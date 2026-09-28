Tras votación en la Cámara alta, la discusión por modificar la autonomía y composición del directorio del Central pasa a Diputados para definición

Se prohíbe financiar al Tesoro y se establece que el único objetivo del BCRA es cuidar la moneda.

Luego de la aprobación del jueves pasado en el Senado de la ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la iniciativa regresó a la Cámara de Diputados, que sólo podrá aceptar la totalidad de lo avalado por la Cámara alta o, en todo caso, insistir con la versión original votada el mes pasado. De lo contrario, si se quisieran hacer cambios a lo que llegó del Senado, el Gobierno debería esperar al próximo año para intentar aprobarla.

La principal modificación de los senadores fue la remoción de autoridades del BCRA sin el requisito de los dos tercios, que ahora pasarían a ser removidas sólo por mayoría absoluta (la mitad más uno) del total del Senado.

El mismo caso se aplicará para validar el pliego de candidatos que envíe el Ejecutivo, que en la actualidad es por mayoría simple.

Por lo tanto,ahora la palabra final queda en manos de Diputados, que tendrá un desafío en caso de ir por la versión original: la votación en general llegó a los 2/3 con 46 a favor y 22 en contra, así como gran parte de los artículos en la particular, y se precisaría allí esa misma contundencia para dejar en pie lo de agosto último.

Es decir, la media sanción que llegó de la Cámara de Diputados decía que, para desplazarlo, los legisladores debían juntar 48 senadores sobre 72 en la Cámara Alta y otros 172 diputados sobre 257. Con los cambios realizados el jueves alcanzaría con 37 senadores y 129 diputados para echar al Presidente Santiago Bausili y a los directores.

Qué puede hacer ahora la Cámara de Diputados con el proyecto

Con ese resultado, el proyecto debe retornar a la cámara de origen, en este caso, el recinto de Diputados. El Presidente de esa cámara, Martín Menem, sólo puede ratificar lo que mande el Senado o rectificar para reponer la versión original del proyecto. Si optara por el segundo escenario, debería reunir el voto de las dos terceras partes de los diputados para tratar que voten la insistencia en la primera versión.

Aunque parezca extraño, la votación del artículo 3° arrojó un aplastante triunfo de Bullrich y el peronismo contra Milei, Caputo y Bausili por 66 votos por la afirmativa y solo dos por la negativa, correspondientes a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

Pero además de su finalidad central, el texto en cuestión apunta a garantizar la independencia del mismo a partir de la prohibición del financiamiento del Tesoro y la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de las distintas administraciones centrales.

Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario y la institución monetaria tendrá un único objetivo que será defender el valor de la moneda.

Los argumentos del oficialismo para impulsar la reforma

Uno de los mayores defensores de la reforma a la Carta Orgánica fue el senador oficialista y Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, quien aseguró que el proyecto "no se trata de un capricho sino de evidencias concretas de una tragedia" que, según sus dichos, ocurrió desde 2003, con 20 años de saqueo institucional que le costó al país el equivalente al 85% del PBI y apuntó a que se robaron unos 116.000 millones de dólares del BCRA.

Monteverde hizo referencia a las letras intransferibles del BCRA utilizadas por el kirchnerismo. "Se sustituyeron reservas líquidas del BCRA por pagadioses, cuyos autores sabían tenían valor cero". También habló de una emisión exógena, pura y dura para financiar al Tesoro que costó 299.000 millones de dólares y una emisión endógena que creó un dispositivo de esterilización de lo que se emitía y se ocultaba y postergaba.

"Se emitía por una ventanilla y se tomaba por otra con una tasa de interés, con bancos comerciales que se convirtieron en pasamanos de lujo y los bancos ganaban fortunas con lo que pagaba el Banco Central y transformaron el ahorro de argentinos en plata para los políticos", explicó Monteverde a iProfesional.

La réplica del kirchnerismo y el cierre de Bullrich

Por su parte, el kirchnerista José Mayans (Formosa) no dejó pasar las menciones del inicio del debate de Monteverde y respondió que: "en diciembre de 2023, la deuda externa era de unos 370.000 millones de dólares y hoy es de 484.000 millones de dólares, que son unos 110.000 millones de dólares en 1.000 días de gobierno".

Mientras que la última palabra en el debate en el Senado fue de la Presidenta del interbloque de LLA, la libertaria Patricia Bullrich. "Un Banco Central fuerte y que cuide la moneda implica cuánto le rinde el sueldo a una persona, qué puede comprar un jubilado y cómo ahorra una familia para sus planes".

En tanto, el senador kirchnerista por el Chaco Jorge Capitanich manifestó que "están dadas condiciones para que vuelva a Diputados y las reformas son insuficientes, incongruentes y, verdaderamente, pueden generar más perjuicios que beneficios y esas reformas hay que hacerlas de forma estructural". Su espacio apoyó la cuestión de la mayoría absoluta para la remoción y activación de autoridades.

Qué artículos de la Carta Orgánica se modifican

En síntesis, por lo aprobado en senadores se modifican los artículos 3, 6, 7, 8, 9 y 20 de la Carta Orgánica del BCRA del 2012.

Se volverá a la vieja versión del artículo 3, versión de 1.992, que expresa que "es función del BCRA preservar la estabilidad monetaria y el valor de la moneda". Ese artículo se modificó en 2012 con la Ley 26.739.

En relación a la actual CO hay que recordar que en 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, introdujo modificaciones muy drásticas a la Carta CO del organismo que funcionaba desde 1.992 cuando se instrumentó el Plan de Convertibilidad.

Luego el Congreso de la Nación aprobó la modificación del artículo 3 de la CO que establecía: "es objetivo esencial del BCRA preservar el valor de la moneda" y lo convirtió en un mandato múltiple al establecer que: "es objetivo primordial del BCRA preservar la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social".

El propósito ideológico del kirchnerismo fue que el BCRA asumiera responsabilidades más amplias, no solo en la lucha contra la inflación, sino también en el impulso del crecimiento económico y la promoción del empleo, funciones que ya tenían otros organismos estatales.

Marcó del Pont incluso dispuso el reemplazo del viejo texto por el nuevo texto en el cartel pegado en la pared de ingreso de la entidad en Reconquista 266. Esto es lo más importante que busca Milei: que ese artículo vuelva a ser igual al que figuraba en la vieja CO de 1.992.

A pesar de estos cambios, los años siguientes no trajeron ni baja inflación ni desarrollo con equidad.

La modificación del Art 3 es para eliminar los objetivos múltiples (empleo, desarrollo económico y equidad social) y el único objetivo del BCRA será la preservación del valor de la moneda.

En tanto, la modificación del art 20 es para prohibir en forma definitiva que el Central emita pesos para financiar al Tesoro o utilizar asistencias financieras ficticias como las letras intransferibles.