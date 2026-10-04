La mayoría de encuestas en Brasil daban vencedor a Lula y Bolsonaro le ganó por 4 puntos

Con el conteo avanzado sorprendió el margen logrado por el expresidente, mientras las casas encuestadoras subestimaron el resultado electoral

Las principales encuestas que llegaron a la elección presidencial de Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva como ganador de la primera vuelta quedaron alejadas del resultado que comenzó a mostrar el escrutinio. Con el 91% de los votos contabilizados, Flávio Bolsonaro se ubicaba primero con casi el 48% de los sufragios, frente al 44% del actual mandatario.

La diferencia resulta especialmente significativa porque buena parte de los últimos sondeos no solo colocaba a Lula por encima de Bolsonaro, sino que en algunos casos le asignaba una ventaja de varios puntos. Datafolha, AtlasIntel, Dados ABC y Encuesta + Tendencia, entre otras, proyectaban al presidente en el primer lugar.

En cambio, algunas de las mediciones que ubicaban a Bolsonaro por delante se aproximaron de otra manera al escenario que comenzaba a mostrar el recuento. Palver, por ejemplo, había sido una de las pocas que daba al candidato del Partido Liberal por encima de Lula, mientras que Futura también lo ubicaba primero.

El resultado definitivo todavía puede modificar estas diferencias, pero el escrutinio parcial ya permite comparar las últimas mediciones con el comportamiento efectivo del electorado.

Las encuestas que daban ganador a Lula quedaron lejos del resultado

El caso de AtlasIntel es ilustrativo. Su última medición, realizada entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre, proyectaba 46,7% para Lula y 43,8% para Bolsonaro.

Con el 84% escrutado, el escenario era de 48% para Bolsonaro y 43% para Lula. Es decir, la encuesta había colocado a Lula 3,7 puntos por encima de Bolsonaro, mientras que el recuento parcial mostraba a Bolsonaro cinco puntos por delante.

La diferencia entre la estimación y el resultado parcial alcanza 3,7 puntos para Lula y 4,2 puntos para Bolsonaro.

En Dados ABC, la distancia también fue considerable. El estudio publicado el 3 de octubre otorgaba 46,4% a Lula y 42,8% a Bolsonaro. El escrutinio, en cambio, mostraba 43% y 48%, respectivamente.

La medición había sobreestimado el resultado de Lula en 3,4 puntos y subestimado el de Bolsonaro en 5,2 puntos.

Encuesta + Tendencia había proyectado 45,45% para Lula y 44,51% para Bolsonaro. El resultado parcial invirtió el orden y dejó a Bolsonaro cinco puntos por encima. En este caso, la diferencia fue de 2,45 puntos para Lula y 3,49 para Bolsonaro.

Datafolha: tres puntos para Lula que terminaron en cinco para Bolsonaro

Uno de los casos más relevantes es Datafolha, por el peso que tuvo su medición en la previa electoral.

El último sondeo ubicaba a Lula con 45% de los votos válidos, contra 42% para Flávio Bolsonaro. La diferencia de tres puntos estaba dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

El escrutinio parcial produjo una fotografía completamente diferente: Bolsonaro alcanzaba el 48%, mientras Lula reunía el 43%.

Así, la encuesta había estimado una ventaja de tres puntos para Lula, mientras que el conteo oficial mostraba una ventaja de cinco puntos para Bolsonaro. La distancia entre ambos escenarios es de ocho puntos en términos del diferencial entre candidatos.

Datafolha también había proyectado un escenario muy parejo para una eventual segunda vuelta: 47% para Lula contra 46% para Bolsonaro.

Las que ubicaron a Bolsonaro primero tuvieron otra lectura

No todas las encuestas colocaban a Lula al frente. Palver, realizada entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, había proyectado 47% para Bolsonaro y 43% para Lula.

La dirección del resultado coincidió con el escrutinio: Bolsonaro también aparece primero. Sin embargo, la medición había calculado una diferencia de cuatro puntos, frente a los cinco puntos que mostraba el recuento parcial.

Futura también había ubicado a Bolsonaro por delante: 42,5% contra 40,5% para Lula. En este caso, la distancia estimada era de dos puntos, mientras que el escrutinio mostraba cinco.

Por lo tanto, estos estudios tampoco anticiparon exactamente el resultado, pero sí coincidieron en algo que la mayoría de las encuestas no había reflejado: que Bolsonaro podía terminar la primera vuelta por delante de Lula.

UOL, PoderData y El Economista también subestimaron a Bolsonaro

Entre las mediciones que ubicaban a Lula primero, las diferencias fueron todavía mayores en algunos casos.

El Economista había proyectado 40% para Lula y 37% para Bolsonaro. Frente al 43%-48% del escrutinio parcial, la encuesta había quedado cinco puntos por debajo del resultado de Lula y once puntos por debajo del de Bolsonaro en la comparación individual.

UOL, por su parte, había publicado el 4 de octubre una medición que ubicaba a Lula con 40,6% y a Bolsonaro con 37,3%. El resultado parcial era de 43% y 48%.

También PoderData había mostrado una elección prácticamente empatada, con 42% para Lula y 41% para Bolsonaro. En el escrutinio, la diferencia se amplió hasta cinco puntos a favor del candidato del PL.

El problema no fue solamente quién quedó primero

La diferencia entre las encuestas y el resultado no se limita al orden de los candidatos. El punto central es que varias mediciones que daban a Lula como ganador subestimaron de manera significativa el porcentaje de votos que finalmente obtenía Bolsonaro.

Esto se observa con claridad en Datafolha, AtlasIntel y Dados ABC. En los tres casos, Bolsonaro aparecía segundo y con entre 42,8% y 43,8%, mientras que el escrutinio parcial lo ubicaba en 48%.

La situación fue diferente en las encuestas que daban a Bolsonaro primero. Palver lo ubicaba en 47% y Futura en 42,5%. La primera quedó relativamente cerca del 48% que registra el conteo, mientras que la segunda acertó el orden de los candidatos pero quedó varios puntos por debajo de Bolsonaro.

Por qué puede producirse una diferencia tan grande

El margen de error de una encuesta no explica por sí solo todas las diferencias observadas. Ese margen está asociado a la muestra y a determinados supuestos estadísticos, pero existen otros factores que pueden influir en la distancia entre una medición y el resultado electoral.

Entre ellos se encuentran la fecha del trabajo de campo, cambios en las preferencias durante los últimos días, participación efectiva de determinados segmentos del electorado y las dificultades para representar adecuadamente a una población electoral amplia y heterogénea.

En este caso, además, los últimos estudios se realizaron entre fines de septiembre y el 3 de octubre, mientras que la votación se produjo el 4 de octubre.

Por eso, el análisis definitivo deberá realizarse con el escrutinio terminado. Pero el resultado parcial ya muestra un patrón: las encuestas que colocaban a Lula primero no solo se equivocaron en el orden de los candidatos, sino que en varios casos quedaron varios puntos por debajo de la votación obtenida por Bolsonaro.

Si la tendencia se mantiene hasta el final del conteo y ninguno alcanza el 50% de los votos válidos, Lula y Bolsonaro deberán volver a enfrentarse en el balotaje del 25 de octubre.