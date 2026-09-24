Cómo será el nuevo Banco Central con la ley que Milei busca aprobar en Diputados

El proyecto se aprobó en el Senado con un cambio clave, por lo que se volverá a tratar en la Cámara baja. Cuáles son las modificaciones que propone

El Senado aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), aunque el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados debido a las modificaciones introducidas durante el debate. La iniciativa obtuvo 46 votos a favor y 22 en contra.

De esta manera, el oficialismo consiguió avanzar con una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno, pero todavía no logró convertirla en ley. El proyecto había recibido la media sanción de Diputados el 26 de agosto y ahora deberá ser nuevamente analizado por la Cámara baja.

Entre los principales cambios acordados en el Senado aparece el mecanismo para designar y remover al presidente y a los directores del BCRA. El texto también mantiene como uno de sus ejes la limitación del financiamiento del Banco Central al Tesoro, uno de los objetivos centrales planteados por el Gobierno para la reforma.

Qué cambia en la designación de las autoridades del BCRA

El senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto, comunicó durante la sesión que los bloques habían alcanzado un acuerdo para modificar el régimen previsto originalmente para las autoridades del Banco Central.

Según explicó, el presidente y los directores del organismo tendrán mandatos de seis años y su designación requerirá el acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

El mismo criterio se aplicará para una eventual remoción. Esta deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo y contar previamente con la aprobación de la Cámara alta por mayoría absoluta.

El cambio modifica el esquema que había sido aprobado por Diputados, donde se contemplaba un requisito de dos tercios para la designación y remoción de las autoridades. La modificación fue acordada por el oficialismo con los bloques aliados para reunir los votos necesarios en el Senado.

Por tratarse de cambios sobre el texto que había recibido media sanción en Diputados, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA deberá volver a la Cámara baja para continuar con su tratamiento legislativo.

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Ese es uno de los cambios clave que introduce la reforma al BCRA, y se destacan otras tres modificaciones trascendentales:

El límite al financiamiento del Tesoro

Uno de los cambios de mayor impacto económico es la eliminación de los mecanismos que permiten al Banco Central financiar al sector público.

El proyecto deroga los adelantos transitorios y prohíbe al BCRA otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. Además, limita la posibilidad de que la autoridad monetaria compre títulos públicos en el mercado primario.

El titular de la entidad Santiago Bausili fue especialmente crítico con este mecanismo. "Es clave poner límite al financiamiento del Tesoro por parte del BCRA. Se abusó del instrumento y hay que volver a un sendero normal", sostuvo.

Según explicó, la posibilidad de recurrir a este tipo de asistencia puede tener sentido en circunstancias excepcionales, pero no debería convertirse en una herramienta permanente. "No hay una crisis y no tiene por qué estar esa facultad", señaló.

El diagnóstico oficial es que los adelantos transitorios terminaron funcionando como una fuente recurrente de financiamiento fiscal y contribuyeron a trasladar los desequilibrios de las cuentas públicas hacia la emisión monetaria.

Utilidades del BCRA bajo la lupa

Otro de los puntos que Bausili considera centrales es el mecanismo para determinar qué utilidades puede transferir el Banco Central al Tesoro.

"Se encontraron distintos caminos para generar utilidades contables que generaron dinero de la nada", cuestionó Bausili

El proyecto establece que sólo podrán distribuirse utilidades realizadas y líquidas y excluye aquellas originadas en variaciones del tipo de cambio o en el precio del oro. También exige niveles mínimos de reservas de resultados antes de habilitar transferencias y establece que los recursos que finalmente lleguen al Gobierno deberán utilizarse para cancelar deuda pública.

Bausili explicó el objetivo de la modificación: "Lo que pusimos es que esa utilidad se use para pagar deuda del Tesoro y, de esa manera, queremos quitarle uso político".

Reservas y letras intransferibles

También propone la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.

"Al BCRA se le sacaron los dólares para pagar deudas del Tesoro y se le dieron letras intransferibles", cuestionó Bausili.

