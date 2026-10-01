Revelaron un video con imágenes de la bóveda de Cristina Kirchner en su casa de Santa Cruz

Durante una audiencia, un excomisario de la Policía Federal relató cómo fueron los operativos y qué elementos hallaron los efectivos en ambas propiedades

En una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, la Justicia reveló nuevas imágenes de los allanamientos a la expresidenta Cristina Kirchner. Esta vez, se centraron en las viviendas que tenía en Río Gallegos y El Calafate, en Santa Cruz.

Se trata de fotos y videos que fueron presentados por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la declaración testimonial del excomisario de la Policía Federal Adrián Lotocki, quien estuvo a cargo de los operativos realizados en agosto de 2018.

Primero fue consultado sobre el allanamiento en el domicilio de Río Gallegos, al que describió como un lugar "amplio" de dos pisos con varios ambientes y un jardín. Dijo que en el lugar fueron recibidos por tres personas: un abogado, una señora que parecía ser la casera y otro hombre.

Durante su exposición, se mostraron imágenes del lugar, específicamente apuntando a lo que parecía ser una sala con estantes donde se guardaban elementos como valijas. Allí se ve un escritorio en el medio del lugar.

Luego, revelaron fotos de dos cajas fuertes abiertas: una ubicada en un estante arriba de un perchero con prendas, la cual estaba vacía; y otra en un estante a la altura de piso, con libros y cuadernos dentro.

Mostraron nuevas imágenes de los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner en Santa Cruz.

A continuación, Lotocki habló sobre el operativo en El Calafate, donde también fue recibido por un abogado, una mujer y otro hombre, quienes estuvieron presentes durante los trabajos de la Policía Federal y Gendarmería.

El excomisario contó que, por pedido del juez federal Claudio Bonadío, tenía la orden de "revisar todo el lugar", el cual constaba de tres plantas, un subsuelo y varios ambientes.

La Policía encontró una puerta pequeña que llevaba a una bóveda en la planta baja.

Uno de los videos que se reprodujo mostraba la puerta de una bóveda que se ubicaba en la planta baja, cerca de la escalera que iba al primer piso. "Era una puerta muy pequeña que tenía como dos o tres marcos. Era muy fuerte, muy gruesa, no se podía abrir", afirmó.

Mencionó que Gendarmería usó "herramientas especiales" para abrirla, y dentro encontraron varios elementos de valor como biblioratos con documentación, bastones presidenciales y una carta que San Martín escribió a Bernardo O'Higgins. "Se secuestró todo por orden del juzgado", dijo.

En otro de los videos exhibidos, se ve al personal de Gendarmería con una maza y otra herramienta rompiendo un revestimiento que cubría el marco de una puerta diferente a la que cerraba el lugar.

Estas imágenes se suman a las que fueron mostradas en una audiencia anterior del debate por la causa Cuadernos, que dejaron ver cómo fue el allanamiento al departamento que la familia Kirchner tenía en el barrio de Retiro.