Otro senador oficialista se sumó a las críticas de Bullrich por Discapacidad

Las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza por las partidas presupuestarias sumaron un nuevo capítulo en la Cámara Alta. Tras los duros cuestionamientos de la senadora Patricia Bullrich sobre la falta de coordinación y los recortes previstos en el área de Discapacidad dentro del Presupuesto 2027, el senador nacional oficialista Luis Juez se alineó con los reclamos y manifestó públicamente su disconformidad con la estrategia del Poder Ejecutivo. El legislador por Córdoba advirtió que los ajustes sobre los sectores vulnerables no deben ser objeto de negociación política y pidió mayor sensibilidad social a la hora de diseñar las metas del superávit.

En declaraciones brindadas a Radio Rivadavia, el dirigente cordobés cuestionó la lógica con la que el Ministerio de Economía abordó las partidas para el sector. "Te doy una cosa y te saco la otra. Es como elegir si te pego un tiro en la rodilla o en el hombro. Hay temas de altísima sensibilidad que no deberían ser motivos de canje", sostuvo Juez. Si bien evitó dar una definición definitiva sobre la votación en el recinto argumentando que "todo borrador es una especulación", el abogado remarcó que la atención a la discapacidad en el país "es un tema muy mal tratado e ignorado", enfatizando que la temática "tiene que ser una prioridad y no un tema canjeable".

Luis Juez: "El equilibrio fiscal no es una barra rígida soldada"

El trasfondo del conflicto responde a la intención del Gobierno nacional de evitar la prórroga para 2027 de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. En su lugar, el oficialismo busca acordar refuerzos de fondos puntuales y compensaciones por los atrasos acumulados entre 2023 y 2024 para fijar un esquema permanente. Frente a este planteo, Juez consideró que lo resuelto por la administración central "es una falta de sentido común" y lo calificó de manera tajante como "una cagada", deslizando su deseo de que la decisión se trate de un simple error técnico que pueda corregirse en el Congreso. "Entiendo que los números son finitos y la situación es delicada, pero también el equilibrio fiscal no es una barra rígida soldada. Tiene un movimiento", advirtió.

En el cierre de su intervención, el senador también destinó duras críticas hacia los sectores de la oposición, en particular contra el peronismo, al que acusó de especular políticamente con el conflicto social. Juez aseguró que "los tipos que jamás tuvieron una puta empatía por el tema hoy son los principales defensores", remarcando que en 25 años no vio a dirigentes opositores con verdadera sensibilidad hacia la discapacidad. "El peronismo se abraza a banderas que nunca defendieron, pero como lo ven oportuno se abrazan a esa causa y aprovechan. El enemigo no tiene límites. Seamos más pícaros y no nos regalemos", concluyó el legislador oficialista como advertencia hacia el interior de su propia coalición.