Según los fundamentos del proyecto, este mecanismo dejó en el activo del Central letras intransferibles por unos u$s69.400 millones a abril de 2025. La iniciativa busca cerrar esta vía y establece un régimen transitorio para avanzar en el saneamiento del balance de la entidad.

"Eliminamos la posibilidad de sacar las reservas del BCRA por medio de las letras intransferibles", afirmó el presidente de la autoridad monetaria.

Bausili vinculó esta modificación con reglas que regían durante la convertibilidad. "Retomamos los preceptos de la convertibilidad para que no se puedan introducir letras intransferibles sin el respaldo correcto", explicó.

Cómo se aprobó la reforma del BCRA en el Senado

La semana pasada Bullrich decidió postegar el debate del proyecto porque los bloques dialoguistas -fundamentales para que LLA alcance una mayoría- se pusieron firmes con el reclamo de que se modificara el artículo del proyecto que endurece las condiciones para remover al presidente y directores de la entidad.

El desafío para la jefa de bancada pasaba por el hecho de que Milei le asigna máxima importancia al proyecto, porque está íntimamente ligado a su mirada sobre la relación entre el funcionamiento de la economía y la política. Una nueva postergación amenazaría con que el texto quedara dormido poor tiempo indefinido, mientras que la modificación demora la sanción de la ley pero la mantiene viva.

Al inicio de la sesión, el cambio fue informado oficialmente por Agustín Monteverde (LLA), quien explicó que "la designación (del presidente y los directores) requerirá el acuerdo del Senado de la Nación por mayoría absoluta por el término de seis años y la eventual remoción deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con la previa aprobación del Senado con mayoría absoluta".

Se trata de una modificación significativa, dado que el proyecto original de Milei proponía que la remoción de las autoridades del BCRA requiriera de una mayoría agravada de dos tercios de cada Cámara del Congreso, mientras que con la nueva redacción -que implica una modificación de los artículos 2 y 3 de la iniciativa- solo se necesitarían 37 votos del Senado.

Para los bloques dialoguistas, el proyecto original planteaba un criterio demasiado exigente, solo comparable con la remoción de jueces de la Corte o con la reforma de la Constitución Nacional.

El peronismo también criticaba ese punto, por considerear que Milei intentaba blindar al presidente del Central, Santiago Bausili, quien además nunca tuvo el acuerdo del Senado -como dispone la ley acual- y está designado "en comisión" desde 2023.

La jugada del Senado para blindar el cambio frente a la revisión de Diputados

En ese contexto, la bancada peronista que encabeza José Mayans hizo una jugada destinada a incomodar al Gobierno. Decidió votar a favor de esa modificación con el fin de que la Cámara de Diputados no pueda revertirla e insistir en la versión original.

Cuando un proyecto con media sanción es modificado por la Cámara revisora, la Cámara de origen (en este caso, la de Diputados) puede insistir con la versión original solo si reúne la la misma mayoría con la que se modificó el texto.

Al haberse aprobado la modificación del proyecto con una mayoría de 66 votos, muy superior a los dos tercios de los senadores presentes, la Cámara de Diputados necesitaría reunir unos 170 votos para insistir en la versión original, algo que hoy parece casi imposible.

Ese fue el objetivo al que apuntó el bloque peronista, pero fue conversado con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO y provinciales, así como con La Libertad Avanza. Según supo iProfesional, en la última semana Bullrich y Mayans hablaron varias veces sobre la posibilidad de que la modificación quedara blindada.

La razón es sencilla: muchos de los senadores aliados de LLA que impulsaron ese cambio en el artículo sobre el mecanismo de remoción de las autoridades no querían que la Cámara de Diputados lo anulara. Para que tuviera sentido, necesitaban asegurarse de que la modificación se respetaría y quedaría en la ley final. En esto casi todo el Senado estuvo de acuerdo, más allá del voto en contra en general del peronismo.