Moyano amenaza con paralizar la recolección de residuos en la Ciudad

Se reavivó la pelea entre el Sindicato de Choferes de Camiones y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien, a través de la legislatura porteña, intenta derogar la llamada "Ley Moyano", aplicada desde la gestión de Fernando de la Rúa, que establece que cada vez que vence la concesión de recolección de basura, la empresa saliente, o en su defecto el Estado porteño, debe abonar la indemnización por antigüedad a la totalidad de los empleados, aun cuando la firma entrante absorba a todo el personal sin interrupción del vínculo laboral.

En una asamblea de la rama "Recolección y Barrido", realizada en la empresa Ashira, el secretario Adjunto del gremio Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que rechazarán cualquier intento de modificación del sistema y anunció el inicio de un plan de lucha para el sector que podría afectar a todas las actividades, desde el transporte de alimentos y medicamentos hasta el clearing bancario.

Moyano afirmó: "Ha trascendido en los medios que en la licitación del 2028 al 2038 quedan afuera las indemnizaciones. Están avalados por la reforma laboral que votaron los hijos de puta de los senadores y diputados peronistas" y avisó que el compromiso de la organización gremial es que "se tienen que pagar las indemnizaciones totales".

Marcha de 20.000 recolectores a la legislatura porteña

Avalado por el líder de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, adelantó que el 5 de este mes se llevará a cabo una marcha hacia la Jefatura y la Legislatura porteña, coincidiendo con la audiencia pública que tratará el pliego de licitación para el período 2028-2038. Se espera que el sindicato movilice más de 20.000 recolectores, en una jornada donde no se descarta que paralicen los servicios.

Al respecto, el dirigente señaló: "Vamos a hacer todas las cosas que tengamos que hacer, presentar la carpeta, petitorios, todas esas cosas que son administrativas, pero hay que presentarlo el día que se trate, el 5 de octubre" y enfatizó: "En esa audiencia pública tenemos que ser 20.000 trabajadores en la municipalidad".

La jornada será determinante para ver cómo continúa el plan de lucha. Voceros gremiales revelaron a iProfesional que, si se deroga la Ley Moyano, inmediatamente se dispondrá un cese de actividades por tiempo indeterminado, por lo que no habrá recolección de residuos en toda la Ciudad de Buenos Aires. Además, darían continuidad a una huelga en el resto de las actividades de camioneros, inclusive las tareas que desarrollan en Vaca Muerta, generadora de dólares para el gobierno.

Para Camioneros, "la lucha recién empieza"

Ante los trabajadores, Moyano manifestó que "lo primero que hacen es ajustar el salario de los trabajadores", destacó el papel que tuvieron los trabajadores durante la pandemia y reivindicó la necesidad de defender los derechos adquiridos: "A nosotros nadie nos regaló nada. Tienen que entender que los trabajadores fueron esenciales en la pandemia y muchos quedaron en el camino".

Advirtió que "no vamos a retroceder un paso, sino que les vamos a ganar nuevamente en la calle. Que manden la policía, que manden los medios de comunicación y que quede claro que el compromiso lo estamos asumiendo hoy tanto el secretario general (Hugo Moyano), quien les habla, y el cuerpo de delegados de Capital Federal. Así que dejémonos de roscas y versiones".

La mención de su padre (Hugo) no es menor, teniendo en cuenta el distanciamiento que se dio durante aproximadamente un año. Hoy parece que la relación está recompuesta, con un Pablo recargado, que les avisó a los trabajadores que "empezamos una lucha que va a ser durísima porque tenemos los medios en contra, la justicia en contra, los empresarios en contra. Tenemos a estos gorilas que nos odian a más no poder, pero con la lucha de los trabajadores vamos por la indemnización".

Qué dice el Proyecto contra la "Ley Moyano"

El gobierno porteño pretende abrir una nueva licitación para el servicio público de higiene urbana, recolección de residuos y barrido manual. Desde hace más de tres décadas, cada vez que la Ciudad renueva la concesión del servicio a empresas privadas, las firmas salientes -o el mismo gobierno de la ciudad en caso de incumplimientos- debían abonar una indemnización por la antigüedad de los operarios, incluso cuando estos continuarán cumpliendo funciones para la compañía entrante.

En la Legislatura porteña ya se presentó un proyecto para eliminar el pago indemnizatorio dado que el recambio entre empresas no implica por sí mismo desvinculaciones de personal. Según Facundo Del Gaiso, legislador y autor de la iniciativa, "son 6.000 trabajadores recolectores de basura que terminan la licitación de la basura de CABA en el 2028. Ninguno, absolutamente ninguno, va a perder su puesto de trabajo".

Explicó que el pago de las indemnizaciones hoy representa un gasto de entre u$s100 y u$s200 millones y comentó que, si no se abona ese monto, el sindicato amenaza con "llenar la ciudad de basura" con paros en el servicio de recolección. Del Gaiso sostuvo que en el pliego elaborado por el jefe de gobierno no especifica la obligación de pagar las históricas indemnizaciones, y relató que "el apriete y la extorsión es para que en el pliego de la licitación 2028/2038 figure que la Ciudad debe pagar esto".

El legislador agregó: "El gobierno de Jorge Macri, pudiendo ponerlo en el pliego, total 'que se arregle' el jefe de gobierno del 2038, correctamente lo está resistiendo".