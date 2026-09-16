Milei negó que el reclamo por Malvinas sea por motivos electorales: "Es una estupidez"

El Presidente habló de las medidas contra empresas que operan en Malvinas y resaltó el peso de las declaraciones de Donald Trump

Javier Milei salió al cruce de las críticas de la oposición sobre su estrategia en Malvinas. El presidente argentino rechazó de plano que las medidas anunciadas contra empresas que operan en el archipiélago sean una maniobra electoral.

El mandatario defendió su postura en una entrevista con Neura. Argumentó que la decisión tuvo un disparador externo concreto: las declaraciones de Donald Trump sobre revisar la postura de Estados Unidos respecto a las islas.

"Una de las cosas que dicen los analistas políticos es que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y de oportunismo político", planteó Milei. Y disparó: "Eso es una estupidez mayúscula".

El jefe de Estado cuestionó que los críticos "ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena". La cadena nacional se decidió en la reunión de gabinete del lunes previo, disparada por el comentario de Trump acerca de que estaba revisando la posición estadounidense frente a Malvinas.

El presidente subrayó que se trató de "hechos exógenos", ajenos a cualquier cálculo electoral interno. La cronología refuerza su argumento: Trump habló el 31 de agosto, y apenas cuatro días después se emitió la cadena nacional.

Las declaraciones del mandatario norteamericano no pasaron desapercibidas en Casa Rosada. Trump respondió a periodistas en una conferencia en la Casa Blanca si revisaría la postura de EE.UU. sobre el archipiélago.

"Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas", señaló Trump con su habitual estilo directo. Esa frase abrió una ventana de oportunidad que el gobierno argentino decidió aprovechar.

En la cadena nacional del 4 de septiembre, Milei anunció una batería de medidas contra empresas que buscan explotar la Cuenca de Malvinas en el Atlántico Sur. El mensaje fue contundente: Argentina no va a permitir operaciones que ignoren su reclamo de soberanía.

Pero detrás de ese anuncio hay una lectura geopolítica más profunda. El presidente argentino explicó que Trump está presionando a Reino Unido por razones que exceden largamente el tema Malvinas.

La estrategia geopolítica: por qué Trump presiona a Reino Unido

Milei desgranó el cálculo estratégico del presidente estadounidense. "Trump lo que le reclama a Inglaterra es que no lo apoyó en la pelea en Medio Oriente y estrictamente lo vinculado al estrecho de Ormuz", explicó.

El estrecho de Ormuz es una vía marítima crítica para el transporte mundial de petróleo. Estados Unidos esperaba mayor respaldo británico en una zona donde las tensiones con Irán han sido constantes.

"Trump, como el gran negociador que es, ¿usted cree que va a ser una jugada de esas características sin tener red?", planteó Milei. La pregunta retórica apunta al corazón de la estrategia: si Trump presiona a Londres, necesita alternativas.

Argentina ofrece esa "red de contención". El país está en condiciones de brindar lo que el mundo hoy necesita: alimentos, energía y minerales. Además del capital humano para ser un gran proveedor en economía del conocimiento.

Esa ventaja estratégica se combina con la decisión del gobierno argentino de alinearse con el bloque estadounidense. La ecuación es clara para Milei: Trump puede presionar a Reino Unido porque sabe que tiene respaldo del lado argentino.

Tres años de trabajo y una oportunidad que Argentina aprovechó

El presidente hizo hincapié en que la estrategia sobre Malvinas no surgió de la nada. "Es algo que lo venimos gestando hace tres años", reveló.

La gestación de esta política precedió incluso a la llegada de La Libertad Avanza al gobierno. El trabajo diplomático y estratégico se venía desarrollando en paralelo a la construcción política del espacio libertario.

Milei enfatizó que "hubo un disparador externo que permitió que esa oportunidad nosotros la aprovecháramos". Las declaraciones de Trump funcionaron como catalizador de un plan que ya estaba en marcha.

"Hay que ser muy tonto para creer que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que lo venimos gestando hace tres años", sentenció el presidente. Y cerró con una crítica: "Eso muestra lo lamentable que son los analistas políticos domésticos".

La postura presidencial busca reinstalar el debate sobre Malvinas en una dimensión geopolítica global. Argentina, según esta visión, no reacciona por cálculos electorales internos sino por una lectura estratégica del nuevo orden mundial que Trump está configurando.