraso cambiario; el dólar del Presupuesto 2027 es solo un cálculo, no una proyección. Se prioriza el ancla fiscal.

El Gobierno prepara un esquema financiero robusto para 2027, asegurando necesidades de dólares y postergando vencimientos de deuda en pesos.

El Gobierno sostiene que llegará a 2027 con un esquema financiero preparado para afrontar distintos escenarios, incluso ante eventuales episodios de volatilidad. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró además que las necesidades de dólares de este año y del próximo ya están contempladas y descartó que exista un atraso cambiario que requiera una corrección del tipo de cambio.

La estrategia oficial, según explicó el funcionario, combina herramientas financieras y respaldo externo. Entre ellas mencionó la intervención del Banco Central,, la administración de los vencimientos de deuda en moneda local, el swap con China, el acuerdo con Estados Unidos y una balanza comercial en niveles récord.

"Nos preparamos para enfrentar cualquier escenario de volatilidad. Por eso, el Banco Central compró más de u$s14.000 millones en lo que va del año. Tenemos el programa financiero, en lo que respecta a las necesidades de dólares, cerrado para este año y para el año que viene, sin depender de los mercados internacionales", comentó Furiase a radio Rivadavia.

El Gobierno extendió los vencimientos de deuda en pesos

El Gobierno también buscó descomprimir el calendario de pagos de la deuda en pesos, una estrategia orientada a reducir la presión financiera de los próximos meses. Según explicó Furiase, una parte mayoritaria de esos compromisos fue trasladada hacia períodos posteriores a 2027.

"Hemos hecho un trabajo de finanzas para patear hacia adelante los vencimientos de la deuda en moneda local. Hoy, más del 50% de los vencimientos de la deuda en moneda local vencen después de octubre de 2027", detalló.

A ese escenario financiero se suma la evolución del frente externo. Furiase destacó la balanza comercial, que calificó como récord, y mencionó también el swap con China y el acuerdo con Estados Unidos.

En paralelo, el precio internacional del petróleo superó los u$s105 por barril en los últimos días, en un contexto marcado por el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente. El funcionario incluyó ese movimiento entre los elementos que forman parte del escenario financiero que enfrenta la Argentina.

El dólar de $1.847,60 que figura en el Presupuesto 2027

La cifra cambiaria incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 generó otra de las consultas dirigidas a Furiase. El texto presentado esta semana por el presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados utiliza un dólar oficial promedio de $1.847,60 para diciembre de 2027.

Ese valor forma parte de los cálculos utilizados para proyectar los ingresos asociados al comercio exterior y las obligaciones del Estado expresadas en moneda extranjera.

Furiase aclaró que ese número no debe leerse como una predicción oficial sobre el precio que tendrá el dólar al cierre de 2027. Para el funcionario, se trata de un valor utilizado dentro de las cuentas del proyecto. "No son más que una cuenta matemática", dijo.

El secretario de Finanzas vinculó, además, la lectura de las variables cambiarias con la política fiscal del Gobierno: "Los mercados siempre están mirando y saben que el ancla fiscal va más allá de cualquier acuerdo político o incluso el Presupuesto. El compromiso con el superávit fiscal es inquebrantable".

La respuesta de Furiase sobre el supuesto atraso cambiario

El otro eje de la entrevista fue la discusión sobre el nivel del dólar. Frente a los planteos de economistas que consideran que el tipo de cambio está atrasado y que debería aumentar para favorecer el crecimiento, Furiase cuestionó esa interpretación.

"Yo no entiendo cómo hay economistas que hablan de atraso cambiario o que necesitamos subir el dólar para que la economía crezca más", deslizó.

La posición expresada por el funcionario se enmarca en la estrategia financiera que describió para los próximos meses: acumular reservas, distribuir los vencimientos de deuda local y contar con fuentes de financiamiento que permitan reducir la dependencia de los mercados internacionales.

De acuerdo con el planteo oficial, esas herramientas buscan darle al Gobierno margen para atravesar 2027 sin que un escenario de volatilidad obligue a modificar el esquema financiero previsto.

Vaca Muerta y minería, otra fuente de dólares para 2027

El Gobierno también apuesta a que el crecimiento de las exportaciones de energía y minería genere un mayor flujo de divisas durante los próximos años. Según las estimaciones oficiales relevadas por iProfesional, las exportaciones netas de ambos sectores podrían alcanzar los u$s24.000 millones en 2027.

La cifra representaría un salto respecto de los u$s13.000 millones registrados en 2025 y de los casi u$s19.000 millones previstos para 2026. El principal aporte provendría de Vaca Muerta, mientras que la minería sumaría ingresos a partir del crecimiento de proyectos de litio y cobre.

En el caso de los hidrocarburos, el incremento de las exportaciones dependerá también de nuevas obras de infraestructura, como la ampliación de los sistemas de evacuación de crudo. Para la minería, el Gobierno espera un aumento de la producción y de las ventas externas a medida que entren en operación nuevos proyectos.