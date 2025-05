La reforma laboral fue el gran tema sobre el cual se explayó el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, este jueves durante un evento convocado por el estudio legal Marval O'Farrell Mairal.

El estudio realiza este jueves la conferencia Marval Annual Human Resources Conference 2025 en sus oficinas del centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, el secretario se explayó largamente sobre lo que significa la reforma laboral y el impacto que puede tener en los trabajadores y en la negociación colectiva.

"El fin es que podamos federalizar las negociaciones colectivas pero que a la vez se puedan hacer negociaciones que tengan un sentido práctico. Eso se hace a través de la gestión, y a través de darle prioridad a los convenios colectivos regionales que tengan condiciones mejores a las de la base", mencionó sobre el final de su exposición.

Vale la pena recordar que hoy en día los gremios están protestando y negociando con un tope de 1% mensual que el gobierno nacional impone a los acuerdos paritarios (vía retrasar o evitar su homologación en el Boletín Oficial), pese a que la inflación durante toda la administración de Javier Milei, jamás bajó del 2,2% mensual.

"Los sindicatos estan acostumbrados a negociar de una determinada manera, paliando una inflación que todos los meses les comía el salario de los trabajadores. En el contexto de hoy, ese trabajo no resulta valioso y hay que avanzar de otra manera", insistió Cordero.

Añadió que sobre la mesa de discusión tienen pendiente también la negociación con los gremios sobre la incorporación del aporte de la Inteligencia Artificial Generativa en el diseño de los contratos colectivos de trabajo.

Cómo se gestó la reforma laboral

Cordero aseguró que en el caso de la reforma laboral argentina participó, por un lado el sector empresario, "que puso sobre la mesa sus intenciones y sus realidades" pero también "muy activamente el sindicalismo, a favor y en contra".

"El debate fue fantástico y obligó a un debate parlamentario entre todos los partidos políticos, terminando en distintos proyectos que luego fueron cambiados y desarrollados en lo que se sancionó como Ley de Bases, que tiene un fuerte contenido jurídico laboral", celebró el Secretario, muy complacido con la medida.

Cordero asegura que el resultado es una ley que termina teniendo en su génesis la generación de empleo y la seguridad jurídica a la vez. Que el marco normativo anterior era tan confuso y desvirtuado que "no era sano", volvía imposible operar. Y que cuando los empresarios del exterior venían a invertir, lo hacían solo bajo una tasa de retorno enorme, porque el riesgo era muy alto.

Julio Cordero en la Marval Annual Human Resources Conference 2025

Consideró que el nuevo marco normativo ha sido muy positivo, "deroga las multas, simplifica la registración" y ha logrado "una aceptación bastante razonable," afirmó. Luego de este primer paso, asegura que hay quienes le piden avanzar más sobre lo normativo.

Reforma laboral: repensar el trabajo

Cordero contó también cómo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, impulsó en todo el ministerio una reforma estructural para elevar el estándar de la gestión:"Hubo que transparentar procedimientos, hacer lo necesario para generar un clima de honestidad en procedimientos abiertos y visibles, que no pudieran ser sospechados de corrupción."

En ese marco, enfatizó que la Secretaría que él conduce dejó de ser "del Trabajador" y pasó a ser "de Trabajo", entendiendo que no se centra en éste como una mercancía. Opinó que antes de ese cambio, en la Secretaría una negociación colectiva "terminaba siendo un dos a uno muy marcado contra el empleador", y que esta visión de las paritarias cambió.

"Es cierto que el trabajo surge como una mercancía pero en la actualidad hay que hacer una transición. No digo que el trabajo no se deba proteger como una mercancía y ese sistema protector debe continuar. Pero se debe incorporar otra dimensión del trabajo como elemento que le permite al ser humano integrarse dentro de una sociedad a partir de su actividad", prosiguió el disertante de la Marval Annual Human Resources Conference 2025.

"Ampliamos el trabajo que puede ser en dependencia, como autónomo, el trabajo como empresario que da trabajo. Es la actividad humana productiva de bienes y servicios. Si profundizamos más, es la inclinación natural de hacer algo por otro", indicó Cordero sobre su visión.

En esa línea, explicó que no por cobrar por ello el trabajo deja de tener "esa magnífica dimensión religiosa o ética, de no qudarme dentro de mi mismo para ver como me beneficio sino pensar cómo hago algo por el otro. Luego, por el sistema capitalista libre en el que vivo, recibo algo a cambio, tomémoslo como algo adicional y que forma parte del sistema."

