Litio y cobre: La Rioja prepara 5 proyectos mineros para sumar dólares

A través de un Plan Quinquenal de u$s40 millones y la articulación con la estatal EMSE, la provincia busca consolidar el regreso de gigantes globales

Tras años de cautela y un intenso debate sobre la licencia social, La Rioja comenzó a acelerar para meterse de lleno como un actor clave en el mapa minero de la Argentina. Con la demanda global de cobre y litio disparada por la transición energética mundial, la gestión provincial puso en marcha una estrategia agresiva articulada a través del Plan Quinquenal Minero 2026-2030.

El programa contempla una inversión inicial superior a los u$s40 millones en exploración y la movilización de más de 25 proyectos activos en distintas etapas de desarrollo.

Minería de litio y cobre: La Rioja prepara 5 proyectos para captar dólares

El modelo riojano tiene un sello distintivo: la participación central de la empresa provincial Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), que actúa como socia o articuladora de los permisos de exploración junto a capitales privados nacionales e internacionales. Este esquema busca acelerar los tiempos de prospección mientras garantiza regalías, control ambiental estricto y la contratación de proveedores locales.

Peñas Negras: El gigante del cobre y el oro en el Distrito Vicuña

Ubicado en el departamento General Lamadrid, dentro del prolífico Distrito Minero Vicuña, el proyecto Peñas Negras es considerado el yacimiento insignia de la provincia. Operado por la minera Sendero Resources en fase de exploración avanzada, el emprendimiento cuenta con un perfil de impacto global.

Al situarse en la misma franja geológica que alberga mega-descubrimientos como Filo del Sol y Josemaría, las campañas de perforación revelaron importantes anomalías de pórfidos de cobre y sistemas epitermales de oro de alta ley. Su escala lo posiciona como el principal vector para atraer grandes desembolsos internacionales al amparo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Salar Altos Sapitos: La apuesta de vanguardia por el litio riojano

Emplazado en las cuencas del norte provincial, en el límite con San Juan, este desarrollo constituye la gran bandera de La Rioja en la carrera por la electromovilidad. El proyecto es operado por EMSE en asociación con el grupo privado Hanaq y atraviesa una etapa de muestreo sistemático de salmueras.

A diferencia de la Puna tradicional en Salta, Jujuy y Catamarca, Altos Sapitos abre un nuevo distrito litífero en el país. Los estudios geofísicos preliminares confirmaron concentraciones de litio prometedoras en capas profundas, lo que motivó el avance de pozos exploratorios para delimitar el recurso y probar la factibilidad de la Extracción Directa de Litio (EDL), tecnología que optimiza el uso de agua y reduce tiempos de procesamiento.

Cerro Blanco y Mogote: El retorno de las multinacionales a la cordillera

Situados en la alta montaña del departamento Vinchina, estos dos desarrollos enfocados en la localización de pórfidos de cobre y molibdeno son operados por First Quantum Minerals en articulación con la firma estatal provincial. Su reactivación marca el regreso formal de un gigante minero global a la geografía riojana en etapa de prospección y geofísica de alta resolución. La readecuación de los permisos y los acuerdos de exploración compartida permitieron retomar los relevamientos de campo, mapeos estructurales y estudios de impacto ambiental para iniciar perforaciones profundas en la cordillera.

Gran Mascasín: Litio y sales industriales en cuencas de menor altitud

Desplegado en el sur provincial, Gran Mascasín forma parte de la estrategia oficial para diversificar territorialmente la actividad fuera de la alta montaña. Operado directamente por la estatal EMSE, el proyecto se encuentra en fase de exploración inicial y relevamientos sísmicos para evaluar el potencial de litio y sales industriales. Al tratarse de una cuenca sedimentaria y salina de menor altitud respecto a los salares puneños, presenta ventajas logísticas operativas significativas, con accesos viales consolidados y menores costos de infraestructura.

El Leoncito: Exploración del potencial salino en el centro-oeste

Ubicado en la franja centro-oeste de la provincia, El Leoncito es otro de los pilares que busca consolidar el mapa litífero riojano. Al igual que Gran Mascasín, es administrado por EMSE y atraviesa las primeras etapas de prospección y sondeos geofísicos. La iniciativa apunta a determinar la profundidad y continuidad de salmueras continentales, aprovechando la cercanía con corredores de transporte para garantizar un esquema de desarrollo logístico eficiente y de menor impacto ambiental.

Las metas del Plan Quinquenal y la licencia social

Las proyecciones oficiales anticipan la ejecución de más de 35.000 metros de perforación en los próximos años y la presencia constante de una docena de firmas operando en cordillera y salares. Para consolidar la licencia social, el gobierno provincial fijó como requisito la actualización anual de los Informes de Impacto Ambiental con auditorías universitarias, la prioridad para pymes locales mediante la red estatal Mejor Riojanas, y el impulso a plantas de procesamiento en localidades como Patquía y La Aguadita para agregar valor al mineral en origen antes de su despacho comercial.