La CGT vuelve a la calle y marcha por "producción, desarrollo y empleo digno"

Movilización al ex ministerio de Industria, sin las CTA. El 15 participará de la Marcha Universitaria. Por ahora, no ha "clima" para un paro nacional

En el marco de su plan de lucha, la Confederación General del Trabajo (CGT) reactiva este jueves las medidas de fuerza con una movilización al ex ministerio de Industria, en rechazo a "un modelo que deteriora el entramado productivo y pone en riesgo miles de puestos de trabajo". La concentración está prevista para las 15, en Diagonal Sur y Perú en la Ciudad de Buenos Aires, "para defender una Argentina con producción, desarrollo y empleo digno".

La manifestación será la cuarta acción de la central obrera con el objetivo de "defender a quienes trabajan, producen e invierten en nuestro país", bajo la consigna "Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también", de la que no participarán las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores).

La frase y tipografía de la convocatoria evoca a la bandera de la Selección Argentina que se viralizó durante el último Mundial de Fútbol y que el martes pasado también fue protagonista del partido de despedida de Lionel Messi, con la participación del ex combatiente de Malvinas, Fabio Santana, que cantó el Himno Nacional.

El 15 de octubre, apoyo a la Marcha Universitaria

La estrategia de la CGT será continuar con este tipo de protestas, pero no llamar a un paro nacional. El próximo paso es participar activamente de la 5ta Marcha Federal Universitaria, que se llevará a cabo el 15 de este mes al Congreso. La fecha será coincidente con el llamado a una masiva movilización en rechazo al DNU 70/2023, que posiblemente se trate en sesión especial y que se activó en torno a la polémica por la Ley de Tierras.

Uno de los cotitulares de la central obrera, Cristian Jerónimo, sostuvo: "Entendemos que una huelga nacional la vamos a hacer cuando realmente entendamos que es el momento. Hoy nosotros, haciendo un paro, perjudicamos a los que representamos".

Sostuvo que "la situación de los trabajadores es la peor" y señaló: "Vemos cómo se agudiza la situación social, con pérdida de empleo, el costo de vida más alto. Es una situación angustiante con falta de previsibilidad e incertidumbre. Es el peor de los escenarios".

Jerónimo: "Defender el aparato productivo"

Según el último reporte del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial cayó en agosto un 0,3% frente a julio y un 5,7% interanual. Según el informe, en los primeros ocho meses del año, la industria acumuló un retroceso del 3,0% frente al mismo período de 2025 y se sitúa un 11% por debajo de los volúmenes alcanzados en 2022 y 2023.

Frente a estos datos, Jerónimo sostuvo que "debemos defender los puestos de trabajo, la industria y el entramado productivo frente al impacto del actual escenario económico nacional" y subrayó que "este momento exige más diálogo, articulación y trabajo conjunto para defender el empleo y fortalecer la producción nacional".

El también titular del sindicato de Empleados de Vidrio advirtió que la defensa del trabajo no puede separarse de la defensa de la producción, porque "cuando se debilita la industria, cae la actividad económica y se destruyen puestos de trabajo, también se resiente el comercio, las PyMEs y el sostén social de las comunidades" y remató: "No hay estructura económica sostenible si no existe un sostén social basado en el trabajo y la producción".

Sola cuestionó la política de desregulación del comercio exterior

Otro de los integrantes del triunvirato cegetista, Jorge Sola, criticó la política de desregulación del comercio exterior, explicando que el ingreso masivo de bienes procedentes de economías fuertemente subsidiadas, como la China, no solo destruye el entramado productivo local, sino que equivale a importar estándares laborales degradados para la industria argentina.

Declaró que "si queremos competir con China es imposible, no puede hacerlo ni Estados Unidos. China qué anda buscando: a dónde se abre la economía. Encontró un país que le abre los brazos, a pesar de que el presidente diga que con comunistas no negocia" y añadió: "Cuando importas, estás importando las condiciones de trabajo en las que se produjo el producto; y las condiciones de trabajo de China, son las de un trabajador chino, que no son las mismas que las de un argentino".

El secretario General del Sindicato del Seguro aclaró que la central sindical no promueve un esquema de aislamiento absoluto, pero avisó que el Estado debe tener un rol activo para encauzar la inserción internacional en beneficio del trabajo argentino. Manifestó que "no apoyamos una economía cerrada, pero tenemos que discutir una apertura, tiene que ser controlada respecto a que los que viven dentro del país son los argentinos". Indicó que "acá se puede producir bien y barato, pero primero se tiene que tomar una decisión estatal, que este gobierno no ha tomado y había prometido tomarla".