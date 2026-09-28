Elecciones en Brasil: las 3 claves que definirán la pelea entre Lula y Flávio Bolsonaro

El candidato del PT aparece arriba en primera vuelta, pero los últimos sondeos muestran un escenario de empate técnico ante un eventual balotaje

La carrera electoral en Brasil entra en su última semana antes de las elecciones presidenciales del domingo 4 de octubre. Los principales sondeos muestran a Luiz Inácio Lula da Silva por delante de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, aunque ninguno de los dos alcanza el porcentaje necesario para evitar un balotaje.

La nueva encuesta de BTG/Nexus, difundida este lunes, ubica al actual presidente con 42% de intención de voto, frente al 37% de Flávio Bolsonaro, una diferencia de cinco puntos. En un eventual segundo turno, en cambio, Lula obtiene 46% contra 44% del candidato del Partido Liberal, un resultado considerado empate técnico debido al margen de error.

Otro relevamiento reciente, realizado por Quaest, presenta una fotografía similar. En primera vuelta, Lula registra 39% y Flávio 34%, mientras que para un eventual balotaje ambos llegan al 42%.

El escenario deja así una elección con dos características diferentes: una ventaja de Lula en la primera vuelta y una competencia mucho más ajustada en la definición entre los dos principales candidatos.

Lula gana en primera vuelta y empate en el balitaje: la última encuesta de BTG/Nexus

El estudio de BTG/Nexus consultó a 2.000 electores entre el 25 y el 27 de septiembre, mediante entrevistas telefónicas. La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Gráfico elaborado por El Cronista, en base a los datos revelados por la consultora BTG Nexus.

Lula reúne el 42% de las preferencias, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 37%. Detrás aparecen el escritor Augusto Cury y Ronaldo Caiado, ambos con 5%; Renan Santos obtiene 4% y Romeu Zema, 1%.

Además, el 3% de los consultados declara que votaría en blanco o nulo, el 2% no sabe o no responde y el conjunto de otros candidatos concentra el 1%.

Respecto de la medición anterior de BTG/Nexus, Lula avanzó dos puntos porcentuales, mientras que Flávio mantiene el mismo nivel de intención de voto.

De todos modos, el 42% obtenido por el actual mandatario se encuentra lejos del umbral necesario para ganar en primera vuelta. En Brasil, un candidato debe superar el 50% de los votos válidos para evitar una segunda vuelta.

Segunda vuelta: la diferencia se reduce a dos puntos

La fotografía cambia cuando la encuesta plantea un eventual enfrentamiento entre Lula y Flávio Bolsonaro.

En ese escenario, Lula conserva el 46% de intención de voto de la medición anterior, mientras que Flávio baja un punto y queda en 44%. La diferencia de dos puntos se encuentra dentro del margen de error del estudio, por lo que el resultado es considerado un empate técnico.

La encuesta también muestra un elevado nivel de consolidación entre los votantes de ambos candidatos. El 92% de quienes apoyan a Lula asegura que ya tiene decidido su voto, mientras que esa proporción alcanza el 91% entre los seguidores de Flávio Bolsonaro.

El informe agrega que "el 94% de los partidarios más acérrimos de Lula y el 94% de los partidarios más acérrimos de Bolsonaro afirman que su decisión ya está tomada y no cambiará hasta las elecciones".

En el conjunto del electorado, el 87% afirma que su decisión para la primera vuelta ya está tomada y no cambiará, mientras que el 12% reconoce que todavía podría modificarla antes de concurrir a las urnas.

Las 3 regiones que aparecen en el mapa electoral

Más allá de los números nacionales, el comportamiento regional puede ser determinante para entender la disputa.

Felipe Nunes, director de Quaest, divide el mapa electoral en tres grandes áreas. Lula tiene una ventaja clara en el Nordeste, mientras que Flávio Bolsonaro domina en el Sur y el Centro-Oeste. Entre ambos aparece el Centro-Sur como una de las principales zonas de disputa.

En nueve estados, según el análisis citado por El Economista, la competencia aparece especialmente equilibrada. Entre ellos se encuentran São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, tres distritos de peso dentro de la elección.

Nunes sostiene además que "el mapa electoral actual es, prácticamente, idéntico al de 2022", con Lula manteniendo a sus votantes y Flávio heredando buena parte del electorado que había acompañado a su padre, Jair Bolsonaro.

Los datos estatales más recientes muestran precisamente esa división. Lula mantiene una posición dominante en los nueve estados del Nordeste, mientras que Flávio tiene una ventaja marcada en Paraná y Santa Catarina. São Paulo también aparece como un distrito relevante de la disputa, mientras que Minas Gerais y Río de Janeiro presentan escenarios más ajustados según los distintos relevamientos.

Dónde está el voto que todavía puede cambiar

El otro factor que aparece en el análisis de Quaest es el electorado que todavía no considera definitiva su elección.

Según los datos citados por El Economista, entre quienes ya manifiestan que concurrirán a votar hay estados donde entre 11% y 23% afirma que podría cambiar su decisión en el último momento.

Paraná registra el porcentaje más alto, con 23%. Le siguen Amapá, con 21%; São Paulo y Santa Catarina, con 20%; y Minas Gerais y el Distrito Federal, con 19%.

La incertidumbre también aparece con porcentajes elevados en otros distritos. Río de Janeiro registra 36% y Amazonas, 35%, de acuerdo con los datos difundidos por El Economista.

Este electorado adquiere relevancia porque se concentra en buena medida en regiones donde la competencia entre Lula y Flávio es más pareja.

El factor regional y la polarización

El análisis también incorpora otro elemento: los temores que manifiestan los votantes frente a un eventual gobierno del otro espacio.

Según los datos recopilados por Quaest, en el Nordeste casi el 60% de los consultados teme el regreso de la familia Bolsonaro, mientras que en el Norte y en el Sur hasta el 64% manifiesta temor ante otro mandato de Lula.

Estos datos forman parte de un escenario de fuerte polarización entre ambos espacios. A medida que se acerca la primera vuelta, la disputa se concentra no solamente en conservar los electorados ya definidos, sino también en captar a quienes todavía pueden modificar su decisión.

Qué se vota el 4 de octubre en Brasil

Las elecciones del domingo 4 de octubre definirán al próximo presidente de Brasil, pero la jornada también tendrá impacto sobre el Congreso y los gobiernos estaduales.

Además de la elección presidencial, en 26 estados se elegirán gobernadores. También se renovarán las 513 bancas de la Cámara de Diputados y 54 de las 81 bancas del Senado, equivalentes a un tercio de la Cámara alta.

Si ningún candidato presidencial supera el 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos más votados pasarán al balotaje del 25 de octubre.

Así, los últimos sondeos ofrecen una fotografía con dos escenarios. En primera vuelta, BTG/Nexus ubica a Lula con 42% y a Flávio Bolsonaro con 37%, mientras que Quaest registra 39% contra 34%. En una eventual segunda vuelta, en cambio, las diferencias se reducen: BTG/Nexus mide 46% contra 44% y Quaest, 42% contra 42%.

Con los electorados de ambos candidatos relativamente consolidados, la distribución regional y los votantes que todavía admiten cambios aparecen como algunos de los principales factores a observar durante los últimos días antes de las elecciones.