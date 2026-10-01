Presentan un proyecto para expulsar a Grabois de Diputados tras insultar a legisladores

La diputada libertaria Silvana Giudici presentó un proyecto de resolución luego de la polémica en la reunión de comisiones del miércoles

La diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici presentó un proyecto de resolución para excluir a Juan Grabois de la Cámara de Diputados, a raíz del enfrentamiento que protagonizó durante una reunión conjunta de comisiones el miércoles 30 de septiembre.

La iniciativa solicita aplicar la sanción prevista en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada Cámara del Congreso a corregir a sus integrantes por desorden de conducta y, en determinados casos, removerlos de sus funciones.

En los fundamentos, Giudici sostuvo que el dirigente de Unión por la Patria incurrió en agresiones verbales, intentos de intimidación física y expresiones injuriosas contra legisladores y autoridades parlamentarias, lo que derivó en la interrupción definitiva del plenario.

El proyecto apunta a los hechos ocurridos durante la reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que terminó levantándose en medio de un fuerte enfrentamiento entre legisladores.

Qué pasó en la reunión de comisión que terminó con un pedido de expulsión

Según la presentación de Giudici, Grabois interrumpió reiteradamente el uso de la palabra y lanzó agravios contra las autoridades del plenario, sus pares y otros presentes.

La diputada afirmó que el episodio escaló cuando el legislador abandonó su lugar y avanzó hacia el diputado Gerardo Huesen, lo que obligó a otros integrantes de la Cámara a intervenir para evitar un enfrentamiento físico.

Entre los insultos que el proyecto atribuye a Grabois durante el cruce con Huesen, se transcriben las siguientes expresiones: "vos andá al gimnasio, imbécil, andá al gimnasio, boludo, bobo".

La presentación también reproduce los agravios dirigidos a integrantes del oficialismo: "cierren el orto y dejen hablar a los demás... tienen la Corte comprada, todo comprado".

Otro de los momentos señalados ocurrió durante el intercambio con la diputada Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. De acuerdo con el texto, Grabois le dijo: "no estoy leyendo, tontita".

Ante el pedido del presidente del plenario, Carlos Zapata, para que retirara las expresiones y ofreciera disculpas, el diputado respondió: "no le pido disculpas nada, porque es medio tonta... la estoy describiendo, no la estoy insultando".

La situación continuó cuando la presidencia le cortó el micrófono para intentar ordenar el debate. Según la reconstrucción incluida en el proyecto, Grabois reaccionó con nuevos insultos hacia Zapata: "dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda... tomate el palo, Chapatín".

Para Giudici, la sucesión de incidentes impidió continuar con el trabajo legislativo y obligó a levantar la reunión.

Los argumentos de Giudici para pedir la expulsión de Grabois

En los fundamentos, la diputada sostuvo que el comportamiento del legislador excedió los límites de una discusión parlamentaria y afectó el funcionamiento institucional de la Cámara.

Para respaldar su planteo, citó al exsenador y especialista en derecho parlamentario Eduardo Menem, quien señaló: "lo que se propugna es que exista un equilibrio razonable entre la libertad de los parlamentarios para expresarse libremente en defensa de los intereses que representan y la necesidad de mantener un orden basado en la observancia de las normas que regulan el desarrollo de la actividad parlamentaria y el debido respeto a las Cámaras y a quienes las integran".

La legisladora también cuestionó que Grabois ratificara sus expresiones horas después del episodio, mediante una publicación en su cuenta de X.

El proyecto reproduce el mensaje del diputado: "Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo".

A partir de ese mensaje, Giudici consideró que el episodio no había sido un exceso circunstancial durante el debate, sino una conducta que, a su entender, justificaba una sanción disciplinaria.

"Cuando la conducta de un legislador trasciende el intercambio verbal y afecta materialmente el funcionamiento del Cuerpo, ya no estamos ante la vehemencia propia del debate, sino ante un desorden de conducta", argumentó.

La diputada también sostuvo que la intervención de otros legisladores para evitar una pelea y la posterior suspensión de la reunión constituyeron elementos que, según su interpretación, justifican aplicar el artículo 66 de la Constitución.

Los antecedentes que menciona el proyecto contra Grabois

Para fundamentar su pedido, Giudici incorporó otros episodios recientes de enfrentamientos dentro de Diputados.

Uno de ellos ocurrió el 26 de agosto de 2026, durante el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuando el diputado Aldo Leiva protagonizó un altercado que, según la presentación, terminó en un intento de agresión contra Nicolás Mayoraz y autoridades del Cuerpo.

También recordó el proyecto de resolución 7361-D-2025, presentado el 20 de febrero de 2026, que propuso excluir a la diputada Florencia Carignano por desorden de conducta y suspenderla preventivamente, tras los incidentes registrados durante la sesión del 19 de febrero.

En ese marco, Giudici planteó que la Cámara debe establecer un límite frente a situaciones que, según su criterio, impiden el desarrollo normal de las sesiones y reuniones parlamentarias.

La iniciativa concluye con un pedido a sus pares para que acompañen la exclusión de Grabois, con el argumento de preservar el funcionamiento del Congreso y garantizar la continuidad de la actividad legislativa.