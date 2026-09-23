Marcha a la obra social de las Fuerzas Armadas contra 600 despidos y el cierre de hoteles

ATE anunció una movilización para este jueves a la sede de OSFA. Denunció irregularidades en el manejo de fondos y que no se presta la atención básica.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una marcha y manifestación frente a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), ubicada en Paso 551 (CABA), ante la intención del gobierno de despedir a unos 600 trabajadores y trabajadoras en el marco del cierre de 13 hoteles y dos recreos, la mayoría ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche. La jornada de protesta será este jueves a las 11.

El secretario General del gremio a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que "están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra: cuando Petri asumió como ministro, comprobaron que tenía depósitos por 25.000 millones de pesos y hoy la deuda supera los 500.000 millones de pesos.

Advierten que no se están garantizando las prestaciones básicas

El dirigente sostuvo que "no están garantizando las prestaciones básicas y además ahora quieren vender los hoteles y despedir masivamente a todo su personal", al tiempo que remarcó que "pretenden avanzar con el cierre de las farmacias propias y habilitar distintas franquicias privadas. Estamos frente a un desguace sin precedentes y lo tenemos que frenar".

Aseguró que "no vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad" y detalló que "realizaremos esta protesta en la sede central y, si no tenemos respuestas, no descartamos adoptar medidas más drásticas hasta llegar a la ocupación de las distintas dependencias de OSFA si resultase necesario".

En febrero pasado, mediante el DNU 88/2026, el Ejecutivo disolvió el IOSFA y creó la OSFA, traspasando funciones entre ambas obras sociales sin consultar al sindicato, lo que ATE denunció como "una violación al derecho de representación y negociación". La representación gremial apuntó que "a esto se le debe sumar la deuda arrastrada por la ex IOSFA y el no pago de fuerzas de seguridad que migraron a otra obra social, agravado porque el decreto elimina las funciones de turismo y farmacia y pone en riesgo las delegaciones del interior".

Para ATE, el gobierno se está "militarizando"

ATE también alertó sobre intentos de cerrar farmacias propias del organismo "para reemplazarlas por privadas, en perjuicio de los afiliados", y sobre el riesgo que corre la función social de la entidad: los 13 hoteles, recreos y residencias verían reducidos sus servicios si no se aseguran los 600 puestos de trabajo a fin de mes.

Según la organización gremial, "este vaciamiento contrasta con el superávit de 25.000 millones de pesos que la obra social tenía en diciembre de 2023". Desde entonces se sucedieron denuncias por manejos irregulares (que la propia vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de "desfalco"), entre ellas el desvío de un préstamo de 40.000 millones de pesos destinado a equipamiento médico a gasto corriente y deudas con droguerías.

Para Aguiar, este cuadro se inscribe en "un proceso más amplio de militarización de funciones civiles del Estado", como ya vimos en la reestructuración que se llevó adelante en la Quinta de Olivos, donde ahora todo el personal es militar, o en la designación del comodoro César Óscar Lencina -un militar con experiencia previa en la Antártida- como nuevo titular de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, a través del Decreto 1056/2026.

El sindicato confirmó que la movilización de este jueves será a partir de las 11 a la sede central de OSFA para reclamar por los despidos masivos en la entidad y adelantó que, en caso de no mediar una respuesta por parte de las autoridades, se sostendrá una vigilia el miércoles 30 de septiembre en los hoteles para acompañar la continuidad de las tareas del personal.