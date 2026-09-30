Escándalo en Diputados: insultos y forcejeos entre Grabois y legisladores libertarios

El diputado de Unión por la Patria cruzó a Jairo Guzmán, de LLA, luego de que interrumpiera a Myrian Bregman en su discurso. "Vendepatrias", les gritó

La discusión del proyecto de Defensa de la Soberanía, conocido como Ley Malvinas, terminó en un fuerte enfrentamiento entre diputados del oficialismo y la oposición. Hubo insultos, empujones y momentos de tensión durante una reunión de comisión en la Cámara baja, que estuvo cerca de terminar en un escándalo.

El episodio comenzó mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman, quien cuestionaba duramente la iniciativa impulsada por el oficialismo. Durante su intervención, el santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza (LLA), la interrumpió en reiteradas oportunidades para discutir sus planteos.

La situación se agravó cuando Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria (UxP), se levantó de su asiento y recorrió el pasillo hasta acercarse a Guzmán. El legislador le reclamó que dejara hablar a Bregman y escuchara su exposición, pero el intercambio rápidamente pasó de las discusiones verbales a los forcejeos.

Insultos y enfrentamientos entre diputados durante el debate por Malvinas

El clima se volvió todavía más tenso cuando Guzmán respondió a los reclamos de Grabois con gestos provocativos, entre ellos, lanzándole besos. El dirigente de UxP reaccionó con gritos e insultos contra los representantes libertarios.

"Vendepatrias, coimeros de mierda, faloperos de mierda, están todo el día tomando falopa", lanzó Grabois durante el cruce, mientras otros legisladores intentaban intervenir para evitar que la situación escalara.

La discusión sumó un nuevo protagonista cuando el diputado tucumano Gerardo Huesen se levantó desde el otro extremo de la sala y comenzó a gritarle "cagón" a Grabois. El legislador de Unión por la Patria se dirigió entonces hacia él y ambos quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los integrantes de la comisión.

El enfrentamiento incluyó manotazos, forcejeos e insultos. Algunos diputados se acercaron para contener a Grabois y evitar que la disputa pasara a mayores, mientras el dirigente les reclamaba que lo soltaran.

La secuencia, que fue registrada y difundida en redes sociales, tuvo otro momento de tensión cuando un empleado de Seguridad habría insultado al diputado Javier Andrade, también integrante de Unión por la Patria.

Ese episodio generó nuevos cruces dentro de la sala, en una reunión que había sido convocada para analizar el proyecto de Defensa de la Soberanía y que terminó marcada por los enfrentamientos entre legisladores.

La iniciativa, conocida como Ley Malvinas, había generado fuertes diferencias políticas durante la exposición de Bregman, quien cuestionó los planteos del oficialismo antes de que los intercambios verbales derivaran en el enfrentamiento físico.

El peronismo busca votos par avoltear la Ley de Tierras

La tensión en el Congreso no solo estuvo en la comisión por Malvinas. El fallo de la Corte Suprema que habilitó la derogación de la Ley de Tierras no es exactamente un triunfo para el gobierno de Javier Milei. Por el contrario, abrió una pelea que no estaba prevista en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya empezó a juntar votos para llamar a sesión y anular definitivamente el DNU 70/2023, más conocido como "mega DNU", que es la piedra basal de la gestión libertaria.

Al revocar un fallo anterior que había frenado la derogación de la Ley de Tierras, incluida en el artículo 154 del DNU 70, los jueces de la Corte dejaron en vigencia esa medida que elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Sin pronunciarse sobre ese tema específico, la decisión del máximo tribunal reactivó una discusión que el Gobierno ya parecía haber perdido en el Congreso, pero ahora con ese decreto en la mira de la oposición, como agravante.