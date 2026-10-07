Judiciales profundizan el plan de lucha: Cuando vuelven a paralizar tribunales

El gremio convocó a un paro por una recomposición salarial. Rechazo del traspaso de la justicia nacional a la Ciudad. Reclamo por la obra social

El plan de lucha de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) continúa vigente como durante la administración de Alberto Fernández. Después de un cese de tareas con manifestación del personal del Fuero Nacional del Trabajo ante la Cámara Nacional de Apelaciones y otras protestas, anunció un paro de 24 horas para este viernes en los tribunales federales y nacionales de todo el país.

La organización gremial que conduce Julio Piumato reclama una recomposición salarial del 10% retroactiva al 1 de septiembre, advirtiendo que "esta demanda sólo apunta a sostener el poder adquisitivo de los ingresos, sin tener en cuenta la pérdida que venimos sufriendo desde la gestión de Mauricio Macri y que nunca pudimos recuperar".

Judiciales se vieron forzados a trabajar en aplicaciones para subsistir

En un comunicado, la UEJN destacó: "Nuestros reclamos siguen vigentes, nuestra lucha también" y remarcó que "no solo sufrimos una fuerte baja en nuestros ingresos, sino que las condiciones laborales siguen degradándose". Fuentes gremiales advirtieron a iProfesional que "muchos judiciales se vieron obligados a recurrir a otros empleos, principalmente de las aplicaciones, para poder sostener sus hogares".

Piumato señaló que la última huelga nacional "expresó con claridad la firmeza y unidad de los trabajadores y trabajadoras judiciales en defensa de nuestros derechos" y apuntó que "fue una respuesta que se suma a la contundente jornada de lucha protagonizada por el Fuero Nacional del Trabajo, con paro y movilización frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo".

Declaró: "Ambas jornadas ratifican la vigencia de nuestros reclamos y fortalecen la continuidad del plan de lucha de la UEJN", dejando en claro que las medidas de fuerza continuarán hasta que se hagan efectivas sus demandas.

Demostrando que sus exigencias no son solo al gobierno, la UEJN envió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, solicitando un aumento salarial urgente para hacer frente al deterioro inflacionario, ratificando el pedido de una suba del 10% a partir del 1 de septiembre, para "equiparar la pauta salarial con el índice de precios mensual y comenzar a revertir el retraso acumulado".

Piumato hizo referencia al impacto que arrastran los haberes del personal judicial desde el cambio de gestión de gobierno, explicando que "la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 continúa sin ser recuperada y sigue afectando seriamente nuestro poder adquisitivo" y añadió que "frente a esta realidad, solicitamos una recomposición que permita comenzar a revertir el deterioro sufrido por nuestros ingresos".

El titular del gremio de los judiciales sostuvo que "nuestros salarios no pueden continuar perdiendo frente a una situación que se prolonga en el tiempo sin respuestas suficientes" y recordó que la propia Presidencia de la Corte había manifestado la intención de avanzar en la recomposición de los ingresos durante el segundo semestre, por lo que urgieron al tribunal y al ministerio de Economía a efectivizar las partidas necesarias.

Tres frentes abiertos: salarios, obra social y defensa del fuero

Pero el tema salarial no es excluyente de otras demandas, haciendo hincapié en la obra social del sector (OSPJN). Al respecto, el gremio denunció que transcurrieron casi diez meses desde que presentaron la terna de candidatos correspondiente para integrar el Directorio sin que la máxima instancia judicial emitiera la resolución.

Piumato declaró: "Ante el rechazo injustificado de la terna propuesta por la UEJN, exigimos una respuesta inmediata, ya que no resulta admisible continuar dilatando una definición que afecta directamente el legítimo derecho de los afiliados y afiliadas a contar con su representación en la conducción de la institución que administra nuestra salud".

Como cierre, el sindicato respaldó la defensa del fuero nacional "frente a los intentos del gobierno nacional de traspasar competencias o disolver dependencias laborales en la órbita porteña", destacando el rol del fuero penal en la preservación de las competencias históricas, apuntando que el reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal "constituye un antecedente de relevancia frente a los intentos de avanzar sobre su estructura y competencias".