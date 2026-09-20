La causa Malvinas y las inversiones, la agenda completa del viaje de Milei a Nueva York

El Presidente dedicará sus próximos viajes, entre ellos a París, a reclamar por la soberanía de las islas Malvinas y los negocios del Argentina Week

El foco principal de la agenda del presidente Javier Milei en los próximos viajes al exterior estará puesto en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas, el cual se llevará a cabo en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York; y en las inversiones y negocios de la Argentina Week, que se desarrollará en Paris a fines de septiembre.

La 81° Asamblea General de la ONU se desarrollará entre el 21 y el 25 de septiembre y por lo que pudo saber iProfesional, el discurso de Milei diseñado por el propio Presidente y su asesor presidencial Santiago Caputo, está previsto para el martes 23 de septiembre a las 12.45 de Nueva York, las 13.45 hora de de Argentina, tal como ocurrió en 2024 y en 2025, ya que es la fecha que le toca a Argentina en el Debate General.

Milei viajaría el domingo 21 por la noche junto a la secretaria General Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo y según lo pudo saber iProfesional el eje de su discurso será la Causa Malvinas va a ser Malvinas y el alineamiento el Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump con quien podría tener una reunión bilateral.

Hay que recordar que Trump advirtió hace dos semanas que un conflicto por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido constituiría un "desastre potencial", aunque manifestó que confía en poder "resolverlo" si le pidieran intervenir.

Las declaraciones de Trump y Malvinas

Tras reunirse en Dublín con Micheál Martin, el primer ministro irlandés, el mandatario estadounidense hizo declaraciones ante la prensa donde afirmó que le parecen "muy interesantes" las Malvinas y remarcó que actualmente Argentina y el Reino Unido son "dos países" que están "enfadados" entre sí.

De acuerdo a la agenda que se difundió oficialmente, Milei partirá desde Buenos Aires el lunes por la noche y arribará el martes por la mañana al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

La primera actividad oficial será el martes 22 a las 16 cuando diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio "Ohev Yisrael", una distinción otorgada por su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Luego a las 19 hs mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, quien es el titular de Mexico Business Forum y director de Atlas Network en América Latina y a las 20.30 se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala-i- Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

Debate en la ONU

La jornada clave será el miércoles 23, cuando Milei intervenga al mediodía en el Debate General de la Asamblea General de la ONU y las 16 hs encabezará la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del

International Republican Institute y hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18, Milei se reunirá con grandes empresarios asocisados al Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La actividad del día concluirá a las 19.30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

Posteriormente el jueves 24, a las 13 hs Milei brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos y el vuelo presidencial de regreso está previsto para las 21, con arribo a Aeroparque el viernes 25 a las 8.30.