Facundo Gómez Minujín vinculó el grado de inversión a una eventual reelección de Milei y analizó deuda, dólar, inversiones y elecciones de 2027

La posibilidad de que Argentina alcance el grado de inversión aparece, para JPMorgan, vinculada a la continuidad del actual programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027. Así lo planteó Facundo Gómez Minujín, CEO de la entidad para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

El ejecutivo sostuvo que, si Javier Milei consigue la reelección, el país podría obtener la categoría investment grade durante el período presidencial 2027-2031. "Creo que si gana Milei, durante el siguiente mandato seguro que es investment grade", afirmó en una entrevista para La Estrategia del Día Argentina.

La estimación supone que un mandato de cuatro años sería suficiente para completar las mejoras necesarias en las calificaciones. Consultado específicamente sobre ese plazo, Gómez Minujín respondió: "Yo creo que sí".

Investment grade: qué cambia para Argentina si obtiene el grado de inversión

El término investment grade identifica a los países cuya deuda soberana recibe una evaluación de bajo riesgo de incumplimiento por parte de las principales calificadoras.

En concreto, el umbral comienza en BBB- para S&P y Fitch, mientras que en Moody’s corresponde a Baa3. Argentina se encuentra actualmente a seis escalones de esa categoría.

El cambio no sería solamente una mejora de calificación. También ampliaría el universo potencial de compradores de bonos argentinos. Entre ellos aparecen fondos pasivos internacionales que podrían incorporar esos títulos de manera automática, además de grandes aseguradoras y fondos de pensiones que tienen restricciones para invertir en deuda que no posee grado de inversión.

El escenario que plantea JPMorgan, sin embargo, se desarrolla en un mercado que todavía mantiene cautela frente a la Argentina. Gómez Minujín describió al inversor financiero como "un poquito en modo wait and see" y ubicó al riesgo país "más o menos estabilizado" en torno a los 500 puntos.

La elección de 2027 aparece como una variable central

Para el ejecutivo, la discusión financiera no puede separarse del calendario electoral. Las elecciones presidenciales están previstas para octubre de 2027 y, según su análisis, desde marzo comenzará una etapa marcada por las definiciones políticas.

Gómez Minujín destacó la continuidad del programa económico de Milei, aunque señaló que su futuro dependerá del respaldo electoral.

"Milei, con todos los defectos que tiene, una de las virtudes que tiene es que no se desvía de su plan. Ahora, si la población no lo vota, yo creo que ese es el tema".

Ese factor también aparece al analizar los vencimientos de deuda que se concentran en 2028 y el comportamiento que podría adoptar el mercado financiero durante el proceso electoral.

Déficit, inflación y el cambio que atribuye a Milei

Al evaluar los primeros años de la administración libertaria, Gómez Minujín calificó la llegada de Milei como "un cambio drástico" y destacó especialmente la eliminación del déficit fiscal.

El banquero describió al desequilibrio de las cuentas públicas como "una espada de Damocles enorme que tenía Argentina". Frente al argumento de que otras economías también funcionan con déficit, explicó que existe una diferencia fundamental: esos países conservan acceso al financiamiento, mientras que Argentina fue perdiéndolo después de defaults y expropiaciones.

La inflación continúa siendo otro de los problemas pendientes. Aunque el ejecutivo consideró que una tasa del 30% anual sigue siendo "altísima" en comparación con otros países, JPMorgan proyecta que podría ubicarse en 20-21% durante 2027.

También evaluó el papel de Luis Caputo, ex JPMorgan y actual ministro de Economía, durante el proceso de estabilización.

Según Gómez Minujín, "realmente el país estaba al borde de una crisis financiera enorme", con una inflación superior al 200%, reservas escasas y bancos expuestos a títulos cuya refinanciación generaba incertidumbre. "Fue un gran factor de estabilización del país", afirmó.

Por qué JPMorgan no ve un problema en que Argentina no emita deuda

La decisión del Gobierno de no colocar deuda en Nueva York durante 2026 no es considerada un error por JPMorgan. Gómez Minujín aseguró que los equipos de la entidad "están cero preocupados por el plan financiero de este año y del año que viene".

Los equipos de JPMorgan, sostuvo, "están cero preocupados por el plan financiero de este año y del año que viene".

El ejecutivo explicó que el mercado todavía muestra poco interés por los activos argentinos y que muchos inversores mantienen presente el antecedente de experiencias negativas. "No hay un gran apetito por Argentina" y sus bonos, sostuvo, porque los inversores "se han quemado con las experiencias del pasado".

En ese escenario, consideró que no resulta necesario acelerar el regreso del país al financiamiento internacional. "Como el plan financiero está cerrado para el año que viene, no necesariamente se equivocó", afirmó.

La situación podría cambiar al analizar los vencimientos de deuda de 2028, cuya estrategia de financiamiento estará vinculada, según Gómez Minujín, con el resultado de las elecciones presidenciales de 2027.

Caputo reunió a inversores en Nueva York

La estrategia de financiamiento fue analizada también en una reunión que Caputo mantuvo este lunes en la sede de JPMorgan en Nueva York. Participaron alrededor de 50 administradores de fondos, mientras Gómez Minujín actuó como anfitrión.

