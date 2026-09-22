Milei defendió a Trump, cuestionó a Europa y ratificó el reclamo argentino por Malvinas, con una estrategia basada en la vía diplomática.

El presidente Javier Milei defendió al mandatario estadounidense Donald Trump frente a las críticas que recibe en Europa, cuestionó las políticas económicas, migratorias y regulatorias del continente y ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el canal francés TF1, en la previa de la Argentina Week 2026, que se desarrollará en París. Durante la conversación, el mandatario argentino también se refirió a la relación entre Argentina y Estados Unidos, a la situación política europea y a la estrategia de su Gobierno para sostener el reclamo por el archipiélago del Atlántico Sur.

Consultado por el periodista Darius Rochebin acerca de las críticas que recibe Trump en distintos países europeos, Milei rechazó la interpretación de que el presidente estadounidense esté debilitando a Occidente.

"En primer lugar, el trabajo del presidente Trump es extraordinario. Él es una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad por la cantidad de conflictos y guerras que ha contribuido a resolver, ha logrado cosas realmente interesantes", afirmó.

El Presidente sostuvo que las críticas europeas hacia Trump responden, en parte, a diferencias sobre el rumbo político y económico del continente. En ese contexto, cuestionó la situación actual de Europa y afirmó que "se está hundiendo".

Milei cuestionó las regulaciones y el Estado de bienestar europeo

Durante la entrevista, Milei sostuvo que Europa enfrenta dificultades vinculadas con el nivel de regulación de sus economías, el crecimiento económico y el funcionamiento de los sistemas de protección social.

"Europa está sobrerregulada. Europa se ha estancado y no puede crecer con un Estado de bienestar que es verdaderamente perverso", afirmó el mandatario.

El Presidente también comparó el desempeño económico europeo con el de Estados Unidos y planteó que el continente perdió peso relativo frente a la economía estadounidense. Según su interpretación, las regulaciones existentes dificultan la expansión de la actividad privada y limitan las posibilidades de crecimiento.

A esos cuestionamientos sumó críticas hacia determinadas políticas culturales y sociales que identificó con el llamado "wokismo". Milei sostuvo que esas políticas tuvieron consecuencias que considera negativas para distintos países europeos.

"El wokismo ha cometido un verdadero desastre en Europa", afirmó.

El mandatario también vinculó parte de los problemas que, según su análisis, atraviesa el continente con las políticas migratorias y la evolución demográfica. En particular, cuestionó las consecuencias que atribuye al crecimiento de la población migrante y a las decisiones adoptadas por distintos gobiernos europeos.

"Las consecuencias demográficas son horribles", sostuvo durante la entrevista.

Milei planteó que, si Europa no modifica su orientación política, económica y social, el continente podría perder parte del papel que históricamente tuvo dentro de Occidente.

"Europa va a dejar de ser lo que representó para Occidente", afirmó.

En ese marco, mencionó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, como dirigentes que, según su interpretación, comparten parte de ese diagnóstico sobre la situación europea.

El reclamo argentino por las Islas Malvinas

Otro de los principales temas abordados durante la entrevista fue la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

Milei ratificó la posición histórica de la Argentina y sostuvo que el reclamo se fundamenta en antecedentes históricos y jurídicos.

"Las Malvinas son argentinas. Por la historia, por el derecho, y está perfectamente documentado además", afirmó.

La cuestión de la soberanía sobre las islas forma parte de la política exterior argentina y el Gobierno de Milei viene planteando la necesidad de mantener el reclamo por la vía diplomática.

Durante la entrevista, el Presidente también se refirió al argumento de la autodeterminación de los habitantes de las islas. Según sostuvo, la población existente actualmente en el archipiélago se conformó después de la ocupación británica y del desplazamiento de la población argentina.

"No hay reivindicación de derechos por parte de los autóctonos o no hablan de autodeterminación porque la población original fue expulsada e implantaron nuevas poblaciones", afirmó.

Milei consideró además que la situación actual del Reino Unido debería generar un replanteo sobre la disputa territorial. En particular, mencionó problemas políticos, económicos y demográficos que, según su análisis, atraviesa ese país.

"Con los problemas políticos, económicos y demográficos que atraviesa actualmente el Reino Unido, claramente, debería reconsiderar seriamente devolvernos esas islas por la vía pacífica, porque es un territorio argentino", sostuvo.

La estrategia de Milei para recuperar las Malvinas

Consultado sobre la posibilidad de que Donald Trump respalde la posición argentina respecto de las Malvinas, Milei explicó que su Gobierno trabaja en una estrategia de largo plazo.

El mandatario señaló que la administración argentina busca consolidar una política de Estado sobre la cuestión y mantener el reclamo a través de canales diplomáticos.

"Estamos trabajando en una política de Estado sobre las Malvinas y buscamos recuperar las Malvinas por la vía diplomática. Es la política de nuestro gobierno", explicó.

La declaración se produjo en un contexto en el que el Gobierno argentino reforzó su actividad diplomática vinculada con la cuestión Malvinas. El reclamo forma parte de la agenda internacional de la Argentina y también es planteado en organismos multilaterales.

Milei puso además el foco en la ubicación geográfica del archipiélago y en el valor estratégico del Atlántico Sur. En particular, vinculó esa cuestión con las rutas marítimas internacionales y con la capacidad del Canal de Panamá.

"Hay un valor estratégico en lo que respecta a los pasos del Atlántico Sur, porque el canal de Panamá está al borde de la saturación", afirmó.

De esta manera, el Presidente incorporó el componente geopolítico al reclamo argentino y destacó la importancia que atribuye a las rutas de navegación del Atlántico Sur.

Milei descartó una salida militar por Malvinas

Durante la entrevista, el mandatario también dejó en claro que su Gobierno no contempla una recuperación de las islas mediante una acción militar.

Ante la posibilidad de un escenario de conflicto armado, Milei descartó esa alternativa y remarcó que la estrategia oficial está vinculada con la diplomacia.

"Nada de guerra. No hablamos en absoluto de guerra", afirmó.

El Presidente sostuvo de esta manera que el reclamo argentino debe continuar por canales pacíficos y diplomáticos. La posición expresada durante la entrevista mantiene la cuestión de soberanía dentro de la agenda de política exterior, pero descarta una solución mediante el uso de la fuerza.

Milei precisó además que el reclamo argentino no se limita exclusivamente a las Islas Malvinas. Según explicó, también comprende las Islas Georgias del Sur, las Islas Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La entrevista con TF1 permitió al Presidente abordar en una misma conversación dos asuntos vinculados con la política exterior de su administración: la relación de Argentina con Estados Unidos y la posición argentina frente a Europa, por un lado, y la continuidad del reclamo por las Islas Malvinas, por el otro.

En el primer caso, Milei defendió la gestión de Donald Trump y cuestionó las políticas aplicadas en distintos países europeos en materia económica, regulatoria, migratoria y social. En el segundo, ratificó que la estrategia argentina para las Malvinas continuará centrada en la vía diplomática.

Las declaraciones se produjeron antes de la Argentina Week 2026 en París, donde la delegación argentina tiene previsto desarrollar actividades vinculadas con la promoción del país y sus relaciones internacionales.

El Gobierno mantiene así el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas dentro de su política exterior, mientras Milei sostiene su alineamiento político con Trump y plantea críticas hacia el rumbo económico y social adoptado por distintos gobiernos europeos.