Máximo Kirchner manejaba una camioneta vinculada con Hotesur y lo demoraron

El diputado viajaba hacia San Juan, donde tenía previsto reunirse con legisladores y dirigentes del PJ y participar de una mesa de trabajo

Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en el puesto limítrofe de Justo Daract, en San Luis, luego de que las autoridades detectaran que la camioneta en la que circulaba tenía un pedido de secuestro vinculado con la causa Hotesur.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, se ordenó el secuestro del vehículo. El diputado nacional y dirigente de La Cámpora se dirigía hacia San Juan, donde este jueves tiene prevista una agenda de reuniones con referentes del peronismo y militantes.

Máximo Kirchner se dirigía a San Juan, en una camioneta que tenía pedido de secuestro.

La visita contempla un encuentro con legisladores nacionales y miembros de la conducción del Partido Justicialista sanjuanino. Además, para las 18 está prevista su participación en la mesa de trabajo "La Argentina que viene", que se realizará en la sede partidaria y contará con la presencia de la senadora nacional Celeste Giménez y el diputado nacional Cristian Andino, según medios locales.

Causa Hotesur: es el segundo vehículo secuestrado por la Policía

El procedimiento en Justo Daract ocurrió un día después de que la Policía de San Luis secuestrara una RAM 2500 Laramie 4×4 vinculada con la misma causa judicial.

El operativo se realizó el martes a las 10:02 sobre la ruta provincial N.º 1, en el puesto de control de Los Molles. La camioneta circulaba desde Cortaderas hacia Villa de Merlo cuando fue interceptada por las autoridades.

Según el parte oficial difundido por la Policía, la RAM figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Nacional en febrero de 2019. Durante el control, la fuerza constató que el actual propietario del vehículo es un hombre que reside en San Luis. El informe identificó al conductor como un vecino de Cortaderas de 38 años.

La camioneta había ingresado a la provincia el domingo 27 de septiembre y fue detectada por las lectoras de patentes del pórtico de Santa Rosa del Conlara, que forma parte del Anillo Digital Federal. Luego de ser interceptada el martes, quedó secuestrada a disposición de la autoridad judicial competente.

El oficio judicial del 28 de febrero de 2019, firmado por el juez federal Julián Ercolini, había dispuesto el secuestro de vehículos incluidos en un listado adjunto y pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas.

La medida fue dictada en el marco de la causa N.º 11352/14, caratulada "Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. art. 303 del CP".

Qué se investiga en la causa Hotesur y cómo se relaciona Máximo Kirchner

La causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con la explotación de hoteles de la familia Kirchner. La hipótesis de la acusación sostiene que fondos provenientes de la adjudicación irregular de obra pública a empresas de Lázaro Báez regresaban al patrimonio familiar mediante pagos por alquileres y contrataciones hoteleras.

En ese esquema, los fiscales señalaron a la empresa Valle Mitre como una presunta intermediaria entre las firmas del grupo Báez y los establecimientos de la familia Kirchner. De acuerdo con la acusación, la sociedad administraba los hoteles y canalizaba los fondos mediante una actividad comercial que les otorgaba apariencia de legalidad.

Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez se encuentran entre los acusados que deberán afrontar el juicio. El Tribunal Oral Federal N.º 5 fijó el inicio del debate de la causa Hotesur para el 19 de marzo de 2027.