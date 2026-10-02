El Gobierno anunció en París un esquema que comenzará a recibir solicitudes en el último trimestre de 2026 y contempla dos vías de inversión

La Argentina tendrá un Programa de Ciudadanía por Inversión, cuyo lanzamiento fue anunciado en París durante la Argentina Week. El esquema establece distintos montos según la alternativa elegida y también contempla a determinados familiares del solicitante principal.

Hay dos vías previstas para quienes quieran acceder al programa: realizar un aporte no reembolsable de u$s350.000 al Tesoro Nacional o adquirir un título público de u$s800.000 emitido específicamente para este mecanismo. La recepción de solicitudes comenzará durante el cuarto trimestre de 2026.

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto deben pagar el cónyuge y los hijos

El esquema permite extender la posibilidad de solicitar la ciudadanía al cónyuge y a los hijos del titular principal, siempre que se cumplan las condiciones previstas para cada grupo.

Para los hijos y cónyuges de entre 18 y 25 años, el requisito establecido es que sean solteros y no tengan hijos. En esos casos, el aporte al Tesoro Nacional será de u$s100.000 por persona. La categoría correspondiente a los menores de 18 años contempla un aporte de u$s25.000.

Así, el Gobierno ejemplifica el costo para un grupo compuesto por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores: en ese caso, el desembolso total ascendería a u$s500.000.

Para todos los integrantes que se incorporen al trámite será necesario acreditar el vínculo familiar correspondiente y efectuar el aporte establecido para su categoría.

Qqé revisarán antes de aprobar cada solicitud

El pago previsto por el programa no implica, por sí mismo, la aprobación de la solicitud. El Gobierno estableció un procedimiento de evaluación que deberá completarse antes de que se tome una decisión.

La tarea estará encabezada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que recibirá la intervención de organismos públicos especializados, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y Interior.

Entre los aspectos que serán examinados figuran:

Identidad del postulante.

Origen y licitud de los fondos.

Situación patrimonial y financiera.

Riesgo jurisdiccional.

Antecedentes penales y reputacionales.

Historial migratorio.

Una vez completado ese análisis, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones. Será este organismo el que finalmente determine si cada pedido resulta aprobado o rechazado.

Qué controles tendrá el nuevo esquema

Uno de los objetivos declarados por el Gobierno es que el programa funcione bajo parámetros de control financiero y de gestión de riesgos compatibles con estándares internacionales. Argentina coordinará este trabajo con estándares de transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI.

Además, las autoridades señalaron que cuentan con el asesoramiento de un grupo de firmas internacionales especializadas en migración por inversión para diseñar y aplicar el mecanismo bajo prácticas internacionales.

El proceso de admisión también contempla controles destinados a preservar la seguridad y la integridad del sistema financiero argentino.

Las autoridades explicaron que las solicitudes "son sujetas a un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina".

Caputo y Santilli anunciaron el programa de inversión en París

El lanzamiento del programa tuvo lugar en París, en el marco de la Argentina Week, y estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Para Caputo, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia vinculada con la apertura del país y la búsqueda de nuevas inversiones.

El ministro explicó que "el anuncio se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales".

Santilli también se refirió al rumbo que busca imprimir el Gobierno y sostuvo que la Argentina "se está convirtiendo en un faro de libertad".

El programa, de acuerdo con el anuncio oficial, quedará habilitado para recibir solicitudes en los últimos meses de 2026 y combinará aportes económicos, controles de antecedentes y verificaciones sobre el origen de los fondos antes de que Migraciones resuelva cada expediente.