"Es como decir que el empresario quiere ganar dinero. Yo creo que si lo que quiere es ganar dinero, hace otra cosa. El empresario quiere producir bienes y servicios. tenemos que ver esa dimensión de lo que cada uno tiene como vocación en su vida. Y cada vez más se está produciendo esto, la hipótesis de que el propósito es lo que los mueve en su vida", agregó; "Hoy sigue siendo una mezcla con la mercancía, pero ya se está incorporando el propósito".

Reforma laboral: generación de empleo

Para finalizar, Cordero insistió en que más allá de recuperar esa dimensión de dignidad del trabajo, la reforma planteada en la Ley de Bases buscó la conservación de las fuentes de trabajo. "En el marco del ajuste estructural histórico y pedido por el pueblo, el índice de desempleo prácticamente no se movió. Esto es deliverado en este marco de pensamiento", afirmó, y dijo que a nivel histórico se generaron pocos procedimientos de crisis.

Afirmó que en el esquema de discusión paritaria "se buscó que el salario que le gane a la inflación sea el salario real", y que "el salario real le ganara al salario paritario, mostrando que puede haber una diferencia de mérito."

"El salario paritario es el básico. De ahí solo puedo ir para arriba, y que le de una magnitud de entidad al que trabaja mejor que el básico y al que sobresale. Esto les permite a las empresas gestionar su propio Recurso Humano," finalizó.

En la actualidad, lo que los gremios y las autoridades están discutiendo es la posibilidad de introducir en la normativa acuerdos regionales o particulares que puedan dar cuenta de las diferencias que tienen ciertas actividades por ser altamente rentables, o ciertas empresas con un peso claramente dominante en el mercado. Hasta el momento, la federalización de las paritarias implica que es difícil lidiar con esas particularidades en las paritarias federalizadas, y por eso habría cierta tendencia a incluirlas en la nueva legislación.

Lo que el Secretario de Trabajo pretende es aprovechar el actual clima de baja inflación, que es siempre prevalente en las negociaciones paritarias, para debatir esas modificaciones: "El fin es que podamos federalizar las negociaciones colectivas pero que a la vez se puedan hacer negociaciones que tengan un sentido práctico. Eso se hace a través de la gestión, y a través de darle prioridad a los convenios colectivos regionales que tengan condiciones mejores a las de la base", añadió.

Principales cambios de la reforma laboral

La Reforma Laboral argentina, reglamentada por el Decreto 847/2024, introduce cambios en las relaciones laborales con el objetivo de promover el empleo registrado y modernizar el régimen laboral. La Ley 27.742, "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", contiene estos y otros cambios:

Cambios en el otorgamiento de las vacaciones para empleados registrados, que podrán ser en cualquier época del año y hasta el 30 de abril del año siguiente al que corresponden.

para empleados registrados, que podrán ser en cualquier época del año y hasta el 30 de abril del año siguiente al que corresponden. Introducción de la posibilidad de un fondo de cese laboral como alternativa para adoptar en convenios colectivos en lugar de las tradicionales indemnizaciones por despido.

como alternativa para adoptar en convenios colectivos en lugar de las tradicionales indemnizaciones por despido. Se excluye al Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) del cálculo indemnizatorio, al igual que otros pagos de carácter semestral o anual. Esto provocará que, en algunos casos, el monto en concepto de indemnización sea menor.

Establecer un plazo de 30 días para que los empleados impugnen las sanciones que les son impuestas. Pasado dicho plazo, serán consideradas consentidas por el trabajador.

que les son impuestas. Pasado dicho plazo, serán consideradas consentidas por el trabajador. Incorporar algunos beneficios sociales al listado existente en el art. 103 bis, como por ejemplo, gimnasio, cuota de clubes, celulares o acceso a internet para el trabajador o su familia. Sobre esto no se pagan aportes y contribuciones a la seguridad social.

en el art. 103 bis, como por ejemplo, gimnasio, cuota de clubes, celulares o acceso a internet para el trabajador o su familia. Sobre esto no se pagan aportes y contribuciones a la seguridad social. Tener la posibilidad de homologar el cambio de condiciones de trabajo, sometidas ellas al control de la autoridad administrativa del trabajo (Ministerio o Secretaría, según la jurisdicción en la cual se lleve adelante).

Estos y otros cambios en la legislación laboral son introducidos por la Ley de Bases, conocidos como la reforma laboral y que, de acuerdo al secretario de Trabajo,Julio Cordero, gozaron con amplia aceptación de parte de los distintos actores involucrados