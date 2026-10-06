Milei volvió a cruzar a Luis Novaresio en redes tras una discusión por los triunfos de la derecha y la celebración de Pablo Quirno

Una discusión televisiva sobre el papel del canciller Pablo Quirno terminó con una nueva ofensiva del presidente Javier Milei contra el periodista Luis Novaresio. El conductor de A24 había cuestionado al funcionario por celebrar los resultados obtenidos por dirigentes de derecha cercanos al Gobierno argentino y, horas después, recibió una dura respuesta del mandatario.

Milei utilizó sus redes sociales para arremeter contra el periodista, al que definió como "mierda humana" y mencionó con el apodo "Mierdanecio". El episodio se produjo en medio de la celebración oficialista por el desempeño de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

La controversia comenzó a partir de una intervención de Rubén Rabanal, columnista de política de Buen Día 24. Durante el programa, el periodista repasaba una declaración de Quirno relacionada con los recientes resultados electorales de la región.

Milei atacó a Novaresio tras sus críticas a Quirno por los resultados electorales

La afirmación del canciller hacía referencia a los resultados obtenidos por Kast en Chile, De la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, todos dirigentes cercanos políticamente a Milei.

En el estudio del programa se mostró una placa que reproducía la interpretación del funcionario: "Todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron esas elecciones".

El resultado brasileño había reforzado esa lectura del oficialismo. En la primera vuelta presidencial, Flavio Bolsonaro consiguió el 47,03% de los votos, mientras que Lula obtuvo el 45,16%.

Novaresio decidió cuestionar públicamente la forma en que Quirno había presentado esos resultados. Antes de formular su crítica, planteó: "¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo?".

Tras recibir el visto bueno del panelista, apuntó directamente al canciller: "¿Tanto le piden doctor Quirno? ¿Tanta obsecuencia le piden doctor Quirno?".

La intervención generó una aclaración de Rabanal, quien señaló que, más allá de la valoración política que pudiera hacerse, "el dato es cierto".

Qué cuestionó Novaresio del canciller

El conductor no centró su crítica en la veracidad de los resultados electorales, sino en el hecho de que fuera el propio canciller quien los destacara de esa manera.

"Pero daleeee, es canciller. Es el canciller que, le guste o no le guste, tiene que tener relaciones con los países, no con las personas. Yo siempre cuento el mismo cuento: tuve una enorme profesora de Derecho Internacional Público que decía 'los países no tienen amigos o enemigos, hay países con intereses comunes y sin intereses comunes'. Un diplomático, el jefe de los diplomáticos. Que lo diga Patricia Bullrich ponele...", sostuvo.

El planteo apuntaba a diferenciar las relaciones diplomáticas entre Estados de los vínculos políticos personales con determinados dirigentes extranjeros.

La discusión llegó posteriormente a las redes sociales, donde Quirno decidió responder al fragmento del programa. El canciller replicó una publicación del usuario @GordoVlad, que había compartido el video y cuestionado al periodista.

"No soy Doctor. No se peleen con los datos. Abrazo", escribió Quirno.

La reacción de Javier Milei

La respuesta del canciller no cerró la polémica. Poco después, Milei tomó parte del intercambio y apuntó directamente contra Novaresio.

"ATENDIENDO A LA MIERDA HUMANA DE MANDRILESIO Y SU DESPRECIO POR LA REALIDAD. PRIMERO LOS DATOS, ESTÚPIDO. CIAO!", publicó el Presidente, utilizando mayúsculas.

En el mismo mensaje incorporó una posdata para insistir con su argumento: "PD: avisen al imbécil que su propio columnista validó las afirmaciones de @pabloquirno".

El Presidente vinculó así la discusión con la intervención de Rabanal, quien había reconocido durante el programa que los resultados electorales mencionados por Quirno eran correctos.

El enfrentamiento ocurrió mientras Milei celebraba públicamente el resultado de la primera vuelta brasileña. El mandatario había anticipado, según sus propias publicaciones, el desempeño electoral de Flavio Bolsonaro y también afirmó que había planteado esa posibilidad durante una reunión de Gabinete frente a sus ministros.

De esta manera, una discusión originada por la interpretación política de los resultados electorales terminó derivando en un nuevo cruce público entre el Gobierno y un periodista. El punto de conflicto quedó concentrado en dos cuestiones diferentes: la validez de los datos electorales mencionados por Quirno y el cuestionamiento de Novaresio sobre la conveniencia de que el canciller los celebrara públicamente.