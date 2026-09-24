A pocas cuadras de Central Park y rodeado de banqueros, inversores y lobbistas, Javier Milei defendió su programa económico y aseguró que la continuidad de su gestión marcará un punto de inflexión para la economía argentina. Durante su exposición, el Presidente sostuvo que, si su gobierno logra la reelección en 2027, el país atravesará un período de fuerte expansión.

"Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina", afirmó Milei durante un discurso de veinte minutos en el Club de Economía, uno de los espacios de referencia del ámbito financiero y empresarial de Manhattan. El lugar fue escenario de intervenciones de figuras como John Kennedy, Winston Churchill, Mijaíl Gorbachov y Alan Greenspan.

Javier Milei habló ante inversores en Estados Unidos

El encuentro contó además con la presencia de Luis Caputo, ministro de Economía; Pablo Quirno, canciller; Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos; y Peter Lamelas, embajador estadounidense en la Argentina. Ante ese auditorio, Milei expuso los principales lineamientos de su programa y defendió el rumbo adoptado por su administración, en una jornada en la que también buscó transmitir previsibilidad y continuidad a los sectores vinculados con las inversiones y las finanzas.

Uno de los principales mensajes estuvo dirigido a los mercados y al escenario financiero de cara a las elecciones. Milei aseguró que el Gobierno cuenta con herramientas suficientes para atravesar eventuales períodos de volatilidad y afirmó: "Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura". En ese sentido, sostuvo que la Argentina dispone de una "bazuca de reservas" equivalente a u$s75.000 millones, según el cálculo que presentó ante los empresarios.

El Presidente detalló que ese monto contempla u$s20.000 millones adquiridos por el Banco Central desde las elecciones, u$s15.000 millones correspondientes a la posición de futuros, u$s20.000 millones del swap con Estados Unidos y otros u$s20.000 millones del swap con China, a lo que sumó el eventual aporte de la balanza comercial y el flujo de capitales durante el próximo año. En ese contexto, utilizó una de sus habituales referencias políticas y afirmó: "Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político".

En materia de actividad económica, Milei aseguró que "Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso" y sostuvo que el país acumula 27 meses consecutivos de crecimiento, con una expansión que, según su exposición, alcanza a los distintos sectores de la economía. También puso el foco en las inversiones y mencionó particularmente a Vaca Muerta, la minería y la energía, sectores en los que, según sus palabras, la actividad "se va a acelerar rápidamente". "No solo en términos financieros, sino también en economía real", planteó ante los ejecutivos estadounidenses.