En medio de tensión institucional y denuncias por corrupción, los comicios anticipados definirán el futuro político y el liderazgo en España

Su plan es polarizar, aunque las encuestas desfavorecen al desgastado gobierno.

Pedro Sánchez anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales en España. Los comicios se realizarán el domingo 29 de noviembre, tres años antes de lo previsto.

El presidente del Gobierno español tomó la decisión tras sufrir una dura derrota parlamentaria. Dos decretos sobre vivienda que presentó su gobierno fueron rechazados el viernes en las Cortes.

La jugada política de Sánchez también llegó en medio de una fuerte movilización social. El detonante: el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid que generó indignación en todo el país.

Ante ese escenario de crisis, el dirigente socialista resolvió disolver las Cortes. La apuesta es directa: llevar la definición a las urnas.

Por qué Sánchez adelanta las elecciones ahora

La derrota del viernes en el Congreso no fue un tropiezo menor. Los decretos rechazados eran piezas clave de la política de vivienda del gobierno.

El rechazo parlamentario dejó al gobierno sin margen de maniobra legislativa y expuso su debilidad en las Cortes, donde ya no contaba con los apoyos necesarios para impulsar su agenda.

El caso del desahucio en Madrid agregó presión social. Las imágenes de la mujer de 87 años siendo desalojada encendieron las redes sociales y pusieron al gobierno en la mira de las críticas.

Sánchez enfrentaba un dilema: seguir en el poder sin capacidad de acción o ir a elecciones. Eligió lo segundo.

El discurso de Sánchez: una elección entre dos modelos

Durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, el presidente español defendió su gestión. Presentó los comicios como una definición sobre el futuro del país.

Sánchez habló de una "ola ultraderechista" que amenaza Europa. Pidió a los españoles que elijan si quieren sumarse a esa corriente o mantener a España como "baluarte de apertura".

El dirigente socialista planteó la elección como una disyuntiva entre un país que "involuciona y recorta derechos" o uno que sigue siendo "un referente de justicia social y responsabilidad medioambiental".

El mensaje apuntó claramente al Partido Popular y a Vox. Sánchez intentó polarizar el debate para movilizar a su electorado.

La estrategia es arriesgada. Las encuestas no lo favorecen y su gobierno llega debilitado a esta contienda.

Sánchez llega golpeado tras 8 años en el poder

El presidente español acumula desgaste después de 8 años en el Gobierno. Su entorno cercano está salpicado por escándalos y causas judiciales.

Las investigaciones alcanzan incluso a su esposa y a antiguos colaboradores del Partido Socialista. Los casos copan titulares y alimentan las críticas de la oposición.

La crisis migratoria en Ceuta también golpeó la imagen del gobierno. A finales de julio, miles de personas ingresaron desde Marruecos. Muchas permanecen en campamentos improvisados.

La gestión de esa crisis generó fuertes cuestionamientos tanto desde la derecha como desde sectores progresistas. El gobierno quedó en el medio del fuego cruzado.

El panorama electoral favorece al Partido Popular

Las encuestas más recientes ubican al Partido Popular por delante de los socialistas. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, aparece como favorito.

Sin embargo, las proyecciones no le otorgan mayoría absoluta. Ese escenario complicaría la formación de gobierno.

Feijóo necesitaría buscar apoyos para gobernar, lo que convertiría a Vox en un actor clave de la negociación, ya que es la tercera fuerza política del país según las encuestas.

El Partido Popular venía reclamando hace meses un adelanto electoral. Ahora lo consiguió, pero el resultado está lejos de ser cantado.

Las elecciones estaban previstas originalmente para 2027. El adelanto cambia completamente el calendario político español y abre un período de alta incertidumbre hasta el 29 de noviembre.