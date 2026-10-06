El regreso de Montenegro a Mar del Plata: qué esperan los empresarios para el verano

La noticia local que más ruido hizo en la última jornada del 62° Coloquio de IDEA fue el anuncio del regreso del intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, involucrado recientemente en la denuncia por el control de los trapitos en la ciudad, quien había pedido licencia.

El jueves, en la segunda jornada del Coloquio y antes de disertar, la senadora Patricia Bullrich deslizó la posibilidad de un inminente desembarco de las fuerzas federales en Mar del Plata. Los principales medios nacionales se hicieron eco de sus declaraciones y describieron la delicada situación de la ciudad. La mayoría de los asistentes relacionó ese anuncio con el retorno de Montenegro, que en los próximos días volvería a asumir para completar su segundo mandato.

Su decisión se conoció en las últimas horas, pero era un rumor permanente en los pasillos del Hotel Sheraton. Al optar por una licencia temporaria y no renunciar a la intendencia, había dejado la puerta del regreso abierta.

En la actualidad lo reemplaza Agustín Neme, quien en los últimos meses habría tenido varios cortocircuitos no solo con Montenegro, sino también con su principal operador, el senador provincial del PRO Alejandro "El Ruso" Rabinovich, y con el referente del PRO en la ciudad, Emiliano Giri, quien controla gran parte del Concejo Deliberante.

Montenegro regresará en medio de una fuerte ola de inseguridad y a una ciudad visiblemente deteriorada, con veredas y calles en mal estado y con problemas complejos de infraestructura.

En ese contexto, aún no se sabe si volverá para combatir el delito y si contará con el apoyo del gobierno de Axel Kicillof —del que nunca tuvo respaldo— o del Gobierno nacional, con el que hoy no mantiene una buena relación luego del destrato que sufrió al ser dejado de lado para el cargo de ministro de Justicia que le habrían prometido cuando se sumó a las filas de La Libertad Avanza (LLA) junto al diputado Cristian Ritondo y al actual jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Los pasos que deberá cumplir Montenegro para retomar la intendencia

Para regresar, Montenegro deberá cumplir con los pasos protocolares:

Se espera que el lunes presente el pedido de licencia en el Senado

El martes sea tratado en el recinto, donde se descuenta su aprobación

Luego deberá hacer el mismo recorrido en el Concejo Deliberante para que se le autorice a retomar el cargo

El oficialismo cuenta con una mayoría que se lo permitirá sin inconvenientes. En cuanto a Neme, si bien no hay confirmación oficial, se espera que vuelva a ocupar su banca en el Concejo.

Qué reclaman los empresarios marplatenses para la temporada de verano

En relación a la futura temporada de verano, la mayoría de los empresarios consultados por iProfesional coinciden en que debe mejorar la seguridad y que se terminen las obras para mejorar la ciudad, como repavimentaciones, bacheos y obras de infraestructura.

En este punto hay que considerar que la Municipalidad de General Pueyrredon cobra una tasa vial del 2% sobre el precio de los combustibles que debería destinarse a esas obras. Sobre una carga de unos $100.000 para cargar el tanque de un auto mediano, el municipio se queda con más de $2.000. El litro de nafta súper de YPF que en CABA sale $1.185 en Mar del Plata sale $1.325. La temporada por lo general comienza a prepararse a fines de septiembre y la mayoría de los empresarios se muestran optimistas.

Claudia Álvarez Argüelles, dueña de la cadena Álvarez Argüelles Hoteles —con 15 hoteles en el país—, manifestó a iProfesional: "Lo importante es que la temporada por lo menos sea igual a la del año pasado, pero que no sea peor, porque los costos no dan y hay mucho turismo emisivo". La empresaria, que en esta ciudad posee los hoteles Costa Galana, Iruña y Presidente, considera que la presión impositiva es muy fuerte y que el costo de mantener a un trabajador sigue siendo alto a pesar de la reforma laboral, aunque destacó la ventaja de poder contratar personal en forma temporaria.

En tanto que Cristian Otero, dueño de la marca de helados Luciano's, considera que puede ser una muy buena temporada y que no habrá grandes cambios en los precios con respecto al verano pasado.

El empresario advirtió que la seguridad es uno de los principales problemas que deben atenderse. "Desde Mar del Plata hoy estamos transitando momentos difíciles, sobre todo desde la seguridad, y creo que son cosas que realmente hay que poner foco rápido y hay que mejorar", afirmó.

Además explicó: "El problema puede terminar afectando directamente al turismo y las inversiones. Por eso reclamó que Provincia y Municipio trabajen en conjunto y dejen de lado las diferencias." En relación al consumo y al estado de la actividad comercial señaló: "Hay que ver rubro por rubro, pero hay sectores que uno ve quizás más golpeados".

Otero también destacó la importancia de que empresas nacidas en Mar del Plata puedan crecer fuera del país. "Siempre tratamos de generar empleo e inversión en el país y plantar banderas de Mar del Plata, que también nos genera mucho orgullo", contó a iProfesional.

La construcción reclama obras públicas y mejor uso de los fondos municipales

En tanto que en la celebración de los 50 años de la Cámara de la Construcción de la ciudad, el viernes, en un cóctel en el que confluyeron funcionarios, miembros de la entidad y periodistas, el nuevo titular, Flavio Saglia, manifestó que la infraestructura en obra pública es vital para el desarrollo de la ciudad. Admitió: "En este contexto es difícil", pero resaltó que existen oportunidades para seguir invirtiendo a partir de articulaciones público-privadas.

"Las autoridades deben hacer un uso específico de los fondos", dijo, y ejemplificó con la tasa que debe destinarse al arreglo de las calles. Agregó que "el contexto es difícil porque prácticamente no hay obra pública, tanto en el país como en Mar del Plata", e insistió en el efecto dinamizador de la construcción y consideró que la situación en Mar del Plata es preocupante.