El senador tenía 74 años, había sido internado recientemente por una afección cardíaca y presidía dos comisiones clave de la Cámara alta

El fallecimiento de Juan Carlos Pagotto generó repercusiones en La Rioja y dentro de La Libertad Avanza. El senador nacional por esa provincia fue encontrado sin vida este martes en su vivienda de la capital riojana, a los 74 años.

Las autoridades judiciales y policiales intervinieron en el domicilio para establecer qué ocurrió. Por el momento, no se informó oficialmente la causa del fallecimiento. El legislador había atravesado una internación reciente debido a una afección cardíaca.

Pagotto había llegado al Senado en diciembre de 2023 y, durante sus casi tres años en la Cámara alta, había adquirido responsabilidades en áreas vinculadas con la Justicia y el funcionamiento parlamentario. Al momento de su muerte presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que interviene en el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.

Murió Juan Carlos Pagotto: quién era el senador de La Libertad Avanza

La actividad parlamentaria había sido una de sus últimas apariciones públicas. El 24 de septiembre, Pagotto estuvo en el recinto durante el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

En aquella jornada había planteado avanzar con el proyecto y evaluar posteriormente su funcionamiento. Su participación se produjo pocos días después de la internación que había atravesado en La Rioja.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA fue finalmente aprobada por el Senado con modificaciones y regresó a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

Quién ocupará su banca

La vacante que deja Pagotto será ocupada por el abogado Alejandro Cruz Antúnez, quien integraba la lista de La Libertad Avanza como suplente.

Cruz Antúnez asumirá para completar el mandato que correspondía al senador riojano. La incorporación deberá formalizarse mediante el procedimiento correspondiente en el Senado.

La noticia del fallecimiento fue comunicada a dirigentes y autoridades del oficialismo. Entre los primeros mensajes públicos estuvo el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien expresó en X: "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento".

La cuenta oficial del Senado también publicó una imagen del legislador en el recinto, acompañada por los años correspondientes a su nacimiento y fallecimiento.

Su llegada al Congreso después de una larga carrera provincial

Mucho antes de convertirse en senador nacional, Pagotto había ocupado un cargo electivo en La Rioja. En 1993 fue elegido diputado provincial por el departamento de Chilecito, función que desempeñó hasta 1997.

Pasaron más de dos décadas hasta su regreso a la política electoral. En las elecciones de 2023, la lista de La Libertad Avanza obtuvo el 32,36% de los votos en la provincia y Pagotto consiguió una banca en el Senado.

Su suplente era Cruz Antúnez, mientras que Claudia Cecilia López, actual legisladora provincial por La Libertad Avanza, también había integrado aquella nómina.

El abogado que intervino en causas judiciales de alto impacto

La actividad política fue solo una parte de la trayectoria de Pagotto. Abogado de profesión y perteneciente a una familia con tradición en el ámbito jurídico riojano, había desarrollado durante años su carrera profesional en la provincia.

Su nombre apareció en distintos expedientes de fuerte repercusión pública, entre ellos procesos relacionados con delitos de lesa humanidad.

Como abogado defensor intervino en el caso del ex comisario Domingo Vera, quien recibió una condena a prisión perpetua por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, en el denominado Caso Estrella.

También participó de la mega causa Menéndez. En ese expediente ejerció la defensa del ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganem, quienes fueron acusados en procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Con su incorporación al Senado en 2023, esa trayectoria en el ámbito judicial pasó a complementarse con una función institucional dentro del Congreso, donde hasta su fallecimiento ocupaba dos presidencias de comisiones.