En ese encuentro, el ministro ratificó que el Gobierno no planea emitir deuda en los mercados internacionales mientras el costo de financiamiento continúe siendo elevado y los vencimientos de 2027 permanezcan cubiertos.

La eventual vuelta al mercado quedaría supeditada a una baja importante de los spreads. No se trata, por lo tanto, de una puerta cerrada de manera permanente, sino de una operación que el Gobierno evaluaría bajo condiciones financieras diferentes.

El dólar y el cepo, dos variables que seguirán bajo control

El frente cambiario también forma parte del escenario que JPMorgan observa hacia las elecciones.

Gómez Minujín descartó que los controles cambiarios vayan a flexibilizarse antes de los comicios de 2027: "Los controles cambiarios no van a relajarse hasta postelecciones".

La permanencia de esas restricciones explica, además, que Argentina continúe fuera del índice de bonos emergentes en moneda local de JPMorgan, mientras Paraguay ya ingresó.

El ejecutivo reconoció que el tipo de cambio vigente tiene un costo sobre la actividad económica. "Yo entiendo que la economía estaría más activa con un tipo de cambio más devaluado", dijo.

Pero también marcó el límite de esa alternativa mediante una comparación: "el juego de la sábana corta". Una depreciación mayor podría impulsar la actividad, pero al mismo tiempo trasladarse con rapidez a los precios y dificultar la reducción de la inflación.

¿Habrá respaldo financiero de Estados Unidos?

La relación con el Tesoro estadounidense también fue incluida en el análisis. La intervención de Estados Unidos a favor de Argentina en septiembre de 2025 sorprendió inicialmente a Gómez Minujín, aunque posteriormente JPMorgan participó en la operación.

Consultado sobre la posibilidad de una nueva asistencia de Donald Trump y Scott Bessent antes de las elecciones de 2027, respondió: "No me extrañaría que pueda ocurrir de vuelta el siguiente año".

Más allá de esa posibilidad, el banquero sostuvo que el Gobierno busca llegar a ese período con mayor respaldo propio, mediante acumulación de reservas y financiamiento.

Su expectativa es que la economía llegue a 2027 en una situación diferente a la previa a las elecciones legislativas de 2025. Para medir ese proceso, consideró relevantes las encuestas y la evolución de la actividad.

Una de las señales que mencionó como positiva proviene del sistema financiero: según lo que transmiten bancos comerciales, la morosidad comenzó a ceder.

Empresas: el impacto es diferente según el sector

El programa económico no produce los mismos efectos sobre todas las compañías. Gómez Minujín planteó que la transformación "genera ganadores y perdedores" y señaló que algunas empresas todavía enfrentan dificultades para adaptarse.

Entre los casos que mencionó aparecen compañías que cuentan con una administración eficiente, pero que pasaron a registrar resultados negativos. "Se les ha comido, como decimos nosotros los financieros, el EBITDA. Pasaron de positivo a negativo".

Entre las causas enumeró los costos financieros, la presión impositiva, una demanda más débil y la competencia de productos importados.

Desde esa perspectiva, el desempeño de sectores como minería y petróleo no sería suficiente para que los beneficios de la recuperación alcancen al conjunto de la economía.

"También tenés que tener un país para todos, donde la gente pueda consumir, haya crecimiento de la empleabilidad, bajar la informalidad, extender la tributación al resto de la población y lograr bajar los impuestos"

JPMorgan prepara un nuevo Argentina Week

Mientras el mercado analiza el escenario político y económico, JPMorgan ya trabaja en otra iniciativa para acercar a empresas argentinas e inversores internacionales.

El banco planea repetir el Argentina Week en su sede global de Nueva York el 16 de marzo de 2027. La primera edición había tenido lugar en marzo de este año y contó con la participación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, quien abrió el encuentro junto a Milei y Caputo.

Gómez Minujín explicó que aquella primera edición nació "medio de garage", a partir de una llamada del embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford. "El banco no hace este tipo de cosas para otros países", señaló.

Además de la sede de JPMorgan, aquella agenda incluyó actividades en el Consulado argentino y en las oficinas de Bank of America. Participaron ejecutivos como Harold Hamm, de Continental Resources; Jim Fitterling, de Dow; Lynn Martin, de NYSE; Ariel Szarfsztejn, de MercadoLibre; Martín Migoya, de Globant; y Horacio Marín, de YPF.

La próxima edición podría tener una dinámica diferente, con más jornadas pero encuentros de menor duración para ampliar las posibilidades de networking con inversores extranjeros.

"Estamos tratando de que sea en las mismas oficinas nuestras, el 16 de marzo del próximo año, con un formato tal vez un poco más corto", señaló Gómez Minujín.

La presencia presidencial todavía no está definida debido al calendario electoral. "Y obviamente, tenemos que ver si el presidente Milei va o no va, porque es un año de elección, es un año especial, es un año distinto, y hay que ver cómo funcionan las agendas de todo el mundo", agregó.