Los 3 ejes de los discursos de Milei en Nueva York: Malvinas, IA e inversiones del RIGI

En Nueva York, el presidente argentino desafiará a las autoridades internacionales y alertará por el avance de la Inteligencia Artificial

El presidente de la Nación, Javier Milei, bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo, terminó en las últimas horas de la tarde de revisar los cuatro discursos que dará durante su estadía en Estados Unidos.

El discurso más importante será el próximo miércoles 23 en la 81° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo entre las 12:30 y 13:30 hora de Nueva York.

El próximo miércoles, al mediodía, el presidente Javier Milei volverá a pararse en el atril principal de la sede central de la ONU, en la ciudad de Nueva York, para insistir con dos puntos centrales que viene remarcando desde su llegada a la Casa Rosada: el rol que adoptó el organismo en los últimos años y los riesgos de avanzar con regulaciones sobre diferentes sectores, principalmente la Inteligencia Artificial (IA).

En total son casi 100 páginas de las que dispone la comitiva hasta este lunes, de las cuales 18 están dedicadas a la exposición que brindará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Milei comenzará su disertación haciendo un repaso de sus anteriores participaciones en la cumbre y luego explicará los ejes que eligió para esta nueva oportunidad frente al mundo.

Los tres ejes del discurso de Milei en la ONU

En el primer párrafo de su discurso, Milei desarrollará tres ejes: "primero, aquello que este organismo debió hacer y no hizo; segundo, aquello que no debió hacer e hizo de todas formas, y tercero, mi posición ante el advenimiento de la Inteligencia Artificial", dice el final de la primera página del discurso al que accedió iProfesional.

También se referirá al desarrollo de la IA explicando que: "La Argentina abierta al mundo y está inspirada por los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, pretendemos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI", algo muy similar a lo que subrayó Milei el año pasado en ese foro y que escribió junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Por lo que pudo saber iProfesional de una fuente cercana al Gobierno, Milei volverá a reclamarle a la ONU que retome su rol como garante de paz que, a su entender, abandonó en el último tiempo para convertirse en una suerte de gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponer a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado, en el marco de las críticas ideológicas de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU.

"Así es como pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir no sólo qué debe hacer cada Estado, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta", tal como también advirtió en su disertación en ese foro el año pasado.

En relación a la Causa Malvinas se destacan tres párrafos.

"Las Malvinas son argentinas por historia Ñ por derecho. Está perfectamente documentado que echaron a la población e implantaron a una nueva, con nuevos habitantes", señalará.

"No hay reivindicación de derechos de pueblos originarios o no hablan de autodeterminación porque la población original fue expulsada", remarcará.

"Estamos trabajando en una política de Estado sobre las Malvinas a través de canales diplomáticos. Hemos conseguido una gran cantidad de apoyo. Pero no se puede tener éxito si no somos un país importante a nivel internacional. Por eso hemos decidido tener una alianza estratégica con Estados Unidos Ñ con Israel".

También Milei hablará en el foro de una institución educativa, en un foro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, y cerrará el jueves su gira en un encuentro en The Economic Club frente a banqueros y empresarios de Wall Street.

En Nueva York lo espera el ministro de Economía, que arribó un día antes para participar de una reunión con representantes del JP Morgan, entre otras actividades propias.

La 81° Asamblea General de la ONU se desarrollará entre el 21 y el 25 de septiembre en Nueva York y, por lo que pudo saber iProfesional, el discurso de Milei diseñado por el propio Milei y su asesor presidencial Santiago Caputo está previsto para el miércoles 23 de septiembre a las 12:45 hora de Nueva York, las 13:45 hora de Argentina, tal como ocurrió en 2024 y en 2025, ya que es la fecha que le toca a Argentina en el Debate General.

Hay que recordar que la agenda con el equipo de Donald Trump advirtió hace dos semanas que un conflicto por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido constituiría un "desastre potencial", aunque manifestó que confía en poder "resolverlo" si le pidieran intervenir.

La agenda completa de Milei en Estados Unidos

La primera actividad oficial será hoy a las 16 cuando diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio "Ohev Yisrael", una distinción otorgada por su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Luego, a las 19, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, quien es el titular de Mexico Business Forum y director de Atlas Network en América Latina, y a las 20:30 se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

La jornada clave será el miércoles 23, cuando Milei intervenga al mediodía en el Debate General de la Asamblea General de la ONU y, a las 16, encabezará la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute, y hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18, Milei se reunirá con grandes empresarios asociados al Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La actividad del día concluirá a las 19:30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

Posteriormente, el jueves 24, a las 13, Milei brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos.

El vuelo presidencial de regreso está previsto para las 21, con arribo a Aeroparque Jorge Newbery el viernes 25 a las 8:30.