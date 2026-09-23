"Nos salen dólares de las orejas": la frase con la que Milei definió la economía del país

Ante líderes mundiales, el mandatario anticipó una fuerte expansión y detalló la carga simbólica del distintivo que usó en el histórico encuentro

Javier Milei dejó una frase que resonó en Wall Street: "Nos salen los dólares por las orejas", disparó el Presidente argentino tras su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mandatario repasó los números de su gestión económica junto a Luis Caputo, su ministro de Economía. Calificó a la Argentina como "la tierra prometida" y defendió con énfasis el rumbo que tomó desde diciembre.

Además, ratificó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Descartó que las conversaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido alteren la estrategia diplomática argentina.

Los dólares que salen de las orejas

Milei destacó un dato central: la balanza comercial alcanzará los u$s25.000 M este año. Un salto que marca una transformación profunda en la economía real del país.

"Pasamos de un déficit comercial energético de u$s5.000 M a un superávit de u$s10.000 M o más", subrayó el jefe de Estado en diálogo con TN. El cambio representa un giro de u$s15.000 M solo en el sector energético.

El Presidente explicó que los dólares escasean en el mercado financiero, pero abundan desde el lado real, desde la balanza comercial, algo que antes hubiera disparado una crisis y hoy genera el problema inverso.

"Antes había situaciones de shock externo que en la Argentina te disparaban una crisis", recordó Milei. "Hoy nuestro problema es que los dólares nos salen por las orejas".

La metáfora gráfica del mandatario apunta a un dilema de gestión macroeconómica. El exceso de divisas genera tensiones en dos frentes simultáneos.

"Si compramos tantos dólares se nos escape la tasa de inflación", explicó. "Y si los esterilizamos, se nos escape la tasa de interés", completó esa idea.

Las prioridades del Gobierno, según Milei, son tres: crecimiento, baja de inflación y reducción de la pobreza. Proyectó un crecimiento de entre 18% y 20% en cuatro años si se mantienen las tendencias actuales del mercado.

Malvinas: la respuesta ante Trump y el Reino Unido

Frente a la consulta sobre las conversaciones sobre las Islas entre Donald Trump y Andy Burnham, primer ministro británico, dijo que "son argentinas por historia, derecho y geografía".

Milei detalló que con Estados Unidos trabajan "profundamente en temas de geopolítica", que incluyen cuestiones vinculadas a la soberanía, a los recursos naturales y a la estrategia de la nueva conformación del mundo.

"El rol que va a jugar Argentina como, sin duda, uno de los mayores aliados de Estados Unidos", repasó el mandatario sobre el vínculo bilateral.

También recordó antecedentes históricos como el caso de Hong Kong. Sugirió que en algún momento el Reino Unido "se llamará a la reflexión" para devolver las islas.

En materia de política exterior, Milei destacó la reunión mantenida con Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano. Definió a la Argentina como uno de los mayores aliados geopolíticos de Estados Unidos.

Del mismo modo, valoró el vínculo estratégico con Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí. Lo calificó como un líder "extraordinario" que cuenta con "una visión geopolítica y que entiende además el vínculo con la batalla cultural como muy pocas personas del mundo".

La corbata que habla de libre mercado

Durante su discurso en la Asamblea General, Milei lució una corbata rayada que llamó la atención. No fue una elección casual ni estética.

"Es un guiño a Adam Smith", aseguró el Presidente cuando le preguntaron por el accesorio. La explicación venía cargada de simbolismo político e ideológico.

"A esta corbata le tengo mucho cariño, me la regaló Gerardo Biongiovanni, en una de las premiaciones que me hizo", relató Milei sobre el director de Fundación Libertad.

"Tengo entendido que se la regaló Milton Friedman", agregó. "Y si no, es muy parecida a las que usaba Milton Friedman, así que es toda una declaración".

El mandatario aclaró que nunca usa corbatas rayadas. "Siempre uso corbatas planas", dijo. Pero consideró que dado el rol de la inteligencia artificial, "me parece un gran momento para revivir las ideas de Adam Smith".

La corbata es conocida en Estados Unidos como "Adam Smith" y la vende el Instituto de Liderazgo, identificando a quien la lleva puesta como defensor del libre mercado.

La revista Time la definió hace décadas como "el accesorio imprescindible del Washington conservador". Ese modelo fue muy utilizado durante la presidencia de Ronald Reagan.

También hicieron gala de este atuendo figuras como Jim Jordan, congresista republicano y fundador del Freedom Caucus, y Edwin Meese III, estrecho colaborador de Reagan a quien asesoró en cuestiones jurídicas.

"Tiene errores su texto", siguió Milei sobre la obra de Adam Smith. "Pero eso no quita las partes maravillosas de la contribución".

Al ser consultado sobre inteligencia artificial, el Presidente sostuvo que "no es el infierno ni el paraíso". Pidió no caer en escenarios distópicos promovidos por sectores que buscan evitar la competencia.