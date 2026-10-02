Renunció la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y el Gobierno ya eligió a su reemplazo

La número dos de Julio Cordero dejó su cargo este viernes y será reemplazada por Mariano Sartoris, quien será el sexto funcionario en ocupar ese puesto

La subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, presentó este viernes su renuncia indeclinable. La salida se oficializó mediante una carta que la exfuncionaria elevó a sus superiores en el ministerio de Capital Humano.

Testa ocupaba el cargo desde fines de noviembre de 2024. Apenas dos meses al frente de un área que se transformó en la más inestable del Gobierno libertario.

Su partida deja un vacío sensible: era la funcionaria con mejor llegada a sindicalistas y empresarios, dos sectores que ahora expresan preocupación por el cambio.

La exnúmero dos de Julio Cordero en la secretaría que depende de la ministra Sandra Pettovello llegó al cargo con experiencia en gestión. Había cumplido tareas similares en el gobierno porteño. También trabajó en el sector privado, donde pasó por Ternium.

Quién reemplaza a Claudia Testa en la Subsecretaría

Mariano Sartoris será el nuevo subsecretario de Trabajo. Se trata de un abogado de extrema confianza de Pettovello.

Hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal de Capital Humano. Antes había ocupado la Subsecretaría Administrativa en la Secretaría de Trabajo.

Cuando Sartoris quedó a cargo del área Legal de Capital Humano en junio pasado, desde el ministerio destacaron su trayectoria profesional en el ámbito del Derecho y su experiencia en revisar y validar jurídicamente las iniciativas ministeriales.

El flamante funcionario no es nuevo en la gestión pública. Trabajó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en dos períodos distintos.

Desde diciembre de 2011 hasta 2015 estuvo en la Gerencia Operativa de Recursos Humanos. Previamente, entre 2005 y 2010, ocupó cargos en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.

Antes de llegar a Capital Humano, prestó servicios en el ámbito de relaciones laborales de la Cámara de Diputados. Su perfil combina experiencia legal con conocimiento del Estado.

La rotación que no para en el área laboral del Gobierno

Sartoris será el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Una cifra que evidencia la inestabilidad crónica del área.

Antes de Testa pasó por el cargo Martín Huidobro. Este abogado de Capital Humano fue echado en octubre de 2024.

Previo a él desfilaron Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal. Los tres son abogados vinculados a Jorge Triaca, el referente laboral del PRO y exministro de Trabajo del macrismo.

Ninguno logró afianzarse en el puesto. La rotación no se detiene.

Testa había sido designada a fines de noviembre de 2024 impulsada por Julio Cordero. El titular del área la conocía por su trabajo junto a Ezequiel Jarvis en el gobierno porteño.

Hasta su pase a Nación, era directora general de Relaciones Laborales de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque provenía del gobierno porteño, no era reconocida como un cuadro técnico del PRO.

En su nombramiento pesó la gran experiencia en gestión y sus fluidas relaciones con sindicalistas y empresarios, un capital político escaso en el gabinete libertario que ahora se pierde con su partida.

Antes de llegar al gobierno porteño, Testa integró el equipo de abogados de la UOCRA. El sindicato que lidera Gerardo Martínez le dio respaldo cuando pasó a Nación.

Desde la CGT lamentaron su salida. "Era la única solvente en esa área", dijo un jerárquico de la central obrera tras conocer su dimisión.

Los empresarios también valoraban su perfil dialoguista. Ahora ambos sectores deberán construir relación con Sartoris, un abogado de perfil más técnico y menos político.

La Subsecretaría de Trabajo enfrenta así otro cambio en medio de negociaciones salariales clave. El desafío para Sartoris será estabilizar un área que en 15 meses vio pasar a media docena de funcionarios.