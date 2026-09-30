Escándalo en Diputados: insultos y forcejeos entre Grabois y legisladores libertarios
La discusión del proyecto de Defensa de la Soberanía, conocido como Ley Malvinas, terminó en un fuerte enfrentamiento entre diputados del oficialismo y la oposición. Hubo insultos, empujones y momentos de tensión durante una reunión de comisión en la Cámara baja, que estuvo cerca de terminar en un escándalo.
El episodio comenzó mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman, quien cuestionaba duramente la iniciativa impulsada por el oficialismo. Durante su intervención, el santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza (LLA), la interrumpió en reiteradas oportunidades para discutir sus planteos.
La situación se agravó cuando Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria (UxP), se levantó de su asiento y recorrió el pasillo hasta acercarse a Guzmán. El legislador le reclamó que dejara hablar a Bregman y escuchara su exposición, pero el intercambio rápidamente pasó de las discusiones verbales a los forcejeos.
Insultos y enfrentamientos entre diputados durante el debate por Malvinas
El clima se volvió todavía más tenso cuando Guzmán respondió a los reclamos de Grabois con gestos provocativos, entre ellos, lanzándole besos. El dirigente de UxP reaccionó con gritos e insultos contra los representantes libertarios.
"Vendepatrias, coimeros de mierda, faloperos de mierda, están todo el día tomando falopa", lanzó Grabois durante el cruce, mientras otros legisladores intentaban intervenir para evitar que la situación escalara.
La discusión sumó un nuevo protagonista cuando el diputado tucumano Gerardo Huesen se levantó desde el otro extremo de la sala y comenzó a gritarle "cagón" a Grabois. El legislador de Unión por la Patria se dirigió entonces hacia él y ambos quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los integrantes de la comisión.
El enfrentamiento incluyó manotazos, forcejeos e insultos. Algunos diputados se acercaron para contener a Grabois y evitar que la disputa pasara a mayores, mientras el dirigente les reclamaba que lo soltaran.
La secuencia, que fue registrada y difundida en redes sociales, tuvo otro momento de tensión cuando un empleado de Seguridad habría insultado al diputado Javier Andrade, también integrante de Unión por la Patria.
Ese episodio generó nuevos cruces dentro de la sala, en una reunión que había sido convocada para analizar el proyecto de Defensa de la Soberanía y que terminó marcada por los enfrentamientos entre legisladores.
La iniciativa, conocida como Ley Malvinas, había generado fuertes diferencias políticas durante la exposición de Bregman, quien cuestionó los planteos del oficialismo antes de que los intercambios verbales derivaran en el enfrentamiento físico.
El peronismo busca votos par avoltear la Ley de Tierras
La tensión en el Congreso no solo estuvo en la comisión por Malvinas. El fallo de la Corte Suprema que habilitó la derogación de la Ley de Tierras no es exactamente un triunfo para el gobierno de Javier Milei. Por el contrario, abrió una pelea que no estaba prevista en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya empezó a juntar votos para llamar a sesión y anular definitivamente el DNU 70/2023, más conocido como "mega DNU", que es la piedra basal de la gestión libertaria.
Al revocar un fallo anterior que había frenado la derogación de la Ley de Tierras, incluida en el artículo 154 del DNU 70, los jueces de la Corte dejaron en vigencia esa medida que elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Sin pronunciarse sobre ese tema específico, la decisión del máximo tribunal reactivó una discusión que el Gobierno ya parecía haber perdido en el Congreso, pero ahora con ese decreto en la mira de la oposición, como agravante.
El DNU 70 fue rechazado por el Senado en 2024 y si Diputados también lo rechaza pierde toda vigencia. Durante estos años el oficialismo evitó que el decreto se trate en la Cámara baja con la ayuda de bloques dialoguistas, que no creían conveniente eliminar la primera herramienta que usó Milei para poner en marcha su gobierno cuando asumió. Pero tras el fallo de la Corte, la oposición anunció que llamará a una sesión para darle la estocada final.
La presión sobre el "mega DNU" empezó a crecer rápidamente en Diputados, mientras que entre distintas agrupaciones civiles, entre ellas algunas de excombatientes de Malvinas, empezó a correr la idea de convocar a una gran movilización.
El Gobierno se ve ahora obligado a revisar su agenda legislativa para tratar de defender el DNU, mientras en la oposición son "moderadamente optimistas" respecto de la posibilidad de rechazarlo, según confió a iProfesional uno de los diputados que operan con ese fin. No obstante, aún no está claro que haya una mayoría de diputados dispuesta a voltear completamente un decreto que ha modificado o derogado muchas normas y algunos plantean caminos alternativos.
Los planes de la oposición para rechazar el DNU 70 con la Ley de Tierras como excusa
Este miércoles al mediodía, horas después del fallo de la Corte, se reunió el plenario de comisiones encargado de tratar el proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" que envió Milei como parte de su nueva política sobre las Islas Malvinas. Ese tema también entró en jaque por la reactivación del artículo del DNU que elimina la restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
La reunión fue aprovechada por el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, para avisar al oficialismo: "Vamos a estar pidiendo una sesión especial para rechazar el DNU 70". Lo hizo después de una reunión entre sus diputados y el CECIM La Plata, el Centro de Ex Combatientes Malvinas de esa ciudad, que había presentado la demanda contra el artículo 154 del DNU. El fallo de la Corte determinó que no tenían legitimidad para ello.
Más allá del choque de la "agenda Malvinas" de Milei con la derogación de la Ley de Tierras habilitada por la Corte, el aviso de Martínez encuentra eco en distintos sectores políicos. Por caso, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que el DNU "es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente" por la Cámara de Diputados. Su bloque apoyará el llamado a sesión y el rechazo al decreto.
Lo mismo harán el Frente de Izquierda y una parte importante del bloque Provincias Unidas. "En principio, el número para el quórum debería estar y soy moderadamente optimista sobre los votos para voltearlo", confió a iProfesional un legislador de esa bancada consultado por el destino del DNU. Necesitan de una mayoría simple de la mitad más uno de los presentes para derogarlo.
El foco se pone una vez más sobre las alianzas de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, que en el último tiempo mostraron ser muy variables. Milei depende mucho de un conjunto de gobernadores que manejan votos decivos. En la oposición apuestan a que algunos de esos aliados le nieguen el apoyo por la impopularidad que tiene la desregulación total de la venta de tierras a extranjeros.