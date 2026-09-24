La visita del mandatario chino a Washington también incluyó conversaciones sobre IA, seguridad y cooperación entre ambas potencias

La relación entre Estados Unidos y China ingresó este jueves en una nueva instancia de negociación con la llegada de Xi Jinping a Washington, donde mantuvo un encuentro con Donald Trump. La agenda bilateral incluyó comercio, seguridad, inteligencia artificial y mecanismos para administrar las diferencias entre ambas potencias.

Uno de los primeros resultados concretos de la jornada fue la extensión de la tregua comercial que estaba prevista para finalizar el 10 de noviembre. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, informó poco antes de las conversaciones que el acuerdo continuará vigente hasta el 10 de enero, según anticiparon medios internacionales.

El encuentro entre Xi y Trump es, además, el tercero que mantienen en menos de un año.

Trump y Xi Jinping debatieron sobre inteligencia artificial y el futuro de la IA

La inteligencia artificial se convirtió en otro de los asuntos centrales de las conversaciones. Trump había adelantado que la superinteligencia tendría un papel relevante en el diálogo con el mandatario chino.

"La superinteligencia (SI) será un tema clave de discusión, pero quiero dejarla exactamente donde está. Esa es también la postura de China. ¡Nuestra salvaguarda es el Departamento de Justicia!", escribió Trump este jueves en Truth Social.

Xi también incorporó la tecnología a su planteo sobre el futuro de la relación bilateral. Para el presidente chino, Washington y Pekín tienen tanto capacidad como responsabilidad en el desarrollo de la IA.

"Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien, y de garantizar que su desarrollo esté siempre bajo control humano y contribuya al bienestar de la población", afirmó.

El mandatario chino también sostuvo que las dos potencias deberían construir un vínculo basado en la cooperación y con mecanismos para administrar sus diferencias.

"China y Estados Unidos deben trabajar en la misma dirección para promover una relación estable, caracterizada principalmente por la cooperación, una competencia moderada, diferencias controlables y una paz duradera, forjando un camino correcto para que dos grandes potencias coexistan adecuadamente en la nueva era", señaló.

Xi Jinping sugirió evitar un conflicto entre Washington y Pekín

La cuestión estratégica fue otro de los capítulos del encuentro. Xi puso énfasis en la necesidad de establecer límites que impidan que la rivalidad entre ambos países termine derivando en una confrontación.

"China y Estados Unidos deben mantener la línea roja de evitar conflictos y confrontaciones entre nosotros. Y sin duda podemos encontrar el camino adecuado para que dos grandes países convivan en este planeta que ambos llamamos nuestro hogar", afirmó a su turno el presidente de China.

En su intervención, el líder chino hizo referencia a la llamada "trampa de Tucídides", una noción utilizada en ciencia política para describir el riesgo de enfrentamiento cuando una potencia establecida se encuentra ante el ascenso de otra.

Xi sostuvo que ese desenlace puede evitarse y volvió sobre la necesidad de encontrar mecanismos de convivencia entre las dos grandes potencias. "Y sin duda podemos encontrar el camino adecuado para que dos grandes países convivan en este planeta que ambos llamamos nuestro hogar", añadió.

Dentro de ese mismo capítulo, señaló que las fuerzas armadas de China y Estados Unidos mantienen comunicación y diálogo para afrontar posibles crisis. También manifestó que Pekín está dispuesto a profundizar la cooperación con Washington contra el narcotráfico y en materia de aplicación de la ley.

Trump destacó la cooperación comercial

El presidente estadounidense vinculó parte de la agenda económica con el Consejo de Comercio, mecanismo creado durante su última visita a China, realizada en mayo. Según Trump, esa estructura permitió que los equipos de ambos países trabajaran sobre los desequilibrios comerciales.

"Se trata de un mecanismo totalmente nuevo que ha tenido un éxito increíble. A través de este nuevo y exitoso mecanismo, nuestros equipos han trabajado arduamente para construir una relación comercial más equilibrada", afirmó el presidente de los Estados Unidos.

Trump también reivindicó los puntos de coincidencia entre Washington y Pekín y sostuvo que los acuerdos alcanzados en materia de seguridad pueden tener efectos de largo plazo.

Según el mandatario estadounidense, las decisiones adoptadas en este terreno "pueden promover la paz y la prosperidad durante las próximas décadas".

En otro tramo de su discurso, recurrió a la experiencia compartida durante la Segunda Guerra Mundial para destacar los intereses que pueden unir a ambos países.

"Si nos enfocamos en nuestros intereses comunes, confío en que podamos lograr mucho. La búsqueda de esos intereses comunes ha conectado a nuestros pueblos a través de los vastos océanos, las enormes distancias y las muchas diferencias e incluso nos convirtió en aliados en la Segunda Guerra Mundial", recordó.

Luego agregó: "Miren la grandeza que demostramos juntos luchando en la Segunda Guerra Mundial. Valientes pilotos estadounidenses se ofrecieron como voluntarios para ir a China y luchar por la supervivencia misma de un país legendario".

Una recepción protocolar en la Casa Blanca

El encuentro bilateral estuvo precedido por la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Blanca. Trump recibió a Xi junto con Melania Trump, mientras que el presidente chino asistió acompañado por su esposa, Peng Liyuan.

Durante el acto, Trump recordó la visita que realizó a Pekín en mayo y destacó la recepción que tuvo entonces la delegación estadounidense.

"En mayo tuvimos, el gran honor de visitarlo en Pekín, donde recibió a nuestra delegación con una hospitalidad espectacular y muy cálida. Es un honor para nosotros recibirlo en Washington, mientras el presidente Xi se convierte en el primer líder chino en realizar una segunda visita de Estado oficial a Estados Unidos", declaró Trump.

Xi agradeció la recepción brindada por el mandatario estadounidense y su esposa. También felicitó a Estados Unidos por su 250.º aniversario de independencia, celebrado recientemente.

El presidente chino planteó durante la ceremonia una visión de la relación bilateral ligada al escenario internacional.

"Ante los cambios de gran trascendencia histórica que atraviesa nuestro mundo, China y Estados Unidos, como dos grandes potencias, tienen hoy la responsabilidad histórica de impulsar el desarrollo y el progreso de la humanidad".

Trump, a su vez, definió como "grandes avances" los resultados obtenidos junto a Xi en los temas que afectan a ambos países y resaltó el respeto mutuo entre los dos gobiernos.

"Hoy, nuestros dos países contribuirán, una vez más, a la belleza del mundo. Me siento orgulloso de la relación entre nuestros dos países. Avances en los asuntos que enfrentan nuestros dos países. Trabajando juntos, el presidente Xi y yo hemos logrado enormes avances en los asuntos que enfrentan nuestros dos países", agregó.