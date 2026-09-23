La magistrada consideró "estigmatizante" aplicar el sistema penal a un menor de 14 años. El Gobierno porteño la denunció ante el Consejo de la Magistratura

La jueza porteña Laura de Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil para absolver a un menor de 14 años acusado de intento de robo, defendió su decisión y sostuvo que aplicar el sistema penal a ese adolescente resulta "estigmatizante".

"En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional", sostuvo este miércoles la magistrada en diálogo con Radio Con Vos.

La decisión generó una presentación del gobierno porteño ante el Consejo de la Magistratura. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, denunció a De Marinis por presunto mal desempeño y "desconocimiento inexcusable del derecho".

En la denuncia, además, se solicitó que, si se verifican los extremos planteados, se "formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento".

Qué dijo la jueza Laura de Marinis sobre el Régimen Penal Juvenil

Durante la entrevista, De Marinis remarcó que, en el sistema institucional argentino, "está fijado que la Constitución Nacional es la norma máxima que establece nuestros valores democráticos y lo límites que no estamos dispuestos a cruzar".

En ese marco, aclaró que no cuestionaba directamente la ley que estableció la baja de la edad de imputabilidad, sino que entendía que, si esa normativa "contradice" la Constitución, corresponde "buscar las forma de interpretarla y armonizarla".

La magistrada señaló que el nuevo régimen está vigente a partir de los 14 años, aunque sostuvo que esa "población no lo sabe". Por eso, pidió a los padres que expliquen a sus hijos cuáles pueden ser las consecuencias penales de determinadas conductas.

"Expliquen que colgar la pelota en una reja es una violación de domicilio y esconderle la calculadora científica a un compañero es un hurto, es una causa penal", ejemplificó.

De todos modos, De Marinis también destacó aspectos positivos de la nueva normativa y sostuvo que el Régimen Penal Juvenil "tiene un montón de herramientas muy buenas para determinadas circunstancias y trayectorias".

Las críticas al fallo de la jueza

Las declaraciones de la magistrada fueron cuestionadas por el abogado constitucionalista Diego Armesto, quien consideró que su fallo contiene una "romantización" del delito como consecuencia de una sociedad injusta y calificó como "poco felices" algunos de los ejemplos planteados durante la entrevista.

En diálogo con LN+, Armesto aclaró que no podía "criticar" la existencia del fallo en sí mismo, ya que consideró que existe un "control de constitucionalidad" que, aunque es "difuso", constituye una facultad de los jueces.

Sin embargo, cuestionó el contenido de la sentencia y sostuvo que la magistrada "da una preponderancia a la Convención de los Derechos del Niño por encima de la facultad del legislador".

El abogado reconoció que, ante una eventual colisión entre una ley y la Constitución, puede plantearse la inconstitucionalidad y recordó que existen instancias superiores de revisión, como las cámaras de apelación.

Pero, al analizar los argumentos utilizados por De Marinis, señaló que la jueza "agrega algunas cuestiones subjetivas, muy romanticonas, en lo que respecta a quién es el culpable de por qué ese menor llega a esa situación, y ella dice que es toda la sociedad".

Armesto también marcó diferencias con los ejemplos utilizados por la magistrada para explicar el alcance de la normativa.

"No es lo mismo que colgués la pelota en lo del vecino y saltar la reja para agarrarla que ir e intentar un hurto de un celular", sostuvo.

Y agregó: "Acá hay un error de contextualización. El hecho concreto que ella declara inconstitucional es un intento de robo de un celular para comercializarlo después".

"Lo de la pelota y la calculadora lo pondría, como dice ella, que son cosas de chicos", concluyó el abogado.