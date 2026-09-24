Milei se reunió con Netanyahu y ratificó su apoyo al primer ministro de Israel

El presidente argentino se encontró con el primer ministro israelí, luego del desplante que sufrió Netanyahu por otros líderes en la Asamblea de la ONU

Javier Milei cerró su agenda en Nueva York con un encuentro bilateral con Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas. Fue su última actividad oficial antes de regresar a Buenos Aires.

El presidente argentino y el premier israelí analizaron la situación en Medio Oriente durante 20 minutos. El encuentro sirvió para ratificar la profunda alianza geopolítica entre Argentina e Israel, en un momento en que Netanyahu enfrenta un fuerte aislamiento en el escenario internacional por su estrategia militar en Gaza.

La reunión fue a puertas cerradas. Milei llegó a la ONU acompañado por Pablo Quirno -su canciller- y Luis Caputo -ministro de Economía-. En la puerta los esperaba Danny Damon, embajador israelí ante el organismo.

-Hola!-, saludó Netanyahu antes de abrazar al jefe de Estado.

-How are you?-, contestó Milei con una sonrisa.

Milei, el único presidente latinoamericano que respalda a Netanyahu

El primer ministro de Israel atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera política. El próximo 27 de octubre enfrenta una contienda electoral que puede significar su epílogo en el poder.

Su estrategia para derrotar al grupo terrorista Hamas en Gaza generó condenas en gran parte del mundo. La ofensiva militar dejó miles de víctimas civiles palestinas.

Milei es el único presidente de América Latina que exhibe su apoyo público e incondicional a Netanyahu. Una posición que lo diferencia radicalmente del resto de los líderes regionales.

El premier israelí, consciente de este hecho geopolítico, no dudó en elogiarlo cuando concluyó el encuentro en la ONU. Sus palabras fueron categóricas.

"El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que ha hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de lograr, con mucha resistencia política", arrancó Netanyahu.

"Ha logrado salir de la jaula y está dando libertad a la gente. Puede que les lleve tiempo entenderlo, pero quiero decirle esto: cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación semejante."

"Y como alguien que ha llevado a cabo una transformación yo mismo, sepa que es un elogio hecho desde el corazón y desde la mente", agregó el líder israelí.

Netanyahu elogió a Milei por defender la verdad

El premier israelí continuó con sus elogios. Esta vez apuntó a la posición ideológica del presidente argentino.

"Y, en segundo lugar, usted defiende la verdad. No le importa. Simplemente alza la voz por la verdad. Por eso apoya a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y de decir la verdad, y nadie la expresa mejor que usted", sostuvo Netanyahu.

Milei agradeció las palabras del líder israelí con una respuesta breve pero contundente.

"Muchas gracias, amigo mío. Para mí es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los más grandes líderes de toda la historia del mundo", respondió el presidente argentino.

Según su oficina, Netanyahu tenía previsto además reunirse con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Panamá, José Mulino. También con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Las reuniones se dan en una etapa crítica. Israel enfrenta fuertes reproches de la comunidad internacional por sus políticas en la Franja de Gaza y en Cisjordania. La presión sobre Netanyahu crece a medida que se acerca la fecha electoral.

Boicot masivo al discurso de Netanyahu en la Asamblea General

La tensión se hizo visible durante la tarde del jueves. Cuando Netanyahu subía al estrado para dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU, decenas de diplomáticos abandonaron el recinto.

Fue una protesta silenciosa pero contundente contra la presencia del premier. Amplios sectores del salón quedaron vacíos en cuestión de minutos.

"Si hay otros cobardes que quieran hacerlo y todavía no se han retirado de la sala, por favor, háganlo ahora", desafió Netanyahu al empezar su intervención. Parte de las delegaciones todavía se retiraba del recinto mientras hablaba.

La oficina del premier israelí informó que en su breve estadía en Nueva York mantendría reuniones con los primeros ministros de Grecia, Eslovenia y Papúa Nueva Guinea.

Horas antes, durante su disertación ante El Club Económico de Nueva York, Milei había vuelto a elogiar a Netanyahu. Lo calificó como su "gran amigo".

El presidente argentino afirmó que junto con Donald Trump "son los dos grandes héroes de la humanidad". Y añadió: "Occidente renace por ellos. Trump es un presidente mayúsculo".

El tema Sea Lion y las Malvinas, una posible fricción no resuelta

La reunión de Milei con Netanyahu se produjo en un contexto particular. Días antes, la Justicia argentina amplió la acusación contra las empresas petroleras que exploran cerca de las Islas Malvinas en el proyecto Sea Lion.

Entre las compañías señaladas figura Navitas Petroleum, de capitales israelíes. No trascendió si ese tema surgió en la conversación entre ambos líderes.

En su presentación ante la Asamblea General de la ONU, Milei había advertido sobre el avance del proyecto Sea Lion. "Avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, correspondiente a la cuenca Malvina norte, mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas", declaró el presidente.

El fiscal federal Carlos Stornelli fue quien la semana pasada amplió la acusación por la explotación petrolera "clandestina" en torno a las Malvinas. Sumó como imputadas a Rockhopper Exploration PLC y a dos de sus subsidiarias, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited.

También incluyó a Navitas Petroleum. Esta última había sido apuntada días antes por una jueza federal de Río Grande, quien le ordenó frenar los trabajos en el proyecto Sea Lion.

Tras la reunión con Netanyahu, Milei regresó al hotel en el que se alojó durante esta visita, sobre la Quinta Avenida. La comitiva presidencial tiene previsto emprender el regreso esta noche desde Nueva York hacia Buenos Aires.

El aterrizaje en Ezeiza está programado para la mañana del viernes. Milei cierra así una gira que incluyó su discurso ante la ONU y múltiples reuniones bilaterales con líderes de distintas regiones.