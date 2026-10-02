Lula mostró una remera con la leyenda "las Malvinas son argentinas" en un acto electoral

El presidente brasileño realizó una caravana en Río de Janeiro y, cuando le tiraron la remera, la mostró con una sonrisa ante miles de personas

Luiz Inácio Lula da Silva sorprendió este viernes en Río de Janeiro. En plena caravana electoral, el presidente de Brasil exhibió una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" ante miles de simpatizantes.

El gesto ocurrió a solo 48 horas de las elecciones presidenciales. Lula recorría las calles de la ciudad en una camioneta cuando recibió la prenda desde el público.

La remera era negra con letras blancas. Reproducía la misma consigna y tipografía de la bandera que desplegaron los jugadores argentinos tras vencer a Inglaterra en el Mundial.

Al advertir el mensaje, Lula sonrió y mostró la remera durante varios segundos, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de ambos países.

El contexto detrás del gesto de Lula sobre Malvinas

El momento no fue casual. Se produjo en medio de una creciente tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la disputa de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur.

En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei intensificó sus reclamos. La Casa Rosada cuestionó la explotación de recursos naturales en las islas.

También avanzó con iniciativas en foros internacionales. El objetivo: frenar proyectos vinculados al desarrollo hidrocarburífero en la zona.

Londres rechazó cada planteo argentino. El gobierno británico reiteró su posición histórica: las Falkland Islands constituyen un territorio de ultramar bajo soberanía del Reino Unido.

Además, defendió el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago, argumento que Argentina rechaza sistemáticamente por considerarlo una distracción del reclamo de soberanía.

Brasil reafirmó su apoyo a la soberanía argentina sobre Malvinas

El gesto de Lula tuvo un antecedente reciente. Pocas semanas atrás, Brasil reafirmó oficialmente su respaldo a la posición argentina sobre las islas.

Fue durante la celebración por el 204° aniversario de la Independencia de Brasil en Buenos Aires. Eduardo Uziel, encargado de Negocios de la embajada brasileña, pronunció un discurso contundente.

"El apoyo de Brasil a la soberanía argentina sobre Malvinas se mantuvo invariable desde 1833", sostuvo el diplomático. Lo definió como una "política de Estado siempre por convicción".

La declaración tuvo lugar ante representantes del ámbito político, diplomático y empresarial. Uziel habló en un salón repleto de funcionarios de ambos países.

El diplomático también remarcó la fortaleza de los vínculos bilaterales pese a las diferencias políticas entre Lula y Milei: "Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía".

Cómo está la relación entre Brasil y Argentina bajo Lula y Milei

La reafirmación brasileña sobre Malvinas ocurrió en un contexto bilateral complejo. Las diferencias ideológicas entre ambos presidentes marcan la agenda.

Sin embargo, tanto Brasilia como Buenos Aires han procurado mantener abiertos los canales institucionales. El comercio bilateral continúa, los acuerdos vigentes se respetan.

A comienzos de septiembre, una delegación multipartidaria de legisladores argentinos viajó a Brasilia. El objetivo era impulsar una agenda de diplomacia parlamentaria.

Los encuentros incluyeron reuniones con el canciller brasileño Mauro Vieira. También participó Celso Amorim, asesor presidencial de Lula.

Las conversaciones no derivaron en acuerdos concretos para recomponer la relación política. Pero sí dejaron en claro que ambos gobiernos priorizan la estabilidad del vínculo.

La remera que Lula exhibió este viernes refuerza esa línea. Brasil mantiene su apoyo a Argentina sobre Malvinas como política de Estado desde hace 191 años, más allá de quién gobierne en cada país.